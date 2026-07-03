Xiaomi oʻnlab ommabop smartfonlarni qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdi: roʻyxatda Poco va Redmi ham bor

·37·Texno
Xiaomi oʻnlab ommabop smartfonlarni qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdi: roʻyxatda Poco va Redmi ham bor

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining bir qator ommabop smartfon va planshetlari uchun dasturiy taʼminot yangilanishlarini rasman yakunladi. Kompaniya oʻzining "End of Life" (EOL) roʻyxatini yangiladi, bu esa ushbu qurilmalarning hayotiy sikli yakunlanganini va ular endi yangi funksiyalarga ega boʻlmasligini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

EOL maqomiga ega boʻlgan qurilmalar endilikda nafaqat Android operatsion tizimining yangi talqinlarini, balki kompaniyaning oʻziga xos HyperOS qobigʻi yangilanishlarini ham qabul qilmaydi. Bu foydalanuvchilar uchun tizim interfeysidagi oʻzgarishlar va yangi imkoniyatlar davri tugaganidan dalolat beradi.

Eng muhim jihati shundaki, ushbu roʻyxatga tushgan gadjetlar xavfsizlik patchlarini ham olmaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu holat qurilmalarning kiberhujumlarga nisbatan zaif boʻlib qolishiga olib kelishi mumkin. Garchi smartfonlar odatdagidek ishlashda davom etsa-da, kelajakda aniqlangan dasturiy nosozliklar yoki xavfsizlik tizimidagi kemtiklar ishlab chiqaruvchi tomonidan rasman tuzatilmaydi.

Qoʻllab-quvvatlash toʻxtatilgan asosiy modellar

Yangi roʻyxatdan nafaqat eski modellar, balki bir necha yil avval bozorning "xit" darajasiga chiqqan qurilmalar ham joy olgan. Quyidagi seriyalar endi yangilanmaydi:

  • Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro va Xiaomi 12X kabi flagman turkum vakillari;
  • Oʻrta segmentda juda ommalashgan Poco X5 va Poco X5 Pro modellari;
  • Budjetli segment vakillari boʻlgan Redmi 10 va Redmi Note 11 seriyasining ayrim modifikatsiyalari;
  • Xiaomi Pad 5 planshetlari.
Oʻzbekiston smartfon bozorida Redmi va Poco brendlari juda katta ulushga ega ekanligini hisobga olsak, ushbu yangilik mahalliy foydalanuvchilar uchun ham dolzarb hisoblanadi. Koʻplab hamyurtlarimiz hali ham Xiaomi 12 yoki Redmi 10 kabi qurilmalardan faol foydalanib kelmoqda. Mutaxassislar bunday vaziyatda shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlash uchun yangiroq modellarga oʻtishni tavsiya qiladilar.

Shuni taʼkidlash joizki, dasturiy taʼminotning toʻxtatilishi smartfonning texnik jihatdan eskirganini anglatmaydi. Qurilmalar barcha ilovalarni ishga tushirishda davom etadi, biroq tizim darajasidagi optimallashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish imkoniyati cheklanadi. Xiaomi odatda oʻz qurilmalarini model darajasiga qarab 2 yildan 4 yilgacha yangilab turadi.

Kompaniyaning ushbu qarori resurslarni yangi avlod qurilmalariga, xususan, yaqinda taqdim etilgan flagmanlar va HyperOS tizimining keyingi rivojlanishiga yoʻnaltirish istagi bilan izohlanadi. Agar sizning qurilmangiz ushbu roʻyxatga tushgan boʻlsa, yaqin kelajakda yangi gadjet xarid qilish haqida oʻylab koʻrish maqsadga muvofiq boʻladi.

XiaomiRedmiPocoSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Boeing Starliner loyihasidagi muvaffaqiyatsizliklar sababini ochiqladiNASA Boeing Starliner loyihasidagi muvaffaqiyatsizliklar sababini ochiqladiKecha, 23:55Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?Kecha, 23:52Roskosmos toʻliq qayta ishlatiluvchi Korona raketasini namoyish etadiRoskosmos toʻliq qayta ishlatiluvchi Korona raketasini namoyish etadiKecha, 23:29Masofaviy ishlovchilar uchun inqilobiy gadjet: Dune klaviaturasi taqdim etildiMasofaviy ishlovchilar uchun inqilobiy gadjet: Dune klaviaturasi taqdim etildiKecha, 23:20Nokia afsonaviy tugmali telefonlariga sunʼiy intellekt va videoqoʻngʻiroqlar qoʻshildiNokia afsonaviy tugmali telefonlariga sunʼiy intellekt va videoqoʻngʻiroqlar qoʻshildiKecha, 22:29GitHub kutilmagan tashabbus bilan chiqdi: Dasturiy kodlarni CD-disklarda saqlash taklifiGitHub kutilmagan tashabbus bilan chiqdi: Dasturiy kodlarni CD-disklarda saqlash taklifiKecha, 21:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi