Masofaviy ishlovchilar uchun inqilobiy gadjet: Dune klaviaturasi taqdim etildi

·26·Texno
Masofaviy ishlovchilar uchun inqilobiy gadjet: Dune klaviaturasi taqdim etildi

Zamonaviy masofaviy ish tartibi va onlayn muloqotlar davrida turli ilovalardagi mikrofon yoki kamerani boshqarish tugmalarini eslab qolish koʻpchilik uchun noqulaylik tugʻdiradi. Project Mirage startapi ushbu muammoni hal qilish maqsadida MacBook foydalanuvchilari uchun maxsus moʻljallangan Dune nomli ixcham va aqlli klaviaturani taqdim etdi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu qurilma saqich qutisi kattaligida boʻlib, noutbukning USB-C portiga bevosita ulanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Dune qurilmasi alyuminiydan ishlangan va uchta asosiy tugmaga ega. Uning oʻziga xosligi shundaki, klaviatura foydalanuvchi ayni damda qaysi ilovada ishlayotganiga qarab oʻz funksiyasini avtomatik ravishda oʻzgartiradi. Masalan, Zoom yoki Microsoft Teams orqali muloqot qilayotganda tugmalar mikrofonni yoqish-oʻchirish yoki kamerani boshqarish vazifasini bajarsa, Excel yoki Google Sheets dasturlarida nusxa koʻchirish va amallarni bekor qilish (undo) funksiyalariga oʻtadi.

Sunʼiy intellekt va keng imkoniyatlar

Qurilmaning eng kuchli jihatlaridan biri uning Claude Desktop sunʼiy intellekt tizimi bilan integratsiyalashganidir. Foydalanuvchi dasturlashni bilishi shart emas — shunchaki Claude yordamchisiga qanday vazifa kerakligini oddiy tilda tushuntirsa, tizim avtomatik ravishda Python skriptini yozadi va uni Dune tugmalaridan biriga biriktiradi. Bu orqali tasvirlarni JPG formatiga oʻtkazish yoki kompaniyalar haqida qisqacha maʼlumot toʻplash kabi murakkab jarayonlarni birgina bosish orqali amalga oshirish mumkin.

Dune klaviaturasi MacBook korpusiga mos ravishda ishlab chiqariladi va noutbukning ostida hech qanday boʻshliq qoldirmaydi. Qurilma batareyaga ega emas, u quvvatni bevosita noutbukdan oladi. Hozirda ushbu gadjet macOS 15 Sequoia tizimida ishlovchi MacBook Air (M2 va undan keyingi) hamda MacBook Pro (M1 va undan keyingi) modellarini qoʻllab-quvvatlaydi. Narxi 119 dollar etib belgilangan ushbu qurilma yuqori texnologiyali aksessuarlar bozorida oʻz oʻrnini topishi kutilmoqda.

Kamchiliklar va foydalanuvchi tajribasi

Garchi qurilma juda qulay koʻrinsa-da, ilk foydalanuvchilar baʼzi kamchiliklarni qayd etishmoqda. Xususan, tugmalarning bosilishi juda yumshoq boʻlgani sababli, foydalanuvchi bilmasdan qoʻli tegib ketganda mikrofonni yoqib yuborishi yoki kamerani oʻchirib qoʻyishi mumkin. Bu kabi holatlar muhim muzokaralar paytida noqulaylik tugʻdirishi ehtimoldan xoli emas.

Shuningdek, Dune oʻzining maxsus ilovasi orqali taqvim bilan ham sinxronlashadi. Uchrashuv boshlanishidan bir necha daqiqa oldin u foydalanuvchini ogohlantiradi va birgina tugma orqali konferensiyaga qoʻshilish yoki "kechikayapman" degan xabarni yuborish imkonini beradi. Kelajakda startap foydalanuvchilar oʻz skriptlari bilan boʻlishadigan maxsus marketpleysni ham ishga tushirishni rejalashtirgan.

Oʻzbekiston bozorida bunday gadjetlar hali keng tarqalmagan boʻlsa-da, masofaviy ishlovchi dasturchilar va frilanserlar uchun Dune kabi qurilmalar ish unumdorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ayniqsa, sunʼiy intellekt bilan ishlashni xush koʻruvchilar uchun bu yangi turdagi interfeys vazifasini oʻtaydi.

TexnologiyaMacBookDuneSunʼiy IntellektGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Boeing Starliner loyihasidagi muvaffaqiyatsizliklar sababini ochiqladiNASA Boeing Starliner loyihasidagi muvaffaqiyatsizliklar sababini ochiqladiKecha, 23:55Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?Kecha, 23:52Roskosmos toʻliq qayta ishlatiluvchi Korona raketasini namoyish etadiRoskosmos toʻliq qayta ishlatiluvchi Korona raketasini namoyish etadiKecha, 23:29Xiaomi oʻnlab ommabop smartfonlarni qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdi: roʻyxatda Poco va Redmi ham borXiaomi oʻnlab ommabop smartfonlarni qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdi: roʻyxatda Poco va Redmi ham borKecha, 22:57Nokia afsonaviy tugmali telefonlariga sunʼiy intellekt va videoqoʻngʻiroqlar qoʻshildiNokia afsonaviy tugmali telefonlariga sunʼiy intellekt va videoqoʻngʻiroqlar qoʻshildiKecha, 22:29GitHub kutilmagan tashabbus bilan chiqdi: Dasturiy kodlarni CD-disklarda saqlash taklifiGitHub kutilmagan tashabbus bilan chiqdi: Dasturiy kodlarni CD-disklarda saqlash taklifiKecha, 21:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi