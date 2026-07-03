Xiaomi oʻnlab ommabop smartfonlarni qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdi: roʻyxatda Poco va Redmi ham bor
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining bir qator ommabop smartfon va planshetlari uchun dasturiy taʼminot yangilanishlarini rasman yakunladi. Kompaniya oʻzining "End of Life" (EOL) roʻyxatini yangiladi, bu esa ushbu qurilmalarning hayotiy sikli yakunlanganini va ular endi yangi funksiyalarga ega boʻlmasligini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
EOL maqomiga ega boʻlgan qurilmalar endilikda nafaqat Android operatsion tizimining yangi talqinlarini, balki kompaniyaning oʻziga xos HyperOS qobigʻi yangilanishlarini ham qabul qilmaydi. Bu foydalanuvchilar uchun tizim interfeysidagi oʻzgarishlar va yangi imkoniyatlar davri tugaganidan dalolat beradi.
Eng muhim jihati shundaki, ushbu roʻyxatga tushgan gadjetlar xavfsizlik patchlarini ham olmaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu holat qurilmalarning kiberhujumlarga nisbatan zaif boʻlib qolishiga olib kelishi mumkin. Garchi smartfonlar odatdagidek ishlashda davom etsa-da, kelajakda aniqlangan dasturiy nosozliklar yoki xavfsizlik tizimidagi kemtiklar ishlab chiqaruvchi tomonidan rasman tuzatilmaydi.
Qoʻllab-quvvatlash toʻxtatilgan asosiy modellarYangi roʻyxatdan nafaqat eski modellar, balki bir necha yil avval bozorning "xit" darajasiga chiqqan qurilmalar ham joy olgan. Quyidagi seriyalar endi yangilanmaydi:
- Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro va Xiaomi 12X kabi flagman turkum vakillari;
- Oʻrta segmentda juda ommalashgan Poco X5 va Poco X5 Pro modellari;
- Budjetli segment vakillari boʻlgan Redmi 10 va Redmi Note 11 seriyasining ayrim modifikatsiyalari;
- Xiaomi Pad 5 planshetlari.
Shuni taʼkidlash joizki, dasturiy taʼminotning toʻxtatilishi smartfonning texnik jihatdan eskirganini anglatmaydi. Qurilmalar barcha ilovalarni ishga tushirishda davom etadi, biroq tizim darajasidagi optimallashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish imkoniyati cheklanadi. Xiaomi odatda oʻz qurilmalarini model darajasiga qarab 2 yildan 4 yilgacha yangilab turadi.
Kompaniyaning ushbu qarori resurslarni yangi avlod qurilmalariga, xususan, yaqinda taqdim etilgan flagmanlar va HyperOS tizimining keyingi rivojlanishiga yoʻnaltirish istagi bilan izohlanadi. Agar sizning qurilmangiz ushbu roʻyxatga tushgan boʻlsa, yaqin kelajakda yangi gadjet xarid qilish haqida oʻylab koʻrish maqsadga muvofiq boʻladi.
…