Motorola dunyo boʻylab bepul mobil internet taqdim etuvchi Global Connect xizmatini ishga tushirdi
Motorola kompaniyasi xalqaro sayohatlar vaqtida aloqa muammolarini hal qilishga qaratilgan yangi Global Connect xizmatini taqdim etdi. Ushbu platforma foydalanuvchilarga eSIM texnologiyasi orqali dunyoning 160 dan ortiq mamlakatlarida mobil internetdan foydalanish imkoniyatini beradi. Mazkur yechimning asosiy afzalligi shundaki, sayohatchilar endi har bir yangi davlatga borganda mahalliy operatorlardan SIM-karta qidirishi yoki murakkab sozlamalarni amalga oshirishi shart emas. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyiha Gigs kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan va Motorola smartfonlari uchun birinchi oʻrnatilgan eSIM yechimiga aylandi. Hozirda ushbu ilova Google Play doʻkonida Braziliya, Meksika, Argentina, Peru va Chili kabi Lotin Amerikasi davlatlari foydalanuvchilari uchun ochiq. Kompaniya 2026-yil oxiriga qadar xizmat qamrovini kengaytirib, uni Germaniya va Buyuk Britaniya kabi Yevropa mamlakatlarida ham ishga tushirishni rejalashtirgan.
Bepul trafik va avtomatik ulanish imkoniyatiYangi xizmatning eng jozibador jihatlaridan biri shundaki, roʻyxatdan oʻtgan har bir foydalanuvchiga 1 GB hajmdagi mobil internet trafigi mutlaqo bepul taqdim etiladi. Ushbu bonusli paketni dunyoning 160 dan ortiq davlatlarida ishlatish mumkin. Bepul trafik tugagach, foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlariga qarab turli pullik tarif rejalari va paketlarni bevosita ilovaning oʻzidan xarid qilishlari mumkin boʻladi.
Global Connect xizmati "bitta eSIM — barcha davlatlar" tamoyili asosida ishlaydi. Yaʼni, chegarani kesib oʻtganda tizim avtomatik ravishda mahalliy aloqa operatorlari tarmoqlariga ulanadi. Bu esa foydalanuvchini har safar yangi raqam olish yoki raqamli SIM-kartani qaytadan oʻrnatish tashvishidan xalos etadi. Xizmatning barqaror ishlashi yuzlab xalqaro operatorlar bilan hamkorlik qiluvchi Gigs platformasi tomonidan taʼminlanadi.
Faqat internet va messenjerlar uchun moʻljallanganShuni taʼkidlash joizki, Global Connect hozircha faqat mobil internet xizmatini qoʻllab-quvvatlaydi. Unda anʼanaviy ovozli qoʻngʻiroqlar va SMS xabarlar yuborish imkoniyati mavjud emas. Motorola vakillarining tushuntirishicha, zamonaviy sayohatchilarning aksariyati muloqot uchun Telegram, WhatsApp yoki boshqa messenjerlardan foydalanadi, shu sababli anʼanaviy mobil aloqa turlari oʻz dolzarbligini yoʻqotmoqda.
Mazkur texnologiya eSIM funksiyasiga ega barcha Motorola smartfonlarida, jumladan, hamyonbop segmentga mansub Moto G Play 2026 modelida ham ishlaydi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday xizmatlarning joriy etilishi kelgusida xalqaro rouming xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish va xorijda doimiy aloqada boʻlish imkonini berishi kutilmoqda.
…