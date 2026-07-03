Masofaviy ishlovchilar uchun inqilobiy gadjet: Dune klaviaturasi taqdim etildi
Zamonaviy masofaviy ish tartibi va onlayn muloqotlar davrida turli ilovalardagi mikrofon yoki kamerani boshqarish tugmalarini eslab qolish koʻpchilik uchun noqulaylik tugʻdiradi. Project Mirage startapi ushbu muammoni hal qilish maqsadida MacBook foydalanuvchilari uchun maxsus moʻljallangan Dune nomli ixcham va aqlli klaviaturani taqdim etdi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu qurilma saqich qutisi kattaligida boʻlib, noutbukning USB-C portiga bevosita ulanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Dune qurilmasi alyuminiydan ishlangan va uchta asosiy tugmaga ega. Uning oʻziga xosligi shundaki, klaviatura foydalanuvchi ayni damda qaysi ilovada ishlayotganiga qarab oʻz funksiyasini avtomatik ravishda oʻzgartiradi. Masalan, Zoom yoki Microsoft Teams orqali muloqot qilayotganda tugmalar mikrofonni yoqish-oʻchirish yoki kamerani boshqarish vazifasini bajarsa, Excel yoki Google Sheets dasturlarida nusxa koʻchirish va amallarni bekor qilish (undo) funksiyalariga oʻtadi.
Sunʼiy intellekt va keng imkoniyatlarQurilmaning eng kuchli jihatlaridan biri uning Claude Desktop sunʼiy intellekt tizimi bilan integratsiyalashganidir. Foydalanuvchi dasturlashni bilishi shart emas — shunchaki Claude yordamchisiga qanday vazifa kerakligini oddiy tilda tushuntirsa, tizim avtomatik ravishda Python skriptini yozadi va uni Dune tugmalaridan biriga biriktiradi. Bu orqali tasvirlarni JPG formatiga oʻtkazish yoki kompaniyalar haqida qisqacha maʼlumot toʻplash kabi murakkab jarayonlarni birgina bosish orqali amalga oshirish mumkin.
Dune klaviaturasi MacBook korpusiga mos ravishda ishlab chiqariladi va noutbukning ostida hech qanday boʻshliq qoldirmaydi. Qurilma batareyaga ega emas, u quvvatni bevosita noutbukdan oladi. Hozirda ushbu gadjet macOS 15 Sequoia tizimida ishlovchi MacBook Air (M2 va undan keyingi) hamda MacBook Pro (M1 va undan keyingi) modellarini qoʻllab-quvvatlaydi. Narxi 119 dollar etib belgilangan ushbu qurilma yuqori texnologiyali aksessuarlar bozorida oʻz oʻrnini topishi kutilmoqda.
Kamchiliklar va foydalanuvchi tajribasiGarchi qurilma juda qulay koʻrinsa-da, ilk foydalanuvchilar baʼzi kamchiliklarni qayd etishmoqda. Xususan, tugmalarning bosilishi juda yumshoq boʻlgani sababli, foydalanuvchi bilmasdan qoʻli tegib ketganda mikrofonni yoqib yuborishi yoki kamerani oʻchirib qoʻyishi mumkin. Bu kabi holatlar muhim muzokaralar paytida noqulaylik tugʻdirishi ehtimoldan xoli emas.
Shuningdek, Dune oʻzining maxsus ilovasi orqali taqvim bilan ham sinxronlashadi. Uchrashuv boshlanishidan bir necha daqiqa oldin u foydalanuvchini ogohlantiradi va birgina tugma orqali konferensiyaga qoʻshilish yoki "kechikayapman" degan xabarni yuborish imkonini beradi. Kelajakda startap foydalanuvchilar oʻz skriptlari bilan boʻlishadigan maxsus marketpleysni ham ishga tushirishni rejalashtirgan.
Oʻzbekiston bozorida bunday gadjetlar hali keng tarqalmagan boʻlsa-da, masofaviy ishlovchi dasturchilar va frilanserlar uchun Dune kabi qurilmalar ish unumdorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ayniqsa, sunʼiy intellekt bilan ishlashni xush koʻruvchilar uchun bu yangi turdagi interfeys vazifasini oʻtaydi.
…