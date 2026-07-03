Apple tarixidagi eng qimmat smartfon: iPhone Ultra 3000 dollargacha baholanishi kutilmoqda

·29·Texno
Apple tarixidagi eng qimmat smartfon: iPhone Ultra 3000 dollargacha baholanishi kutilmoqda

Apple korporatsiyasi smartfonlar bozorida inqilobiy oʻzgarish yasashga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya oʻzining ilk buklamafonini iPhone Ultra nomi ostida taqdim etishi va u brend tarixidagi eng qimmat qurilmaga aylanishi kutilmoqda. Nikkei Asia nashri tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Apple allaqachon butlovchi qismlar yetkazib beruvchilarga buyurtmalar hajmini oshirish boʻyicha koʻrsatma bergan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlabki hisob-kitoblarga koʻra, Apple 2026-yilda 7-8 million dona buklamafon ishlab chiqarishni rejalashtirgan edi. Biroq bozor konʼyunkturasi va yangi texnologiyaga boʻlgan yuqori qiziqish sababli, kompaniya ushbu koʻrsatkichni 10 million donaga yetkazishni soʻragan. Bu qadam Cupertino gigantining yangi formatdagi qurilmalar muvaffaqiyatiga qanchalik ishonayotganidan dalolat beradi.

Narx va ishlab chiqarish hajmi

Eng shov-shuvli maʼlumotlardan biri bu — yangi gadjetning narxidir. Taxminlarga koʻra, iPhone Ultra modelining boshlangʻich narxi 2500 dollardan boshlanib, xotira hajmi kattaroq boʻlgan versiyalari uchun 3000 dollargacha koʻtarilishi mumkin. Taqqoslash uchun, hozirgi flagmanlar narxi Oʻzbekiston bozorida ham ancha yuqori, biroq Ultra modeli mutlaqo yangi premium segmentni shakllantiradi.

Shu bilan birga, Apple anʼanaviy smartfonlar liniyasini ham unutayotgani yoʻq. Hisobotlarga koʻra, kompaniya iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellaridan jami 70 million dona ishlab chiqarishni maqsad qilgan. 2026-yilda chiqariladigan barcha iPhone modellarining umumiy ishlab chiqarish hajmi esa 220 million donani tashkil etishi kutilmoqda.

Texnologik tayyorgarlik va ehtiyot choralari

Apple oʻz yetkazib beruvchilariga 2026-yilning ikkinchi yarmi uchun qoʻshimcha 85 million dona qurilmaga buyurtma berishga tayyor turishni tayinlagan. Bu talabning kutilmaganda ortib ketishiga qarshi koʻrilayotgan choradir. Shuningdek, iPhone 17 seriyasi uchun moʻljallangan ayrim butlovchi qismlar iPhone 18 seriyasi uchun ham zaxira qilinishi soʻralgan.

Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari uchun bu yangilik ikki xil maʼnoga ega. Bir tomondan, Apple nihoyat Samsung va boshqa brendlar ancha oldin kirib kelgan buklamafonlar bozoriga qadam qoʻymoqda. Ikkinchi tomondan, 3000 dollarlik narx smartfonni faqatgina tor doiradagi hashamatli buyumga aylantirib qoʻyishi mumkin.

Hozircha mavjud maʼlumotlarga koʻra, iPhone Ultra, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarining rasmiy taqdimoti 2026-yilning 8-sentabriga rejalashtirilgan. Ushbu sana Apple kompaniyasining anʼanaviy kuzgi tadbirlar jadvaliga toʻla mos keladi.

AppleIPhone UltraTexnologiyaSmartfonIPhone 18
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 Pro ixcham korpusda Galaxy S26 Ultra quvvatiga ega boʻladiSamsung Galaxy S27 Pro ixcham korpusda Galaxy S26 Ultra quvvatiga ega boʻladiBugun, 16:21SpaceX Starship Ship 40 sinovdan soʻng ideal holatda: Parvozlar soni keskin ortadiSpaceX Starship Ship 40 sinovdan soʻng ideal holatda: Parvozlar soni keskin ortadiBugun, 15:21Temir yoʻl chiptalarini endi Maks messenjeri orqali sotib olish imkoniyati yaratiladiTemir yoʻl chiptalarini endi Maks messenjeri orqali sotib olish imkoniyati yaratiladiBugun, 14:58iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarni qayta tiklash yoʻlini topdiiPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarni qayta tiklash yoʻlini topdiBugun, 14:24Starlink Paragvaydagi 1600 ta maktabni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlaydiStarlink Paragvaydagi 1600 ta maktabni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlaydiBugun, 13:50iPhone 18 Pro qanday ko‘rinishda bo‘lishi ma’lum bo‘ldiiPhone 18 Pro qanday ko‘rinishda bo‘lishi ma’lum bo‘ldiBugun, 13:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi