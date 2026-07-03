Temir yoʻl chiptalarini endi Maks messenjeri orqali sotib olish imkoniyati yaratiladi
Raqamli texnologiyalarning transport sohasiga integratsiyalashuvi natijasida yoʻlovchilar uchun qulayliklar koʻlami kengayib bormoqda. Rossiya temir yoʻllari (RJD) joriy yil yakuniga qadar "Maks" milliy messenjeridagi maxsus chat-bot orqali chiptalar savdosini yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Ushbu yangilik yoʻlovchilarga navbatlarsiz va qoʻshimcha ilovalarsiz chipta xarid qilish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi xizmat turi asosan shahar atrofi yoʻnalishlaridagi poyezdlar uchun moʻljallangan. ixbt.com nashri maʼlumotiga koʻra, mazkur tizim Rossiyaning deyarli barcha hududlaridagi temir yoʻl tarmoqlarida amal qiladi. Faqatgina Moskva transport tuguni bundan mustasno, chunki u yerda chipta sotishning oʻziga xos alohida tizimi allaqachon shakllantirilgan.
Sinov jarayonlari va xavfsizlik choralariRJD mutaxassislari yangi servisni keng ommaga taqdim etishdan oldin uning texnik jihatdan mukammal ishlashini taʼminlash ustida ishlamoqda. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, servisni miqyoslashtirishdan avval uning uzluksiz ishlashini har tomonlama tahlil qilish va xavfsizlik tizimlarini tekshirish oʻta muhim bosqich hisoblanadi.
Taʼkidlash joizki, ushbu loyiha uzoq vaqt davomida sinovdan oʻtkazib kelinmoqda. Xususan, 2026-yilning mart oyidan boshlab chat-bot imkoniyatlari Novosibirsk, Omsk, Kemerovo viloyatlari hamda Oltoy va Krasnoyarsk oʻlkalaridagi shahar atrofi yoʻnalishlarida tajriba tariqasida qoʻllanila boshlangan. Joriy yilning 1-iyulidan esa ushbu roʻyxatga Rossiyaning Shimoliy-Gʻarbiy hududlari ham qoʻshildi.
Raqamli transformatsiyaning ahamiyatiMessenjerlar orqali chipta sotish amaliyoti bugungi kunda jahon trendiga aylanib bormoqda. Bu kabi yechimlar foydalanuvchilarning vaqtini tejash bilan birga, transport kompaniyalari uchun ham operatsion xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Telegram yoki boshqa milliy messenjerlar ichidagi botlar orqali amalga oshiriladigan tranzaksiyalar oddiy va tushunarli interfeysga ega boʻlishi bilan ajralib turadi.
Oʻzbekiston sharoitida ham temir yoʻl va avtobus chiptalarini Telegram botlari orqali xarid qilish tizimi ommalashib borayotganini hisobga olsak, mintaqaviy miqyosda raqamli xizmatlarning oʻsish tendensiyasi yaqqol koʻzga tashlanadi. RJDning ushbu tajribasi kelajakda boshqa qoʻshni davlatlar transport tizimlarida ham yangi innovatsion yondashuvlarga turtki boʻlishi mumkin.
Xizmatning toʻliq ishga tushishi yoʻlovchilarga poyezdlar jadvalini real vaqt rejimida kuzatish, boʻsh joylarni tanlash va toʻlovni bir necha soniya ichida amalga oshirish imkonini beradi. Bu esa transport logistikasida mijozlarga yoʻnaltirilgan servis sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.
…