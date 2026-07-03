iPhone 18 kameralarida inqilob: Apple koʻp yillik Sony monopoliyasidan voz kechmoqda

·99·Texno
iPhone 18 kameralarida inqilob: Apple koʻp yillik Sony monopoliyasidan voz kechmoqda

Apple kompaniyasi oʻzining boʻlajak smartfonlari — iPhone 18 seriyasida uzoq yillik anʼanani buzib, kamera datchiklarini yetkazib berish boʻyicha Samsung bilan hamkorlikni boshlaydi. Bu qaror smartfonlar bozoridagi eng yirik ikki raqibning texnologik ittifoqini yangi bosqichga olib chiqadi va Sony kompaniyasining iPhone kameralari segmentidagi koʻp yillik monopoliyasiga chek qoʻyadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mydrivers nashrining xabar berishicha, Janubiy Koreya giganti iPhone 18 uchun maxsus tasvir datchiklarini oʻzining AQShning Texas shtati, Ostin shahridagi zavodida ishlab chiqaradi. Bu Apple uchun strategik ahamiyatga ega voqeadir, chunki kompaniya ilk bor oʻz smartfonlarining asosiy komponentlaridan birini bevosita Amerika Qoʻshma Shtatlari hududida ishlab chiqarishga muvaffaq boʻlmoqda.

Yangi texnologik imkoniyatlar

Samsung tomonidan iPhone uchun ishlab chiqilayotgan yangi datchiklar uch qatlamli sxemaga asoslanadi. Ushbu texnologiya piksellar zichligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Natijada foydalanuvchilar kam yoritilgan sharoitlarda ham yuqori sifatli, shovqinlardan xoli va tiniq suratlarni olish imkoniyatiga ega boʻladilar. Shuningdek, dinamik diapazonning kengayishi yorugʻlik va soya oʻrtasidagi muvozanatni yanada tabiiyroq aks ettiradi.

Yangi datchiklarning yana bir ustunligi maʼlumotlarni oʻqish tezligining yuqoriligi va energiya samaradorligidadir. Bu nafaqat suratga olish jarayonini tezlashtiradi, balki batareya quvvatini tejashga ham yordam beradi. Apple mutaxassislari ushbu optimallashtirish orqali iPhone 18 kameralarini professional darajaga yaqinlashtirishni maqsad qilgan.

Strategik diversifikatsiya

Apple kompaniyasi doimo asosiy butlovchi qismlarni bir nechta yetkazib beruvchilardan sotib olish strategiyasiga amal qilib keladi. Bu usul kompaniyaga birgina hamkorga bogʻlanib qolmaslik, risklarni diversifikatsiya qilish va narxlar boʻyicha muzokaralarda ustunlikka erishish imkonini beradi. Sony uzoq vaqt davomida iPhone kameralari uchun yagona datchik yetkazib beruvchi boʻlib kelgan boʻlsa, endilikda Samsung bozorga kirib kelishi raqobatni kuchaytiradi.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik qurilmalarning narxi va sifatiga bevosita taʼsir qilishi bilan ahamiyatlidir. Samsung datchiklarining joriy etilishi iPhone kameralarining tungi rejimdagi imkoniyatlarini yangi darajaga olib chiqishi kutilmoqda, bu esa mahalliy foydalanuvchilar orasida iPhone smartfonlariga boʻlgan talabni yanada oshirishi mumkin.

Eslatib oʻtamiz, avvalroq tarmoqlarda iPhone 18 Pro Max modellari uchun turli mintaqalarga moʻljallangan akkumulyatorlarning suratlari paydo boʻlgan edi. Bu Apple kompaniyasi allaqachon 2026-yilgi flagmanlar ustida qizgʻin ish olib borayotganidan dalolat beradi.

AppleiPhone 18SamsungSonyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyorlanmoqda: Yoqilgʻi quyish jarayoni yakunlandiSoyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyorlanmoqda: Yoqilgʻi quyish jarayoni yakunlandiBugun, 20:56Foydalanuvchilar tanlovi: AnTuTu iyun oyi uchun eng qoniqarli smartfonlar reytingini eʼlon qildiFoydalanuvchilar tanlovi: AnTuTu iyun oyi uchun eng qoniqarli smartfonlar reytingini eʼlon qildiBugun, 20:25Sunʼiy intellekt poygasi: Google kompaniyasining energiya isteʼmoli 37 foizga oshdiSunʼiy intellekt poygasi: Google kompaniyasining energiya isteʼmoli 37 foizga oshdiBugun, 19:20Samsung Galaxy S27 Ultra akkumulyator sigʻimi boʻyicha rekord oʻrnatishi kutilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra akkumulyator sigʻimi boʻyicha rekord oʻrnatishi kutilmoqdaBugun, 18:57T2 operatori xalqaro roumingda bepul internet xizmatini doimiy asosga oʻtkazdiT2 operatori xalqaro roumingda bepul internet xizmatini doimiy asosga oʻtkazdiBugun, 18:21Samsung buklama smartfonlari narxi keskin oshadi: Z Fold 8 Ultra rekord oʻrnatishi kutilmoqdaSamsung buklama smartfonlari narxi keskin oshadi: Z Fold 8 Ultra rekord oʻrnatishi kutilmoqdaBugun, 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi