Steam Machine konsollarida jiddiy nosozlik: «Qizil oʻlim chizigʻi» paydo boʻldi
Geymerlar dunyosi uzoq kutgan Steam Machine konsollari bozorga chiqishi bilan kutilmagan texnik muammolarga duch keldi. Qurilmani birinchilardan boʻlib qoʻlga kiritgan foydalanuvchilar tizimning butunlay ishdan chiqishiga sabab boʻluvchi jiddiy apparat nosozligi haqida xabar berishmoqda. Mazkur holat ijtimoiy tarmoqlarda allaqachon «qizil oʻlim chizigʻi» (Red line of death) nomini oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reddit platformasining me_hill taxallusli foydalanuvchisi ushbu muammoga duch kelgan ilk xaridorlardan biri boʻldi. Uning soʻzlariga koʻra, konsol dasturiy taʼminot yangilanishidan soʻng bir necha daqiqa oʻtib ishdan chiqqan. Qurilmaning old panelidagi yorugʻlik indikatorida qizil chiziq paydo boʻlgan va shundan soʻng Steam Machine qayta ishga tushmagan. Foydalanuvchi No Man's Sky oʻyinini besh daqiqa oʻynaganidan soʻng tizim yangilanishni soʻraganini va jarayon yakunida konsol «oʻlganini» yozmoqda.
Grafik protsessordagi nosozliklarDigital Foundry ekspertlarining taʼkidlashicha, yorugʻlik panelining oʻng tomonidagi qizil indikator shunchaki bezak emas, balki maxsus xatolik kodi hisoblanadi. Steam Machine qoʻllab-quvvatlash sahifasidagi maʼlumotlarga koʻra, ushbu signal tizimda grafik protsessor (GPU) bilan bogʻliq jiddiy nosozlik aniqlanganini anglatadi. Boshqa foydalanuvchilar ham monitorga tasvir chiqmayotganidan shikoyat qilmoqdalar, bu esa grafik chipning ishdan chiqqanini tasdiqlovchi asosiy belgidir.
Hozirda Reddit hamjamiyatida turli xil texnik yechimlar taklif qilinayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar eng toʻgʻri yoʻl sifatida Valve kompaniyasining mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilishni maslahat bermoqdalar. Biroq, Steam Machine konsollarining ishlab chiqarish hajmi cheklangani va bozorda taqchillik kuzatilayotgani sababli, nosoz qurilmani yangisiga almashtirish jarayoni ancha murakkab kechishi mumkin.
Tarix takrorlanadimi?Mazkur voqea geymerlarda Xbox 360 konsollaridagi mashhur «qizil oʻlim halqasi» (RRoD) yoki PlayStation 3 dagi «sariq oʻlim halqasi» bilan bogʻliq yoqimsiz xotiralarni uygʻotmoqda. Oʻsha paytda ushbu muammolar minglab qurilmalarning ommaviy ravishda yaroqsiz holga kelishiga sabab boʻlgan edi. Steam Machine bilan bogʻliq holat hozircha yagona holatmi yoki ommaviy nuqsonmi, buni yaqin haftalar ichida yetkazib berish hajmi ortgach bilish mumkin boʻladi.
Eslatib oʻtamiz, Steam Machine konsollarining rasmiy savdosi 30-iyun kuni boshlangan edi. Qurilmaning taqchilligi sababli «qora bozor»da narxlar keskin koʻtarilib ketdi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, eBay auksionlarida olib-sotarlar konsol uchun 1700 dollardan 3200 dollargacha narx soʻrashmoqda. Bunday yuqori narxda sotib olingan qurilmaning bir necha daqiqada ishdan chiqishi foydalanuvchilar uchun katta moliyaviy zarba hisoblanadi.
…