Steam Machine konsollarida jiddiy nosozlik: «Qizil oʻlim chizigʻi» paydo boʻldi

·44·Texno
Steam Machine konsollarida jiddiy nosozlik: «Qizil oʻlim chizigʻi» paydo boʻldi

Geymerlar dunyosi uzoq kutgan Steam Machine konsollari bozorga chiqishi bilan kutilmagan texnik muammolarga duch keldi. Qurilmani birinchilardan boʻlib qoʻlga kiritgan foydalanuvchilar tizimning butunlay ishdan chiqishiga sabab boʻluvchi jiddiy apparat nosozligi haqida xabar berishmoqda. Mazkur holat ijtimoiy tarmoqlarda allaqachon «qizil oʻlim chizigʻi» (Red line of death) nomini oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reddit platformasining me_hill taxallusli foydalanuvchisi ushbu muammoga duch kelgan ilk xaridorlardan biri boʻldi. Uning soʻzlariga koʻra, konsol dasturiy taʼminot yangilanishidan soʻng bir necha daqiqa oʻtib ishdan chiqqan. Qurilmaning old panelidagi yorugʻlik indikatorida qizil chiziq paydo boʻlgan va shundan soʻng Steam Machine qayta ishga tushmagan. Foydalanuvchi No Man's Sky oʻyinini besh daqiqa oʻynaganidan soʻng tizim yangilanishni soʻraganini va jarayon yakunida konsol «oʻlganini» yozmoqda.

Grafik protsessordagi nosozliklar

Digital Foundry ekspertlarining taʼkidlashicha, yorugʻlik panelining oʻng tomonidagi qizil indikator shunchaki bezak emas, balki maxsus xatolik kodi hisoblanadi. Steam Machine qoʻllab-quvvatlash sahifasidagi maʼlumotlarga koʻra, ushbu signal tizimda grafik protsessor (GPU) bilan bogʻliq jiddiy nosozlik aniqlanganini anglatadi. Boshqa foydalanuvchilar ham monitorga tasvir chiqmayotganidan shikoyat qilmoqdalar, bu esa grafik chipning ishdan chiqqanini tasdiqlovchi asosiy belgidir.

Hozirda Reddit hamjamiyatida turli xil texnik yechimlar taklif qilinayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar eng toʻgʻri yoʻl sifatida Valve kompaniyasining mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilishni maslahat bermoqdalar. Biroq, Steam Machine konsollarining ishlab chiqarish hajmi cheklangani va bozorda taqchillik kuzatilayotgani sababli, nosoz qurilmani yangisiga almashtirish jarayoni ancha murakkab kechishi mumkin.

Tarix takrorlanadimi?

Mazkur voqea geymerlarda Xbox 360 konsollaridagi mashhur «qizil oʻlim halqasi» (RRoD) yoki PlayStation 3 dagi «sariq oʻlim halqasi» bilan bogʻliq yoqimsiz xotiralarni uygʻotmoqda. Oʻsha paytda ushbu muammolar minglab qurilmalarning ommaviy ravishda yaroqsiz holga kelishiga sabab boʻlgan edi. Steam Machine bilan bogʻliq holat hozircha yagona holatmi yoki ommaviy nuqsonmi, buni yaqin haftalar ichida yetkazib berish hajmi ortgach bilish mumkin boʻladi.

Eslatib oʻtamiz, Steam Machine konsollarining rasmiy savdosi 30-iyun kuni boshlangan edi. Qurilmaning taqchilligi sababli «qora bozor»da narxlar keskin koʻtarilib ketdi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, eBay auksionlarida olib-sotarlar konsol uchun 1700 dollardan 3200 dollargacha narx soʻrashmoqda. Bunday yuqori narxda sotib olingan qurilmaning bir necha daqiqada ishdan chiqishi foydalanuvchilar uchun katta moliyaviy zarba hisoblanadi.

Steam MachineValveKonsolTexnologiyaNosozlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA koinotdagi eng qadimiy teleskoplardan biri Swiftʻni qutqarish operatsiyasini boshladiNASA koinotdagi eng qadimiy teleskoplardan biri Swiftʻni qutqarish operatsiyasini boshladiBugun, 01:25OnePlus global bozorni tark etmoqdami: AQSH va Buyuk Britaniyada smartfonlar tugab qoldiOnePlus global bozorni tark etmoqdami: AQSH va Buyuk Britaniyada smartfonlar tugab qoldiBugun, 00:55NASA Boeing Starliner loyihasidagi muvaffaqiyatsizliklar sababini ochiqladiNASA Boeing Starliner loyihasidagi muvaffaqiyatsizliklar sababini ochiqladiKecha, 23:55Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?Kecha, 23:52Roskosmos toʻliq qayta ishlatiluvchi Korona raketasini namoyish etadiRoskosmos toʻliq qayta ishlatiluvchi Korona raketasini namoyish etadiKecha, 23:29Masofaviy ishlovchilar uchun inqilobiy gadjet: Dune klaviaturasi taqdim etildiMasofaviy ishlovchilar uchun inqilobiy gadjet: Dune klaviaturasi taqdim etildiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi