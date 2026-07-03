Rossiyaning Murmansk viloyatida mobil internet tezligi cheklandi

·23·Texno
Rossiyaning Murmansk viloyatida mobil internet tezligi cheklandi

Rossiyaning Murmansk viloyatida xavfsizlik choralarini kuchaytirish maqsadida mobil internet tezligiga vaqtinchalik cheklovlar joriy etildi. Bu haqda viloyat tezkor shtabi rasmiy bayonot bilan chiqdi. Mazkur chora hududda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan turli xatarli vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, cheklovlar shaharning barcha qismlarida emas, balki faqat maʼlum tumanlarida amal qilmoqda. Mutasaddilar bu qarorni bevosita xavfsizlik masalalari bilan bogʻlashgan, biroq aynan qanday xavf haqida gap ketayotganiga aniqlik kiritilmagan. Mahalliy aholi internet tezligining keskin pasayganidan shikoyat qilmoqda.

Xavfsizlik choralari va sabablar

Rossiya OAVlari, xususan, ixbt.com nashrining xabar berishicha, bunday choralar odatda dronlar hujumi xavfi yoki muhim strategik obʼektlar himoyasini taʼminlash zarurati tugʻilganda qoʻllaniladi. Murmansk viloyati strategik ahamiyatga ega boʻlgani sababli, bu yerda axborot xavfsizligi va aloqa kanallarini nazorat qilish masalasiga alohida eʼtibor qaratilmoqda.

Tezkor shtab vakillari ushbu cheklovlar vaqtinchalik xarakterga ega ekanini va vaziyat barqarorlashishi bilan aloqa sifati avvalgi holatiga qaytarilishini taʼkidlashgan. Hozircha cheklovlar qancha davom etishi haqida aniq muddatlar eʼlon qilinmagan.

Ushbu holat Murmanskda birinchi marta kuzatilayotgani yoʻq. Avvalroq ham Rossiyaning bir qator chegaraoldi va shimoliy hududlarida pilotsiz uchish apparatlari xavfi tufayli 4G va LTE tarmoqlari ishida uzilishlar yoki tezlik pasayishi holatlari qayd etilgan edi.

Texnik nuqtai nazardan, mobil internet tezligini cheklash aloqa operatorlari tomonidan maxsus uskunalar yordamida amalga oshiriladi. Bu esa oʻz navbatida maʼlumotlar almashinuvini sekinlashtiradi va ayrim onlayn xizmatlardan foydalanishni qiyinlashtiradi. Foydalanuvchilarga muhim maʼlumotlarni yuklab olishda muammolarga tayyor turish tavsiya etilmoqda.

Hozirda Murmansk viloyati maʼmuriyati aholini xotirjamlikka chaqirib, faqat rasmiy manbalardan olingan maʼlumotlarga tayanishni soʻramoqda. Vaziyat huquq-tartibot idoralari va maxsus xizmatlar nazorati ostida ekani aytilmoqda.

RossiyaMurmanskMobil InternetXavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pegasus mojarosi: Josuslik dasturini tekshirayotgan siyosatchining oʻzi kiberhujumga uchradiPegasus mojarosi: Josuslik dasturini tekshirayotgan siyosatchining oʻzi kiberhujumga uchradiBugun, 10:30Microsoft kompaniyasining sirli Project Aion operatsion tizimi videoda namoyish etildiMicrosoft kompaniyasining sirli Project Aion operatsion tizimi videoda namoyish etildiBugun, 08:27Avstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindiAvstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindiBugun, 05:20Xiaomi oʻzining yangi 20 000 mA/soat sigʻimli Power Bank qurilmasini global bozorga chiqaradiXiaomi oʻzining yangi 20 000 mA/soat sigʻimli Power Bank qurilmasini global bozorga chiqaradiBugun, 04:56Mark Zuckerberg sunʼiy intellekt agentlari kutilganidan sekin rivojlanayotganini tan oldiMark Zuckerberg sunʼiy intellekt agentlari kutilganidan sekin rivojlanayotganini tan oldiBugun, 04:51AQSH koinotdagi razvedka ishlarini xususiy sektorga topshirmoqda: Victus Haze missiyasiAQSH koinotdagi razvedka ishlarini xususiy sektorga topshirmoqda: Victus Haze missiyasiBugun, 04:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi