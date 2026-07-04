Plutoniy birikmasida noyob kvant holati aniqlandi: Yadro fizikasi yangi bosqichga chiqmoqda

·0·Texno
Plutoniy birikmasida noyob kvant holati aniqlandi: Yadro fizikasi yangi bosqichga chiqmoqda

AQSHdagi Aydaxo milliy laboratoriyasi (Idaho National Laboratory) olimlari plutoniy geksaboridi (PuB6) birikmasida oʻta noyob kvant holati — Kondo topologik izolyatorini aniqlashdi. Ushbu kashfiyot davriy jadvaldagi eng murakkab va sirli elementlardan biri boʻlgan plutoniyning elektron xususiyatlarini tushunishda inqilobiy qadam boʻlishi kutilmoqda. Mazkur hodisa ilgari juda kam sonli materiallarda kuzatilgan boʻlib, yadroviy materialshunoslik sohasida mutlaqo yangi tadqiqot yoʻnalishlarini ochib beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Plutoniy 1940-yilda kashf etilganidan buyon olimlar uning koʻplab xususiyatlarini oʻrganishgan, biroq uning elektronlari oʻzini tutishi zamonaviy fizikaning eng qiyin jumboqlaridan biri boʻlib qolmoqda. Xususan, plutoniyning 5f-elektronlari bir vaqtning oʻzida ham maʼlum bir nuqtada lokallashgan zarra, ham erkin harakatlanuvchi zaryad tashuvchi kabi harakat qilishi mumkin. Aynan shu gʻayritabiiy xatti-harakat aniqlangan kvant effektining asosini tashkil etadi.

Topologik izolyatorlar va Kondo effekti

Topologik izolyatorlar — bu oʻzining ichki qismidan elektr tokini oʻtkazmaydigan, ammo sirtida tokning erkin harakatlanishiga imkon beradigan noyob materiallardir. Eng muhimi, bunday sirt oʻtkazuvchanligi turli nuqsonlar va aralashmalarga nisbatan oʻta chidamli boʻladi. "Kondo" atamasi esa elektronlarning bir-biri bilan kuchli oʻzaro taʼsiri natijasida yuzaga keladigan kvant hodisasini anglatadi. Bunday sharoitda materialning xususiyatlari alohida atomlar emas, balki jamoaviy kvant effektlari orqali shakllanadi.

Tadqiqotchilar plutoniy geksaboridida ushbu ikki hodisa — topologik oʻtkazuvchanlik va kuchli elektron korrelyatsiyalari bir vaqtda mavjudligini isbotlashdi. Bu esa ushbu birikmani aktinidlar — plutoniy va uran kabi ogʻir elementlar guruhini oʻrganish uchun noyob eksperimental maydonga aylantiradi. Oʻzbekiston kabi energetika sohasini rivojlantirayotgan mamlakatlar uchun ham bunday fundamental kashfiyotlar kelajakda xavfsizroq va samaraliroq texnologiyalar yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Yadro energetikasi va kelajak texnologiyalari

Aktinidlarning elektron xususiyatlarini tushunish faqat nazariy ahamiyatga ega emas. Bu bilimlar quyidagi amaliy yoʻnalishlarda hal qiluvchi rol oʻynaydi:

  • Yadro materiallarining qarish jarayonini prognoz qilish;
  • Reaktorlarning xavfsizlik darajasini oshirish;
  • Yuqori harorat va kuchli radiatsiyaga chidamli yangi materiallar yaratish;
  • Kvant hisoblashlari va oʻta aniq sensorlar ishlab chiqish.
Tadqiqot jarayoni Aydaxo milliy laboratoriyasining noyob infratuzilmasidan foydalanishni talab qildi. Olimlar fokuslangan ion nurlari yordamida plutoniyning mikroskopik namunalarini tayyorlab, kvant effektlari yaqqol namoyon boʻladigan oʻta past haroratlarda oʻlchovlarni amalga oshirishdi. Tajriba natijalari Kolumbiya universiteti mutaxassislari bilan hamkorlikda kompyuter modellashtirish orqali tasdiqlandi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu kashfiyot ilgari eksperimental fizika uchun imkonsiz boʻlgan boshqa murakkab aktinid birikmalarini oʻrganishga yoʻl ochadi. Bu nafaqat yadro energetikasi, balki zamonaviy kvant texnologiyalari rivojiga ham kuchli turtki berishi kutilmoqda. Plutoniyning sirli dunyosi endilikda insoniyatga xavfsiz va samarali energiya manbalarini yaratishda yangi imkoniyatlarni taqdim etishi mumkin.

PlutoniyKvant FizikasiYadro EnergetikasiIlmiy KashfiyotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 80 Pro va Kirin 9030 Pro: Grafika samaradorligi 76 foizga oshdiHuawei Mate 80 Pro va Kirin 9030 Pro: Grafika samaradorligi 76 foizga oshdiBugun, 08:26AnTuTu hisoboti: Zamonaviy Android smartfonlar qanday texnik koʻrsatkichlarga ega?AnTuTu hisoboti: Zamonaviy Android smartfonlar qanday texnik koʻrsatkichlarga ega?Bugun, 07:52Intel oʻrta segmentda inqilob qilmoqchi: Core Ultra 5 protsessorlari 22 yadroli boʻladiIntel oʻrta segmentda inqilob qilmoqchi: Core Ultra 5 protsessorlari 22 yadroli boʻladiBugun, 07:22Aviatsiya inqilobi: JetZero kompaniyasi Boeing oʻrnini bosuvchi Z4 samolyotini yigʻishni boshladiAviatsiya inqilobi: JetZero kompaniyasi Boeing oʻrnini bosuvchi Z4 samolyotini yigʻishni boshladiBugun, 06:51Xitoy dunyodagi eng yirik suzuvchi shamol turbinasini ishga tushirdiXitoy dunyodagi eng yirik suzuvchi shamol turbinasini ishga tushirdiBugun, 06:24Energetika inqilobi: 1500 martadan ortiq quvvatlanuvchi yangi rux-ionli akkumulyator yaratildiEnergetika inqilobi: 1500 martadan ortiq quvvatlanuvchi yangi rux-ionli akkumulyator yaratildiBugun, 05:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi