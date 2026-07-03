Pegasus mojarosi: Josuslik dasturini tekshirayotgan siyosatchining oʻzi kiberhujumga uchradi

·35·Texno
Pegasus mojarosi: Josuslik dasturini tekshirayotgan siyosatchining oʻzi kiberhujumga uchradi

Yevropa Ittifoqida shov-shuvli josuslik mojarosi yangi bosqichga chiqdi. Pegasus dasturidan noqonuniy foydalanish holatlarini oʻrganayotgan maxsus qoʻmita aʼzosi, gretsiyalik jurnalist va sobiq siyosatchi Stelios Kouloglouning telefoni aynan ushbu josuslik dasturi orqali buzib kirilgani maʼlum boʻldi. Bu voqea hukumatlarning oʻz tanqidchilariga qarshi raqamli qurollardan foydalanishi borasidagi xavotirlarni yanada kuchaytirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Toronto universitetining The Citizen Lab laboratoriyasi tadqiqotchilari Kouloglouning qurilmasi 2022 va 2023-yillar davomida bir necha bor nishonga olinganini tasdiqlashdi. Bu Yevroparlamentning PEGA qoʻmitasi aʼzosi ochiqchasiga kiberhujum qurboni boʻlgani bilan bogʻliq ilk holatdir. Mazkur qoʻmita aynan Yevropa hukumatlari tomonidan josuslik dasturlarining suiisteʼmol qilinishini tekshirish uchun tashkil etilgan edi.

Zero-click texnologiyasi va iPhone zaifligi

TechCrunch nashrining xabar berishicha, kiberhujum Apple kompaniyasining iPhone smartfonlaridagi xavfsizlik tizimi zaifligidan foydalangan holda amalga oshirilgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bu "zero-click" (tugmani bosmasdan amalga oshiriladigan) hujum turi boʻlib, foydalanuvchidan hech qanday shubhali havolaga kirish yoki faylni yuklab olish talab etilmagan. Dastur smartfonning aqlli uy tizimi (HomeKit) dasturiy taʼminotidagi xatolik orqali qurilmaga kirib olgan.

Hujum natijasida xakerlar Kouloglouning shaxsiy yozishmalari, joylashuv maʼlumotlari, fotosuratlari va hatto mikrofoni orqali suhbatlarini tinglash imkoniyatiga ega boʻlishgan. Eng qizigʻi, hujumlardan biri siyosatchi shifoxonada jarrohlik amaliyotini oʻtayotgan vaqtga toʻgʻri kelgan. Bu esa josuslik dasturi operatorlariga uning sogʻligʻi va shifoxonadagi shaxsiy suhbatlarini ham nazorat qilish imkonini bergan boʻlishi mumkin.

Siyosiy bosim va oqibatlar

Kouloglou bu hodisani "oʻta masʼuliyatsizlik" deb atadi. Yevropalik boshqa qonun chiqaruvchilar esa buni huquq ustuvorligiga qilingan bevosita hujum sifatida baholamoqda. Hozirda Yevropa Komissiyasidan 27 ta aʼzo davlat hududida josuslik dasturlaridan foydalanishni qatʼiy cheklash boʻyicha aniq choralar koʻrish talab qilinmoqda.

The Citizen Lab tadqiqotchilari hujum ortida aynan qaysi davlat turganini ochiqlashmadi. Biroq, hujumda foydalanilgan elektron pochta manzili ilgari Yevropadagi boshqa jurnalistlarga qilingan hujumlarda ham qoʻllanilgani aniqlangan. Bu esa Pegasus dasturini ishlab chiqqan Isroilning NSO Group kompaniyasi oʻz mijoziga bir necha mamlakat hududida josuslik qilishga ruxsat berganidan dalolat beradi.

Mazkur voqea quyidagi muhim savollarni oʻrtaga tashlamoqda:

  • Hukumatlar ogʻir jinoyatlarga qarshi kurashish bahonasida olingan texnologiyalardan nega oʻz tanqidchilariga qarshi foydalanmoqda?
  • Xalqaro darajada raqamli xavfsizlikni taʼminlash uchun qanday huquqiy mexanizmlar zarur?
  • Apple va boshqa texnologik gigantlar oʻz foydalanuvchilarini davlat darajasidagi xakerlik hujumlaridan qanchalik himoya qila oladi?
Hozircha na NSO Group, na Yevropa Komissiyasi ushbu hisobot yuzasidan rasmiy munosabat bildirmadi. Ammo ushbu kashfiyot yaqin orada eʼlon qilinishi kutilayotgan, Kipr, Gretsiya, Vengriya, Polsha va Ispaniyadagi josuslik mojarolariga bagʻishlangan yakuniy hisobot oldidan vaziyatni yanada keskinlashtirishi aniq.

PegasusKiberxavfsizlikiPhoneAppleYevropa Ittifoqi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning Murmansk viloyatida mobil internet tezligi cheklandiRossiyaning Murmansk viloyatida mobil internet tezligi cheklandiBugun, 10:51Microsoft kompaniyasining sirli Project Aion operatsion tizimi videoda namoyish etildiMicrosoft kompaniyasining sirli Project Aion operatsion tizimi videoda namoyish etildiBugun, 08:27Avstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindiAvstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindiBugun, 05:20Xiaomi oʻzining yangi 20 000 mA/soat sigʻimli Power Bank qurilmasini global bozorga chiqaradiXiaomi oʻzining yangi 20 000 mA/soat sigʻimli Power Bank qurilmasini global bozorga chiqaradiBugun, 04:56Mark Zuckerberg sunʼiy intellekt agentlari kutilganidan sekin rivojlanayotganini tan oldiMark Zuckerberg sunʼiy intellekt agentlari kutilganidan sekin rivojlanayotganini tan oldiBugun, 04:51AQSH koinotdagi razvedka ishlarini xususiy sektorga topshirmoqda: Victus Haze missiyasiAQSH koinotdagi razvedka ishlarini xususiy sektorga topshirmoqda: Victus Haze missiyasiBugun, 04:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi