Rossiyaning Murmansk viloyatida mobil internet tezligi cheklandi
Rossiyaning Murmansk viloyatida xavfsizlik choralarini kuchaytirish maqsadida mobil internet tezligiga vaqtinchalik cheklovlar joriy etildi. Bu haqda viloyat tezkor shtabi rasmiy bayonot bilan chiqdi. Mazkur chora hududda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan turli xatarli vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, cheklovlar shaharning barcha qismlarida emas, balki faqat maʼlum tumanlarida amal qilmoqda. Mutasaddilar bu qarorni bevosita xavfsizlik masalalari bilan bogʻlashgan, biroq aynan qanday xavf haqida gap ketayotganiga aniqlik kiritilmagan. Mahalliy aholi internet tezligining keskin pasayganidan shikoyat qilmoqda.
Xavfsizlik choralari va sabablarRossiya OAVlari, xususan, ixbt.com nashrining xabar berishicha, bunday choralar odatda dronlar hujumi xavfi yoki muhim strategik obʼektlar himoyasini taʼminlash zarurati tugʻilganda qoʻllaniladi. Murmansk viloyati strategik ahamiyatga ega boʻlgani sababli, bu yerda axborot xavfsizligi va aloqa kanallarini nazorat qilish masalasiga alohida eʼtibor qaratilmoqda.
Tezkor shtab vakillari ushbu cheklovlar vaqtinchalik xarakterga ega ekanini va vaziyat barqarorlashishi bilan aloqa sifati avvalgi holatiga qaytarilishini taʼkidlashgan. Hozircha cheklovlar qancha davom etishi haqida aniq muddatlar eʼlon qilinmagan.
Ushbu holat Murmanskda birinchi marta kuzatilayotgani yoʻq. Avvalroq ham Rossiyaning bir qator chegaraoldi va shimoliy hududlarida pilotsiz uchish apparatlari xavfi tufayli 4G va LTE tarmoqlari ishida uzilishlar yoki tezlik pasayishi holatlari qayd etilgan edi.
Texnik nuqtai nazardan, mobil internet tezligini cheklash aloqa operatorlari tomonidan maxsus uskunalar yordamida amalga oshiriladi. Bu esa oʻz navbatida maʼlumotlar almashinuvini sekinlashtiradi va ayrim onlayn xizmatlardan foydalanishni qiyinlashtiradi. Foydalanuvchilarga muhim maʼlumotlarni yuklab olishda muammolarga tayyor turish tavsiya etilmoqda.
Hozirda Murmansk viloyati maʼmuriyati aholini xotirjamlikka chaqirib, faqat rasmiy manbalardan olingan maʼlumotlarga tayanishni soʻramoqda. Vaziyat huquq-tartibot idoralari va maxsus xizmatlar nazorati ostida ekani aytilmoqda.
…