Energetika inqilobi: 1500 martadan ortiq quvvatlanuvchi yangi rux-ionli akkumulyator yaratildi

·37·Texno
Energetika inqilobi: 1500 martadan ortiq quvvatlanuvchi yangi rux-ionli akkumulyator yaratildi

Kaliforniya universiteti (UCLA) olimlari energiya saqlash texnologiyalarida katta burilish yasashi kutilayotgan yangi turdagi rux-ionli gibrid akkumulyatorni ishlab chiqishdi. 3D-printer yordamida chop etilgan elektrodga ega ushbu qurilma oʻzining muqobillariga qaraganda yetti baravar koʻproq quvvat toʻplash imkoniyatiga ega. Mazkur kashfiyot kelajakda litiy-ionli batareyalarga arzon va samarali muqobil boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning oʻziga xosligi shundaki, u ikki xil texnologiya — anʼanaviy akkumulyator va superkondensatorlarning gibrididir. Uning bir elektrodi klassik batareya tamoyilida ishlasa, ikkinchisi superkondensatorlar kabi uglerodli materialdan tayyorlangan. Bunday tuzilma qurilmaga nafaqat katta miqdordagi energiyani saqlash, balki uni juda tez quvvatlash va sarflash imkonini beradi.

3D-texnologiya va rekord darajadagi sigʻim

Loyiha mualliflarining ixbt.com nashriga maʼlum qilishicha, asosiy yangilik tarmoqlangan ichki tuzilishga ega gʻovakli 3D-elektroddir. Uning yuzasi zaryadni samarali tutib qoluvchi vanadiy oksidi bilan qoplangan. Aynan mana shu meʼmoriy yechim qurilmaning sigʻimini keskin oshirishga xizmat qildi. Tadqiqotchilarning soʻzlariga koʻra, ushbu materialning bor-yoʻgʻi bir grammi taxminan oʻnta tennis kortiga teng keladigan ichki yuza maydoniga ega.

Sinovlar natijasida akkumulyator hozirda mavjud boʻlgan gibrid superkondensator tizimlariga qaraganda yetti baravar koʻproq zaryad toʻplay olishini koʻrsatdi. Eng muhimi, qurilma chidamlilik borasida ham yuqori natija qayd etgan: 1500 marta quvvatlash va quvvatsizlanish siklidan soʻng ham u oʻzining dastlabki sigʻimining 82 foizini saqlab qolgan.

Litiyga munosib va arzon muqobil

UCLA olimlari rux elementini tanlaganlari bejiz emas. Rux tabiatda litiyga qaraganda qariyb 100 baravar koʻp tarqalgan boʻlib, uni qazib olish va qayta ishlash ancha oson hamda arzonroq tushadi. Bu esa kelajakda elektromobillar va maishiy texnikalar uchun moʻljallangan batareyalar tannarxini sezilarli darajada pasaytirishga xizmat qiladi.

Yangi ishlanma birinchi navbatda tezkor quvvatlanish, uzoq xizmat muddati va past narx muhim boʻlgan energiya saqlash tizimlari uchun moʻljallangan. Shuningdek, tadqiqotchilar guruhi laboratoriya sharoitida yangi turdagi energiyani saqlash qurilmalarini aniq va standartlashtirilgan holda sinovdan oʻtkazish uchun moʻljallangan arzon 3D-printerli sinov katakchasini ham taqdim etishdi.

Ushbu texnologiya ommaviy ishlab chiqarishga joriy etilsa, Oʻzbekiston kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalariga eʼtibor qaratayotgan mamlakatlar uchun quyosh va shamol elektr stansiyalarida hosil boʻlgan energiyani saqlashda juda qoʻl kelishi mumkin. Arzon va chidamli akkumulyatorlar energetika mustaqilligini taʼminlashda muhim boʻgʻin hisoblanadi.

TexnologiyaAkkumulyatorInnovatsiyaIlm-fanEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy dunyodagi eng yirik suzuvchi shamol turbinasini ishga tushirdiXitoy dunyodagi eng yirik suzuvchi shamol turbinasini ishga tushirdiBugun, 06:24Biologiyada inqilob: Olimlar oʻz-oʻzidan koʻpayadigan ilk sintetik hujayrani yaratishdiBiologiyada inqilob: Olimlar oʻz-oʻzidan koʻpayadigan ilk sintetik hujayrani yaratishdiBugun, 05:21Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdiSunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdiBugun, 04:26Motorola dunyo boʻylab bepul mobil internet taqdim etuvchi Global Connect xizmatini ishga tushirdiMotorola dunyo boʻylab bepul mobil internet taqdim etuvchi Global Connect xizmatini ishga tushirdiBugun, 03:50Olimlar quyosh nuri orqali vodorod olishda rekord natijaga erishdiOlimlar quyosh nuri orqali vodorod olishda rekord natijaga erishdiBugun, 02:50Sunʼiy intellekt odamlarning oʻrnini bosa olmadi: Kompaniyalar xodimlarni qaytarmoqdaSunʼiy intellekt odamlarning oʻrnini bosa olmadi: Kompaniyalar xodimlarni qaytarmoqdaBugun, 02:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi