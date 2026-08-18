Rasmiy taqdimotgacha hali vaqt bor: iPhone 18 uchun ilk aksessuarlar sotuvga chiqdi

·17·Texno
Rasmiy taqdimotgacha hali vaqt bor: iPhone 18 uchun ilk aksessuarlar sotuvga chiqdi
Qisqacha

Apple kompaniyasining iPhone 18 seriyasi taqdimotiga taxminan bir oy qolgan bo'lsa-da, Xitoydagi Taobao va JD.com platformalarida smartfonlar uchun g'iloflarga buyurtmalar qabul qilina boshlandi. Aksessuarlar narxi taxminan 22–36 yuanni tashkil etmoqda, sotuvchilar esa ularning bo'lajak qurilmalarning aniq texnik xususiyatlari va o'lchamlariga mosligini ta'kidlamoqda.

Apple kompaniyasining navbatdagi flagman seriyasi taqdimotiga taxminan bir oy vaqt qolganiga qaramay, Xitoyning yirik onlayn-doʻkonlarida boʻlajak smartfonlar uchun maxsus gʻiloflarga buyurtmalar qabul qilina boshlandi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Taobao va JD.com kabi savdo platformalarida ushbu aksessuarlarning narxi taxminan 22–36 yuanni tashkil etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Savdogarlar oʻz mijozlarini mahsulot kelgusi smartfonlarning aniq texnik xususiyatlari va oʻlchamlariga mos ravishda tayyorlanganiga ishontirishga harakat qilmoqda. Xaridorlarni jalb qilish va ularning xavotirlarini kamaytirish maqsadida ayrim sotuvchilar xato yuzaga kelgan taqdirda ham gʻilofni yetti kun ichida hech qanday tushuntirishlarsiz qaytarib olish kafolatini bermoqda.

Sanoatdagi odatiy amaliyot va CAD-maketlar sirri

Bunday holat har yili yangi avlod smartfonlari namoyishi oldidan muntazam ravishda takrorlanib turadi. Aksessuar ishlab chiqaruvchilar bozorga birinchilardan boʻlib kirish va xaridorlarning ilk toʻlqinini tayyor mahsulot bilan kutib olish uchun oldindan harakat qilishadi.

Avvalroq iFunSmart kompaniyasi hali eʼlon qilinmagan buklanadigan iPhone uchun tayyorlangan gʻiloflar suratlarini eʼlon qilgani keng muhokamalarga sabab boʻlgan edi. Odatda, ishlab chiqaruvchilar qurilmalar savdoga chiqishidan bir necha oy oldin CAD-maketlarini qoʻlga kiritishadi, bu esa yangi mahsulot bilan bir vaqtda aksessuarlarni ham taqdim etish imkonini beradi.

Oldingi yillardagi oʻxshash holatlar va ishlab chiqarish surʼatlari

Xuddi shunday jarayon oʻz vaqtida iPhone 17 chiqarilishi arafasida ham kuzatilgan edi. Oshkor boʻlgan chizmalar asosida Xitoy doʻkonlari maxsus maketlarni buyurtma qilib, foydalanuvchilarga qurilmaning kelajakdagi shakl-shamoyili bilan oldindan tanishish imkoniyatini taqdim etgan edi.

Aksessuarlar bozori qizgʻin pallaga kirgan bir paytda, smartfonlarning oʻzini ishlab chiqarish jarayoni ham jadal davom etmoqda. Manbalarga koʻra, iPhone 18 hamda iPhone 18 Pro modellarining seriyali ishlab chiqarilishi iyul oyidayoq boshlab yuborilgan.

Hozirgi kunda Apple kompaniyasining asosiy yigʻuv hamkori hisoblangan Foxconn zavodlari ishlab chiqarish hajmini yanada oshirish va talabni toʻliq qondirish uchun faol ravishda yangi ishchilarni yollamoqda. Bu esa boʻlajak taqdimot global texnologiya bozorida katta qiziqish bilan kutilayotganidan dalolat beradi.

AppleiPhone 18TexnologiyalarGadjetlarXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iQOO Neo 11 Ultra taqdim etildi: 9100 mAch batareya va kuchli Dimensity 9500MiQOO Neo 11 Ultra taqdim etildi: 9100 mAch batareya va kuchli Dimensity 9500MBugun, 19:55Xiaomi kompaniyasi mashhur smartfonlar uchun yangilanishlarni toʻxtatdiXiaomi kompaniyasi mashhur smartfonlar uchun yangilanishlarni toʻxtatdiBugun, 18:57SpaceX Starship kemasini okeandan muvaffaqiyatli qutqardiSpaceX Starship kemasini okeandan muvaffaqiyatli qutqardiBugun, 18:20Apple macOS yangilanishida kamerali AirPods tasvirlangan video topildiApple macOS yangilanishida kamerali AirPods tasvirlangan video topildiBugun, 18:20Vivo X500 smartfoni 90 vattli quvvatlash va sunʼiy yoʻldosh aloqasiga ega boʻladiVivo X500 smartfoni 90 vattli quvvatlash va sunʼiy yoʻldosh aloqasiga ega boʻladiBugun, 17:55Olimlar sunʼiy intellekt yordamida Mars ob-havosini bashorat qilishni oʻrganishdiOlimlar sunʼiy intellekt yordamida Mars ob-havosini bashorat qilishni oʻrganishdiBugun, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi