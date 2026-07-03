iPhone 18 Pro Max akkumulyatori rekord oʻrnatadi: SIM-karta uyasidan voz kechish samarasi
Apple kompaniyasining boʻlajak flagmani iPhone 18 Pro Max akkumulyator sigʻimi boʻyicha oʻzidan oldingi barcha modellarni ortda qoldirishi kutilmoqda. Tarmoqlarda tarqalgan yangi maʼlumotlar va komponentlarning suratlari shuni koʻrsatadiki, qurilmaning ichki tuzilmasidagi oʻzgarishlar batareya hajmini sezilarli darajada oshirishga imkon bergan. Bu, ayniqsa, jismoniy SIM-karta uyasidan butunlay voz kechilgan modifikatsiyalarda yaqqol koʻzga tashlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, iPhone 18 Pro Max smartfonining turli mintaqalar uchun moʻljallangan versiyalari akkumulyator sigʻimi boʻyicha bir-biridan farq qiladi. Xususan, jismoniy nano-SIM slotini saqlab qolgan Yevropa va global bozorlar uchun moʻljallangan versiya 5235 mA·soat sigʻimli batareya bilan jihozlanadi. Bu koʻrsatkich avvalgi avlodga nisbatan qariyb 8,5 foizga koʻp boʻlib, korpus ichidagi umumiy optimallashtirish natijasidir.
SIM-lotok va qoʻshimcha joy masalasiEng katta yangilik esa faqat eSIM texnologiyasiga asoslangan Amerika bozori uchun moʻljallangan modifikatsiyada kuzatiladi. SIM-karta uyasining yoʻqligi hisobiga boʻshagan joy muhandislarga yanada yirikroq batareya oʻrnatish imkonini bergan. Natijada, ushbu versiya 5425 mA·soat sigʻimga ega boʻladi, bu esa iPhone smartfonlari tarixidagi mutlaq rekord koʻrsatkichdir. Taqqoslash uchun, joriy flagmanlarda bu koʻrsatkich 5088 mA·soatni tashkil etadi.
Ushbu maʼlumotlar avvalroq tarqalgan insayderlik xabarlarini tasdiqlamoqda. iPhone 18 Pro Max Apple tarixida batareya sigʻimi 5000 mA·soatlik dovondan oshib oʻtgan birinchi smartfon boʻlishi kutilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, jismoniy detallardan voz kechish va komponentlarni ixchamlashtirish orqali energiya samaradorligini oshirish Apple kompaniyasining asosiy strategiyalaridan biriga aylangan.
Shuningdek, taʼminot zanjiridan olingan maʼlumotlarga koʻra, iPhone 18 Pro turkumidagi smartfonlarning kamera bloki ham tubdan qayta ishlanadi. Yangi qurilmalarda kameralar tizimi hozirgi avlodga qaraganda sezilarli darajada yirikroq boʻlishi kutilmoqda. Xususan, kameraning korpusdan boʻrtib chiqib turish darajasi yana 2 mm ga oshishi mumkinligi aytilmoqda.
Texnologik oʻzgarishlar va taqdimotHakerlar tomonidan oʻgʻirlangan va tarmoqqa sizdirilgan butlovchi qismlar roʻyxati hamda test videolarida iPhone 18 Pro ning ona platasi va boshqa ichki qismlari aks etgan. Bu esa qurilmaning ichki arxitekturasi butunlay oʻzgarganidan dalolat beradi. Akkumulyator hajmining oshishi foydalanuvchilar uchun qurilmaning avtonom ish vaqtini uzaytirish bilan birga, kuchliroq protsessor va yirikroq ekran talab qiladigan energiya sarfini qoplashga xizmat qiladi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda eSIM texnologiyasi ommalashib borayotgan boʻlsa-da, koʻpchilik hali ham jismoniy SIM-kartalardan foydalanishni afzal koʻradi. Agar Apple kelajakda barcha mintaqalarda SIM-lotokdan voz kechsa, bu batareya sigʻimining yanada ortishiga olib kelishi mumkin.
Yangi iPhone 18 turkumidagi smartfonlarning rasmiy taqdimoti anʼanaga koʻra sentyabr oyida boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Oʻshanda Apple barcha texnik xususiyatlarni, jumladan, batareya quvvati va yangilangan kamera tizimining imkoniyatlarini rasman eʼlon qiladi.
…