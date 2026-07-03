iPhone 18 kameralarida inqilob: Apple koʻp yillik Sony monopoliyasidan voz kechmoqda
Apple kompaniyasi oʻzining boʻlajak smartfonlari — iPhone 18 seriyasida uzoq yillik anʼanani buzib, kamera datchiklarini yetkazib berish boʻyicha Samsung bilan hamkorlikni boshlaydi. Bu qaror smartfonlar bozoridagi eng yirik ikki raqibning texnologik ittifoqini yangi bosqichga olib chiqadi va Sony kompaniyasining iPhone kameralari segmentidagi koʻp yillik monopoliyasiga chek qoʻyadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mydrivers nashrining xabar berishicha, Janubiy Koreya giganti iPhone 18 uchun maxsus tasvir datchiklarini oʻzining AQShning Texas shtati, Ostin shahridagi zavodida ishlab chiqaradi. Bu Apple uchun strategik ahamiyatga ega voqeadir, chunki kompaniya ilk bor oʻz smartfonlarining asosiy komponentlaridan birini bevosita Amerika Qoʻshma Shtatlari hududida ishlab chiqarishga muvaffaq boʻlmoqda.
Yangi texnologik imkoniyatlarSamsung tomonidan iPhone uchun ishlab chiqilayotgan yangi datchiklar uch qatlamli sxemaga asoslanadi. Ushbu texnologiya piksellar zichligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Natijada foydalanuvchilar kam yoritilgan sharoitlarda ham yuqori sifatli, shovqinlardan xoli va tiniq suratlarni olish imkoniyatiga ega boʻladilar. Shuningdek, dinamik diapazonning kengayishi yorugʻlik va soya oʻrtasidagi muvozanatni yanada tabiiyroq aks ettiradi.
Yangi datchiklarning yana bir ustunligi maʼlumotlarni oʻqish tezligining yuqoriligi va energiya samaradorligidadir. Bu nafaqat suratga olish jarayonini tezlashtiradi, balki batareya quvvatini tejashga ham yordam beradi. Apple mutaxassislari ushbu optimallashtirish orqali iPhone 18 kameralarini professional darajaga yaqinlashtirishni maqsad qilgan.
Strategik diversifikatsiyaApple kompaniyasi doimo asosiy butlovchi qismlarni bir nechta yetkazib beruvchilardan sotib olish strategiyasiga amal qilib keladi. Bu usul kompaniyaga birgina hamkorga bogʻlanib qolmaslik, risklarni diversifikatsiya qilish va narxlar boʻyicha muzokaralarda ustunlikka erishish imkonini beradi. Sony uzoq vaqt davomida iPhone kameralari uchun yagona datchik yetkazib beruvchi boʻlib kelgan boʻlsa, endilikda Samsung bozorga kirib kelishi raqobatni kuchaytiradi.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik qurilmalarning narxi va sifatiga bevosita taʼsir qilishi bilan ahamiyatlidir. Samsung datchiklarining joriy etilishi iPhone kameralarining tungi rejimdagi imkoniyatlarini yangi darajaga olib chiqishi kutilmoqda, bu esa mahalliy foydalanuvchilar orasida iPhone smartfonlariga boʻlgan talabni yanada oshirishi mumkin.
Eslatib oʻtamiz, avvalroq tarmoqlarda iPhone 18 Pro Max modellari uchun turli mintaqalarga moʻljallangan akkumulyatorlarning suratlari paydo boʻlgan edi. Bu Apple kompaniyasi allaqachon 2026-yilgi flagmanlar ustida qizgʻin ish olib borayotganidan dalolat beradi.
…