iPhone 18 Pro Max akkumulyatori rekord oʻrnatadi: SIM-karta uyasidan voz kechish samarasi

·0·Texno
iPhone 18 Pro Max akkumulyatori rekord oʻrnatadi: SIM-karta uyasidan voz kechish samarasi

Apple kompaniyasining boʻlajak flagmani iPhone 18 Pro Max akkumulyator sigʻimi boʻyicha oʻzidan oldingi barcha modellarni ortda qoldirishi kutilmoqda. Tarmoqlarda tarqalgan yangi maʼlumotlar va komponentlarning suratlari shuni koʻrsatadiki, qurilmaning ichki tuzilmasidagi oʻzgarishlar batareya hajmini sezilarli darajada oshirishga imkon bergan. Bu, ayniqsa, jismoniy SIM-karta uyasidan butunlay voz kechilgan modifikatsiyalarda yaqqol koʻzga tashlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, iPhone 18 Pro Max smartfonining turli mintaqalar uchun moʻljallangan versiyalari akkumulyator sigʻimi boʻyicha bir-biridan farq qiladi. Xususan, jismoniy nano-SIM slotini saqlab qolgan Yevropa va global bozorlar uchun moʻljallangan versiya 5235 mA·soat sigʻimli batareya bilan jihozlanadi. Bu koʻrsatkich avvalgi avlodga nisbatan qariyb 8,5 foizga koʻp boʻlib, korpus ichidagi umumiy optimallashtirish natijasidir.

SIM-lotok va qoʻshimcha joy masalasi

Eng katta yangilik esa faqat eSIM texnologiyasiga asoslangan Amerika bozori uchun moʻljallangan modifikatsiyada kuzatiladi. SIM-karta uyasining yoʻqligi hisobiga boʻshagan joy muhandislarga yanada yirikroq batareya oʻrnatish imkonini bergan. Natijada, ushbu versiya 5425 mA·soat sigʻimga ega boʻladi, bu esa iPhone smartfonlari tarixidagi mutlaq rekord koʻrsatkichdir. Taqqoslash uchun, joriy flagmanlarda bu koʻrsatkich 5088 mA·soatni tashkil etadi.

Ushbu maʼlumotlar avvalroq tarqalgan insayderlik xabarlarini tasdiqlamoqda. iPhone 18 Pro Max Apple tarixida batareya sigʻimi 5000 mA·soatlik dovondan oshib oʻtgan birinchi smartfon boʻlishi kutilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, jismoniy detallardan voz kechish va komponentlarni ixchamlashtirish orqali energiya samaradorligini oshirish Apple kompaniyasining asosiy strategiyalaridan biriga aylangan.

Shuningdek, taʼminot zanjiridan olingan maʼlumotlarga koʻra, iPhone 18 Pro turkumidagi smartfonlarning kamera bloki ham tubdan qayta ishlanadi. Yangi qurilmalarda kameralar tizimi hozirgi avlodga qaraganda sezilarli darajada yirikroq boʻlishi kutilmoqda. Xususan, kameraning korpusdan boʻrtib chiqib turish darajasi yana 2 mm ga oshishi mumkinligi aytilmoqda.

Texnologik oʻzgarishlar va taqdimot

Hakerlar tomonidan oʻgʻirlangan va tarmoqqa sizdirilgan butlovchi qismlar roʻyxati hamda test videolarida iPhone 18 Pro ning ona platasi va boshqa ichki qismlari aks etgan. Bu esa qurilmaning ichki arxitekturasi butunlay oʻzgarganidan dalolat beradi. Akkumulyator hajmining oshishi foydalanuvchilar uchun qurilmaning avtonom ish vaqtini uzaytirish bilan birga, kuchliroq protsessor va yirikroq ekran talab qiladigan energiya sarfini qoplashga xizmat qiladi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda eSIM texnologiyasi ommalashib borayotgan boʻlsa-da, koʻpchilik hali ham jismoniy SIM-kartalardan foydalanishni afzal koʻradi. Agar Apple kelajakda barcha mintaqalarda SIM-lotokdan voz kechsa, bu batareya sigʻimining yanada ortishiga olib kelishi mumkin.

Yangi iPhone 18 turkumidagi smartfonlarning rasmiy taqdimoti anʼanaga koʻra sentyabr oyida boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Oʻshanda Apple barcha texnik xususiyatlarni, jumladan, batareya quvvati va yangilangan kamera tizimining imkoniyatlarini rasman eʼlon qiladi.

AppleIPhoneAkkumulyatorTexnologiyaSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy taʼlim tizimida inqilob: Sunʼiy intellekt barcha bosqichlarda majburiy etib belgilandiXitoy taʼlim tizimida inqilob: Sunʼiy intellekt barcha bosqichlarda majburiy etib belgilandiBugun, 12:55SpaceX Florida shtatida ulkan Gigabay zavodi qurilishini yakunlamoqdaSpaceX Florida shtatida ulkan Gigabay zavodi qurilishini yakunlamoqdaBugun, 12:22Rossiyaning Murmansk viloyatida mobil internet tezligi cheklandiRossiyaning Murmansk viloyatida mobil internet tezligi cheklandiBugun, 10:51Pegasus mojarosi: Josuslik dasturini tekshirayotgan siyosatchining oʻzi kiberhujumga uchradiPegasus mojarosi: Josuslik dasturini tekshirayotgan siyosatchining oʻzi kiberhujumga uchradiBugun, 10:30Microsoft kompaniyasining sirli Project Aion operatsion tizimi videoda namoyish etildiMicrosoft kompaniyasining sirli Project Aion operatsion tizimi videoda namoyish etildiBugun, 08:27Avstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindiAvstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindiBugun, 05:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi