Hindiston hukumati Telegram va Signal messenjerlaridan anonimlik boʻyicha hisobot talab qildi
Hindiston hukumati dunyoning eng ommabop messenjerlaridan biri boʻlgan Telegram hamda maxfiylikka ixtisoslashgan Signal platformalariga rasmiy soʻrov yubordi. Mamlakat rasmiylari ushbu servislar foydalanuvchilarga oʻz telefon raqamlarini oshkor qilmasdan muloqot qilish imkonini beruvchi funksiyalar xavfsizligini qanday taʼminlayotgani boʻyicha tushuntirish berishini talab qilmoqda. Bu haqda Reuters agentligi hukumatdagi oʻz manbalariga tayanib xabar berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu chora Hindiston hukumatining onlayn platformalar ustidan nazoratni kuchaytirish borasidagi navbatdagi qadami boʻldi. Oʻtgan oyda mamlakatda Telegram platformasini vaqtincha bloklash masalasi koʻrib chiqilgan edi, endilikda esa regulyatorlar servisning alohida funksiyalari va ularning kiberxavfsizlikka taʼsirini sinchiklab oʻrganishga kirishgan.
Anonimlik va firibgarlik xavfiHukumat vakillarining fikricha, foydalanuvchi nomlari (username) orqali shaxsni yashirish imkoniyati turli jinoyatlarga yoʻl ochishi mumkin. Xususan, Hindiston axborot texnologiyalari vazirligi anonimlik onlayn firibgarlik, fishing, soxta shaxslar nomidan hujum qilish va "raqamli hibsga olish" kabi jinoyatlarning koʻpayishiga sabab boʻlishidan xavotirda.
Shu sababli, Telegram va Signal kompaniyalaridan oʻzgalar nomidan ish koʻrish (impersonation) va suiisteʼmolchiliklarga qarshi qanday himoya mexanizmlari joriy etilgani haqida batafsil maʼlumot taqdim etish soʻralgan. Hozircha na vazirlik, na messenjerlar vakillari ushbu soʻrov yuzasidan rasmiy izoh berishganicha yoʻq.
WhatsApp uchun ham cheklovlarNazorat faqatgina Telegram va Signal bilan cheklanib qolmayapti. Maʼlum boʻlishicha, Hindiston hukumati WhatsApp messenjeriga ham foydalanuvchi nomlarini oʻzgartirish boʻyicha rejalashtirilgan yangi funksiyani joriy etishni toʻxtatib turish haqida koʻrsatma bergan. Kompaniya uch kun ichida ushbu funksiyaning zarurligini asoslab berishi shart, aks holda unga nisbatan sanksiyalar qoʻllanilishi mumkin.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham Telegram eng asosiy muloqot vositasi hisoblanadi. Hindistondagi kabi yirik bozorlarda qabul qilinayotgan bu kabi qarorlar kelajakda messenjerlarning global siyosatiga va funksiyalarining ishlash tartibiga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Raqamni yashirish funksiyasi koʻplab foydalanuvchilar uchun shaxsiy daxlsizlikning muhim qismi sanalsa-da, davlat organlari buni xavfsizlikka tahdid sifatida koʻrmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Hindiston dunyodagi eng koʻp internet foydalanuvchilariga ega mamlakatlardan biri boʻlib, bu yerdagi qonunchilik talablari texnologik gigantlar uchun har doim jiddiy sinov hisoblanadi. Hozircha messenjerlarning ushbu talablarga qanday javob berishi va oʻz maxfiylik tamoyillarini saqlab qolishi soʻroq ostida turibdi.
…