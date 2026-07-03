Apple tarixidagi eng qimmat smartfon: iPhone Ultra 3000 dollargacha baholanishi kutilmoqda
Apple korporatsiyasi smartfonlar bozorida inqilobiy oʻzgarish yasashga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya oʻzining ilk buklamafonini iPhone Ultra nomi ostida taqdim etishi va u brend tarixidagi eng qimmat qurilmaga aylanishi kutilmoqda. Nikkei Asia nashri tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, Apple allaqachon butlovchi qismlar yetkazib beruvchilarga buyurtmalar hajmini oshirish boʻyicha koʻrsatma bergan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dastlabki hisob-kitoblarga koʻra, Apple 2026-yilda 7-8 million dona buklamafon ishlab chiqarishni rejalashtirgan edi. Biroq bozor konʼyunkturasi va yangi texnologiyaga boʻlgan yuqori qiziqish sababli, kompaniya ushbu koʻrsatkichni 10 million donaga yetkazishni soʻragan. Bu qadam Cupertino gigantining yangi formatdagi qurilmalar muvaffaqiyatiga qanchalik ishonayotganidan dalolat beradi.
Narx va ishlab chiqarish hajmiEng shov-shuvli maʼlumotlardan biri bu — yangi gadjetning narxidir. Taxminlarga koʻra, iPhone Ultra modelining boshlangʻich narxi 2500 dollardan boshlanib, xotira hajmi kattaroq boʻlgan versiyalari uchun 3000 dollargacha koʻtarilishi mumkin. Taqqoslash uchun, hozirgi flagmanlar narxi Oʻzbekiston bozorida ham ancha yuqori, biroq Ultra modeli mutlaqo yangi premium segmentni shakllantiradi.
Shu bilan birga, Apple anʼanaviy smartfonlar liniyasini ham unutayotgani yoʻq. Hisobotlarga koʻra, kompaniya iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellaridan jami 70 million dona ishlab chiqarishni maqsad qilgan. 2026-yilda chiqariladigan barcha iPhone modellarining umumiy ishlab chiqarish hajmi esa 220 million donani tashkil etishi kutilmoqda.
Texnologik tayyorgarlik va ehtiyot choralariApple oʻz yetkazib beruvchilariga 2026-yilning ikkinchi yarmi uchun qoʻshimcha 85 million dona qurilmaga buyurtma berishga tayyor turishni tayinlagan. Bu talabning kutilmaganda ortib ketishiga qarshi koʻrilayotgan choradir. Shuningdek, iPhone 17 seriyasi uchun moʻljallangan ayrim butlovchi qismlar iPhone 18 seriyasi uchun ham zaxira qilinishi soʻralgan.
Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari uchun bu yangilik ikki xil maʼnoga ega. Bir tomondan, Apple nihoyat Samsung va boshqa brendlar ancha oldin kirib kelgan buklamafonlar bozoriga qadam qoʻymoqda. Ikkinchi tomondan, 3000 dollarlik narx smartfonni faqatgina tor doiradagi hashamatli buyumga aylantirib qoʻyishi mumkin.
Hozircha mavjud maʼlumotlarga koʻra, iPhone Ultra, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarining rasmiy taqdimoti 2026-yilning 8-sentabriga rejalashtirilgan. Ushbu sana Apple kompaniyasining anʼanaviy kuzgi tadbirlar jadvaliga toʻla mos keladi.
…