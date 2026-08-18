iQOO Neo 11 Ultra taqdim etildi: 9100 mAch batareya va kuchli Dimensity 9500M
Xitoyda iQOO Neo 11 Ultra flagman smartfoni 9100 mAch batareya va MediaTek Dimensity 9500M protsessori bilan rasman taqdim etildi. Qurilmaning narxi 3399 yuandan boshlanadi, davlat subsidiyalari hisobga olinganda esa 2899 yuan ($430) turadi. Smartfon 6,83 dyuymli 2K ekran, 144 Hz yangilanish chastotasi, 100 W tezkor quvvatlash va 50 megapikselli Sony LYTIA 700V asosiy kameraga ega. Uning xalqaro bozorlarga chiqish sanasi hozircha ma'lum qilinmagan.
Xitoy bozorida iQOO brendining yangi flagman smartfoni — iQOO Neo 11 Ultra rasman namoyish etildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma ilgʻor texnik xususiyatlari, ulkan akkumulyatori hamda hamyonbop narxi bilan mobil bozor eʼtiborini tortishga muvaffaq boʻldi va oʻz sinfida kuchli avtonomiyani taʼminlay oladigan kam sonli gadjetlardan biriga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi smartfon narxi Xitoyda 3399 yuandan (taxminan 500 dollar) boshlanadi. Mahalliy davlat subsidiyalarini hisobga olgan holda esa xaridorlar ushbu flagmanni 2899 yuan ($430) evaziga xarid qilishlari mumkin. Hozircha qurilmaning xalqaro bozorlarga chiqish sanasi haqida rasmiy maʼlumot berilmagan boʻlsa-da, uning narx va imkoniyatlar nisbati texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda.
Ishlash unumdorligi va ilgʻor apparat taʼminotiiQOO Neo 11 Ultra bozorda birinchilardan boʻlib MediaTek Dimensity 9500M protsessori bilan jihozlandi. Ushbu SoC odatdagi Dimensity 9500 versiyasidan bitta grafika yadrosi qisqartirilgani (11 ta oʻrniga 12 ta) bilan farq qiladi, biroq qolgan imkoniyatlari toʻlaligicha saqlanib qolgan. Protsessor tezligi sekundiga 9600 Mbit/s gacha boʻlgan zamonaviy LPDDR5X Ultra tezkor xotirasi va UFS 4.1 doimiy xotirasi bilan birgalikda ishlaydi.
Smartfon imkoniyatlarini yanada oshirish maqsadida maxsus Q2 chipi oʻrnatilgan boʻlib, u tasvir sifatini 2K formatigacha yaxshilash vazifasini bajaradi. Qizib ketishning oldini olish uchun 8K Ice Dome sovutish tizimi qoʻllanilgan boʻlib, undagi bugʻlanish kamerasining maydoni 8000 kvadrat millimetrni tashkil etadi. Dasturiy taʼminot sifatida esa OriginOS 6 tizimi tanlangan.
Displey va ilgʻor ekran imkoniyatlariAparatsiz vaqt oʻtkazishni sevuvchilar uchun qurilma Visionox F2 materiali asosidagi 6,83 dyuymli 2K piksellar soniga ega ekran bilan taʼminlangan. Ushbu panel 144 Hz yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Displeyning umumiy maksimal yorqinligi 2000 nitni, lokal choʻqqi yorqinligi esa 4500 nitni tashkil etadi, sensorli qatlamning soʻrov chastotasi esa 500 Hz ga yetadi.
Rekord darajadagi akkumulyator va kameraModelning eng asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu Neo seriyasi tarixidagi eng yirik — 9100 mAch sigʻimli akkumulyatoridir. Toʻrtinchi avlod kremniy anodidan foydalanilgan batareyaning energiya zichligi 886 W·ch/litrni tashkil qiladi. Qurilma 100 W quvvatga ega tezkor quvvatlash hamda batareyani chetlab oʻtib toʻgʻridan-toʻgʻri quvvat olish rejimini qoʻllab-quvvatlaydi.
Ishlab chiqaruvchi maʼlumotiga koʻra, bunday ulkan quvvat zaxirasi foydalanuvchiga 13,7 soat tinimsiz MOBA oʻyinlarini oʻynash yoki 23 soat davomida qisqa videolar tomosha qilish imkonini beradi. Asosiy kamera optik stabilizatsiyaga ega 50 megapikselli Sony LYTIA 700V (1/1.56 dyuym) sensoriga tayanadi. Unga 8 megapikselli keng burchakli obyektiv va 16 megapikselli old kamera hamrohlik qiladi.
Smartfon alyuminiy yon ramka, mat orqa panel hamda mustahkamlangan himoya shishasi bilan oʻralgan boʻlib, IP69 darajasidagi suv va changdan himoyaga ega. Shuningdek, ekran ostida zamonaviy ultratovushli barmoq izi skaneri joylashgan.
…