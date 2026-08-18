iQOO Neo 11 Ultra taqdim etildi: 9100 mAch batareya va kuchli Dimensity 9500M

·19·Texno
iQOO Neo 11 Ultra taqdim etildi: 9100 mAch batareya va kuchli Dimensity 9500M
Qisqacha

Xitoyda iQOO Neo 11 Ultra flagman smartfoni 9100 mAch batareya va MediaTek Dimensity 9500M protsessori bilan rasman taqdim etildi. Qurilmaning narxi 3399 yuandan boshlanadi, davlat subsidiyalari hisobga olinganda esa 2899 yuan ($430) turadi. Smartfon 6,83 dyuymli 2K ekran, 144 Hz yangilanish chastotasi, 100 W tezkor quvvatlash va 50 megapikselli Sony LYTIA 700V asosiy kameraga ega. Uning xalqaro bozorlarga chiqish sanasi hozircha ma'lum qilinmagan.

Xitoy bozorida iQOO brendining yangi flagman smartfoni — iQOO Neo 11 Ultra rasman namoyish etildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma ilgʻor texnik xususiyatlari, ulkan akkumulyatori hamda hamyonbop narxi bilan mobil bozor eʼtiborini tortishga muvaffaq boʻldi va oʻz sinfida kuchli avtonomiyani taʼminlay oladigan kam sonli gadjetlardan biriga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartfon narxi Xitoyda 3399 yuandan (taxminan 500 dollar) boshlanadi. Mahalliy davlat subsidiyalarini hisobga olgan holda esa xaridorlar ushbu flagmanni 2899 yuan ($430) evaziga xarid qilishlari mumkin. Hozircha qurilmaning xalqaro bozorlarga chiqish sanasi haqida rasmiy maʼlumot berilmagan boʻlsa-da, uning narx va imkoniyatlar nisbati texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda.

Ishlash unumdorligi va ilgʻor apparat taʼminoti

iQOO Neo 11 Ultra bozorda birinchilardan boʻlib MediaTek Dimensity 9500M protsessori bilan jihozlandi. Ushbu SoC odatdagi Dimensity 9500 versiyasidan bitta grafika yadrosi qisqartirilgani (11 ta oʻrniga 12 ta) bilan farq qiladi, biroq qolgan imkoniyatlari toʻlaligicha saqlanib qolgan. Protsessor tezligi sekundiga 9600 Mbit/s gacha boʻlgan zamonaviy LPDDR5X Ultra tezkor xotirasi va UFS 4.1 doimiy xotirasi bilan birgalikda ishlaydi.

Smartfon imkoniyatlarini yanada oshirish maqsadida maxsus Q2 chipi oʻrnatilgan boʻlib, u tasvir sifatini 2K formatigacha yaxshilash vazifasini bajaradi. Qizib ketishning oldini olish uchun 8K Ice Dome sovutish tizimi qoʻllanilgan boʻlib, undagi bugʻlanish kamerasining maydoni 8000 kvadrat millimetrni tashkil etadi. Dasturiy taʼminot sifatida esa OriginOS 6 tizimi tanlangan.

Displey va ilgʻor ekran imkoniyatlari

Aparatsiz vaqt oʻtkazishni sevuvchilar uchun qurilma Visionox F2 materiali asosidagi 6,83 dyuymli 2K piksellar soniga ega ekran bilan taʼminlangan. Ushbu panel 144 Hz yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Displeyning umumiy maksimal yorqinligi 2000 nitni, lokal choʻqqi yorqinligi esa 4500 nitni tashkil etadi, sensorli qatlamning soʻrov chastotasi esa 500 Hz ga yetadi.

Rekord darajadagi akkumulyator va kamera

Modelning eng asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu Neo seriyasi tarixidagi eng yirik — 9100 mAch sigʻimli akkumulyatoridir. Toʻrtinchi avlod kremniy anodidan foydalanilgan batareyaning energiya zichligi 886 W·ch/litrni tashkil qiladi. Qurilma 100 W quvvatga ega tezkor quvvatlash hamda batareyani chetlab oʻtib toʻgʻridan-toʻgʻri quvvat olish rejimini qoʻllab-quvvatlaydi.

Ishlab chiqaruvchi maʼlumotiga koʻra, bunday ulkan quvvat zaxirasi foydalanuvchiga 13,7 soat tinimsiz MOBA oʻyinlarini oʻynash yoki 23 soat davomida qisqa videolar tomosha qilish imkonini beradi. Asosiy kamera optik stabilizatsiyaga ega 50 megapikselli Sony LYTIA 700V (1/1.56 dyuym) sensoriga tayanadi. Unga 8 megapikselli keng burchakli obyektiv va 16 megapikselli old kamera hamrohlik qiladi.

Smartfon alyuminiy yon ramka, mat orqa panel hamda mustahkamlangan himoya shishasi bilan oʻralgan boʻlib, IP69 darajasidagi suv va changdan himoyaga ega. Shuningdek, ekran ostida zamonaviy ultratovushli barmoq izi skaneri joylashgan.

IqooSmartfonlarTexnologiyaYangiliklarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasmiy taqdimotgacha hali vaqt bor: iPhone 18 uchun ilk aksessuarlar sotuvga chiqdiRasmiy taqdimotgacha hali vaqt bor: iPhone 18 uchun ilk aksessuarlar sotuvga chiqdiBugun, 19:29Xiaomi kompaniyasi mashhur smartfonlar uchun yangilanishlarni toʻxtatdiXiaomi kompaniyasi mashhur smartfonlar uchun yangilanishlarni toʻxtatdiBugun, 18:57SpaceX Starship kemasini okeandan muvaffaqiyatli qutqardiSpaceX Starship kemasini okeandan muvaffaqiyatli qutqardiBugun, 18:20Apple macOS yangilanishida kamerali AirPods tasvirlangan video topildiApple macOS yangilanishida kamerali AirPods tasvirlangan video topildiBugun, 18:20Vivo X500 smartfoni 90 vattli quvvatlash va sunʼiy yoʻldosh aloqasiga ega boʻladiVivo X500 smartfoni 90 vattli quvvatlash va sunʼiy yoʻldosh aloqasiga ega boʻladiBugun, 17:55Olimlar sunʼiy intellekt yordamida Mars ob-havosini bashorat qilishni oʻrganishdiOlimlar sunʼiy intellekt yordamida Mars ob-havosini bashorat qilishni oʻrganishdiBugun, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi