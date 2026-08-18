Rasmiy taqdimotgacha hali vaqt bor: iPhone 18 uchun ilk aksessuarlar sotuvga chiqdi
Apple kompaniyasining iPhone 18 seriyasi taqdimotiga taxminan bir oy qolgan bo'lsa-da, Xitoydagi Taobao va JD.com platformalarida smartfonlar uchun g'iloflarga buyurtmalar qabul qilina boshlandi. Aksessuarlar narxi taxminan 22–36 yuanni tashkil etmoqda, sotuvchilar esa ularning bo'lajak qurilmalarning aniq texnik xususiyatlari va o'lchamlariga mosligini ta'kidlamoqda.
Apple kompaniyasining navbatdagi flagman seriyasi taqdimotiga taxminan bir oy vaqt qolganiga qaramay, Xitoyning yirik onlayn-doʻkonlarida boʻlajak smartfonlar uchun maxsus gʻiloflarga buyurtmalar qabul qilina boshlandi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Taobao va JD.com kabi savdo platformalarida ushbu aksessuarlarning narxi taxminan 22–36 yuanni tashkil etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Savdogarlar oʻz mijozlarini mahsulot kelgusi smartfonlarning aniq texnik xususiyatlari va oʻlchamlariga mos ravishda tayyorlanganiga ishontirishga harakat qilmoqda. Xaridorlarni jalb qilish va ularning xavotirlarini kamaytirish maqsadida ayrim sotuvchilar xato yuzaga kelgan taqdirda ham gʻilofni yetti kun ichida hech qanday tushuntirishlarsiz qaytarib olish kafolatini bermoqda.
Sanoatdagi odatiy amaliyot va CAD-maketlar sirriBunday holat har yili yangi avlod smartfonlari namoyishi oldidan muntazam ravishda takrorlanib turadi. Aksessuar ishlab chiqaruvchilar bozorga birinchilardan boʻlib kirish va xaridorlarning ilk toʻlqinini tayyor mahsulot bilan kutib olish uchun oldindan harakat qilishadi.
Avvalroq iFunSmart kompaniyasi hali eʼlon qilinmagan buklanadigan iPhone uchun tayyorlangan gʻiloflar suratlarini eʼlon qilgani keng muhokamalarga sabab boʻlgan edi. Odatda, ishlab chiqaruvchilar qurilmalar savdoga chiqishidan bir necha oy oldin CAD-maketlarini qoʻlga kiritishadi, bu esa yangi mahsulot bilan bir vaqtda aksessuarlarni ham taqdim etish imkonini beradi.
Oldingi yillardagi oʻxshash holatlar va ishlab chiqarish surʼatlariXuddi shunday jarayon oʻz vaqtida iPhone 17 chiqarilishi arafasida ham kuzatilgan edi. Oshkor boʻlgan chizmalar asosida Xitoy doʻkonlari maxsus maketlarni buyurtma qilib, foydalanuvchilarga qurilmaning kelajakdagi shakl-shamoyili bilan oldindan tanishish imkoniyatini taqdim etgan edi.
Aksessuarlar bozori qizgʻin pallaga kirgan bir paytda, smartfonlarning oʻzini ishlab chiqarish jarayoni ham jadal davom etmoqda. Manbalarga koʻra, iPhone 18 hamda iPhone 18 Pro modellarining seriyali ishlab chiqarilishi iyul oyidayoq boshlab yuborilgan.
Hozirgi kunda Apple kompaniyasining asosiy yigʻuv hamkori hisoblangan Foxconn zavodlari ishlab chiqarish hajmini yanada oshirish va talabni toʻliq qondirish uchun faol ravishda yangi ishchilarni yollamoqda. Bu esa boʻlajak taqdimot global texnologiya bozorida katta qiziqish bilan kutilayotganidan dalolat beradi.
…