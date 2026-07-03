Temir yoʻl chiptalarini endi Maks messenjeri orqali sotib olish imkoniyati yaratiladi

·0·Texno
Temir yoʻl chiptalarini endi Maks messenjeri orqali sotib olish imkoniyati yaratiladi

Raqamli texnologiyalarning transport sohasiga integratsiyalashuvi natijasida yoʻlovchilar uchun qulayliklar koʻlami kengayib bormoqda. Rossiya temir yoʻllari (RJD) joriy yil yakuniga qadar "Maks" milliy messenjeridagi maxsus chat-bot orqali chiptalar savdosini yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Ushbu yangilik yoʻlovchilarga navbatlarsiz va qoʻshimcha ilovalarsiz chipta xarid qilish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi xizmat turi asosan shahar atrofi yoʻnalishlaridagi poyezdlar uchun moʻljallangan. ixbt.com nashri maʼlumotiga koʻra, mazkur tizim Rossiyaning deyarli barcha hududlaridagi temir yoʻl tarmoqlarida amal qiladi. Faqatgina Moskva transport tuguni bundan mustasno, chunki u yerda chipta sotishning oʻziga xos alohida tizimi allaqachon shakllantirilgan.

Sinov jarayonlari va xavfsizlik choralari

RJD mutaxassislari yangi servisni keng ommaga taqdim etishdan oldin uning texnik jihatdan mukammal ishlashini taʼminlash ustida ishlamoqda. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, servisni miqyoslashtirishdan avval uning uzluksiz ishlashini har tomonlama tahlil qilish va xavfsizlik tizimlarini tekshirish oʻta muhim bosqich hisoblanadi.

Taʼkidlash joizki, ushbu loyiha uzoq vaqt davomida sinovdan oʻtkazib kelinmoqda. Xususan, 2026-yilning mart oyidan boshlab chat-bot imkoniyatlari Novosibirsk, Omsk, Kemerovo viloyatlari hamda Oltoy va Krasnoyarsk oʻlkalaridagi shahar atrofi yoʻnalishlarida tajriba tariqasida qoʻllanila boshlangan. Joriy yilning 1-iyulidan esa ushbu roʻyxatga Rossiyaning Shimoliy-Gʻarbiy hududlari ham qoʻshildi.

Raqamli transformatsiyaning ahamiyati

Messenjerlar orqali chipta sotish amaliyoti bugungi kunda jahon trendiga aylanib bormoqda. Bu kabi yechimlar foydalanuvchilarning vaqtini tejash bilan birga, transport kompaniyalari uchun ham operatsion xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Telegram yoki boshqa milliy messenjerlar ichidagi botlar orqali amalga oshiriladigan tranzaksiyalar oddiy va tushunarli interfeysga ega boʻlishi bilan ajralib turadi.

Oʻzbekiston sharoitida ham temir yoʻl va avtobus chiptalarini Telegram botlari orqali xarid qilish tizimi ommalashib borayotganini hisobga olsak, mintaqaviy miqyosda raqamli xizmatlarning oʻsish tendensiyasi yaqqol koʻzga tashlanadi. RJDning ushbu tajribasi kelajakda boshqa qoʻshni davlatlar transport tizimlarida ham yangi innovatsion yondashuvlarga turtki boʻlishi mumkin.

Xizmatning toʻliq ishga tushishi yoʻlovchilarga poyezdlar jadvalini real vaqt rejimida kuzatish, boʻsh joylarni tanlash va toʻlovni bir necha soniya ichida amalga oshirish imkonini beradi. Bu esa transport logistikasida mijozlarga yoʻnaltirilgan servis sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

TexnologiyaTransportMaksChat-botRJD
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarni qayta tiklash yoʻlini topdiiPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarni qayta tiklash yoʻlini topdiBugun, 14:24Starlink Paragvaydagi 1600 ta maktabni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlaydiStarlink Paragvaydagi 1600 ta maktabni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlaydiBugun, 13:50iPhone 18 Pro qanday ko‘rinishda bo‘lishi ma’lum bo‘ldiiPhone 18 Pro qanday ko‘rinishda bo‘lishi ma’lum bo‘ldiBugun, 13:38iPhone 18 Pro Max akkumulyatori rekord oʻrnatadi: SIM-karta uyasidan voz kechish samarasiiPhone 18 Pro Max akkumulyatori rekord oʻrnatadi: SIM-karta uyasidan voz kechish samarasiBugun, 13:21Xitoy taʼlim tizimida inqilob: Sunʼiy intellekt barcha bosqichlarda majburiy etib belgilandiXitoy taʼlim tizimida inqilob: Sunʼiy intellekt barcha bosqichlarda majburiy etib belgilandiBugun, 12:55SpaceX Florida shtatida ulkan Gigabay zavodi qurilishini yakunlamoqdaSpaceX Florida shtatida ulkan Gigabay zavodi qurilishini yakunlamoqdaBugun, 12:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi