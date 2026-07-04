Motorola dunyo boʻylab bepul mobil internet taqdim etuvchi Global Connect xizmatini ishga tushirdi

·25·Texno
Motorola dunyo boʻylab bepul mobil internet taqdim etuvchi Global Connect xizmatini ishga tushirdi

Motorola kompaniyasi xalqaro sayohatlar vaqtida aloqa muammolarini hal qilishga qaratilgan yangi Global Connect xizmatini taqdim etdi. Ushbu platforma foydalanuvchilarga eSIM texnologiyasi orqali dunyoning 160 dan ortiq mamlakatlarida mobil internetdan foydalanish imkoniyatini beradi. Mazkur yechimning asosiy afzalligi shundaki, sayohatchilar endi har bir yangi davlatga borganda mahalliy operatorlardan SIM-karta qidirishi yoki murakkab sozlamalarni amalga oshirishi shart emas. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyiha Gigs kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan va Motorola smartfonlari uchun birinchi oʻrnatilgan eSIM yechimiga aylandi. Hozirda ushbu ilova Google Play doʻkonida Braziliya, Meksika, Argentina, Peru va Chili kabi Lotin Amerikasi davlatlari foydalanuvchilari uchun ochiq. Kompaniya 2026-yil oxiriga qadar xizmat qamrovini kengaytirib, uni Germaniya va Buyuk Britaniya kabi Yevropa mamlakatlarida ham ishga tushirishni rejalashtirgan.

Bepul trafik va avtomatik ulanish imkoniyati

Yangi xizmatning eng jozibador jihatlaridan biri shundaki, roʻyxatdan oʻtgan har bir foydalanuvchiga 1 GB hajmdagi mobil internet trafigi mutlaqo bepul taqdim etiladi. Ushbu bonusli paketni dunyoning 160 dan ortiq davlatlarida ishlatish mumkin. Bepul trafik tugagach, foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlariga qarab turli pullik tarif rejalari va paketlarni bevosita ilovaning oʻzidan xarid qilishlari mumkin boʻladi.

Global Connect xizmati "bitta eSIM — barcha davlatlar" tamoyili asosida ishlaydi. Yaʼni, chegarani kesib oʻtganda tizim avtomatik ravishda mahalliy aloqa operatorlari tarmoqlariga ulanadi. Bu esa foydalanuvchini har safar yangi raqam olish yoki raqamli SIM-kartani qaytadan oʻrnatish tashvishidan xalos etadi. Xizmatning barqaror ishlashi yuzlab xalqaro operatorlar bilan hamkorlik qiluvchi Gigs platformasi tomonidan taʼminlanadi.

Faqat internet va messenjerlar uchun moʻljallangan

Shuni taʼkidlash joizki, Global Connect hozircha faqat mobil internet xizmatini qoʻllab-quvvatlaydi. Unda anʼanaviy ovozli qoʻngʻiroqlar va SMS xabarlar yuborish imkoniyati mavjud emas. Motorola vakillarining tushuntirishicha, zamonaviy sayohatchilarning aksariyati muloqot uchun Telegram, WhatsApp yoki boshqa messenjerlardan foydalanadi, shu sababli anʼanaviy mobil aloqa turlari oʻz dolzarbligini yoʻqotmoqda.

Mazkur texnologiya eSIM funksiyasiga ega barcha Motorola smartfonlarida, jumladan, hamyonbop segmentga mansub Moto G Play 2026 modelida ham ishlaydi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday xizmatlarning joriy etilishi kelgusida xalqaro rouming xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish va xorijda doimiy aloqada boʻlish imkonini berishi kutilmoqda.

MotorolaGlobal ConnectESIMMobil InternetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdiSunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdiBugun, 04:26Olimlar quyosh nuri orqali vodorod olishda rekord natijaga erishdiOlimlar quyosh nuri orqali vodorod olishda rekord natijaga erishdiBugun, 02:50Sunʼiy intellekt odamlarning oʻrnini bosa olmadi: Kompaniyalar xodimlarni qaytarmoqdaSunʼiy intellekt odamlarning oʻrnini bosa olmadi: Kompaniyalar xodimlarni qaytarmoqdaBugun, 02:29Sunʼiy intellekt olamining yangi tili: 2024-yilda bilishingiz kerak boʻlgan asosiy atamalarSunʼiy intellekt olamining yangi tili: 2024-yilda bilishingiz kerak boʻlgan asosiy atamalarBugun, 02:23AQSHda 2G tarmoqlari davri butunlay yakunlanmoqda: T-Mobile soʻnggi stansiyalarni oʻchiradiAQSHda 2G tarmoqlari davri butunlay yakunlanmoqda: T-Mobile soʻnggi stansiyalarni oʻchiradiBugun, 01:57NASA koinotdagi eng qadimiy teleskoplardan biri Swiftʻni qutqarish operatsiyasini boshladiNASA koinotdagi eng qadimiy teleskoplardan biri Swiftʻni qutqarish operatsiyasini boshladiBugun, 01:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi