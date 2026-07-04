Hindiston hukumati Telegram va Signal messenjerlaridan anonimlik boʻyicha hisobot talab qildi

·30·Texno
Hindiston hukumati Telegram va Signal messenjerlaridan anonimlik boʻyicha hisobot talab qildi

Hindiston hukumati dunyoning eng ommabop messenjerlaridan biri boʻlgan Telegram hamda maxfiylikka ixtisoslashgan Signal platformalariga rasmiy soʻrov yubordi. Mamlakat rasmiylari ushbu servislar foydalanuvchilarga oʻz telefon raqamlarini oshkor qilmasdan muloqot qilish imkonini beruvchi funksiyalar xavfsizligini qanday taʼminlayotgani boʻyicha tushuntirish berishini talab qilmoqda. Bu haqda Reuters agentligi hukumatdagi oʻz manbalariga tayanib xabar berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu chora Hindiston hukumatining onlayn platformalar ustidan nazoratni kuchaytirish borasidagi navbatdagi qadami boʻldi. Oʻtgan oyda mamlakatda Telegram platformasini vaqtincha bloklash masalasi koʻrib chiqilgan edi, endilikda esa regulyatorlar servisning alohida funksiyalari va ularning kiberxavfsizlikka taʼsirini sinchiklab oʻrganishga kirishgan.

Anonimlik va firibgarlik xavfi

Hukumat vakillarining fikricha, foydalanuvchi nomlari (username) orqali shaxsni yashirish imkoniyati turli jinoyatlarga yoʻl ochishi mumkin. Xususan, Hindiston axborot texnologiyalari vazirligi anonimlik onlayn firibgarlik, fishing, soxta shaxslar nomidan hujum qilish va "raqamli hibsga olish" kabi jinoyatlarning koʻpayishiga sabab boʻlishidan xavotirda.

Shu sababli, Telegram va Signal kompaniyalaridan oʻzgalar nomidan ish koʻrish (impersonation) va suiisteʼmolchiliklarga qarshi qanday himoya mexanizmlari joriy etilgani haqida batafsil maʼlumot taqdim etish soʻralgan. Hozircha na vazirlik, na messenjerlar vakillari ushbu soʻrov yuzasidan rasmiy izoh berishganicha yoʻq.

WhatsApp uchun ham cheklovlar

Nazorat faqatgina Telegram va Signal bilan cheklanib qolmayapti. Maʼlum boʻlishicha, Hindiston hukumati WhatsApp messenjeriga ham foydalanuvchi nomlarini oʻzgartirish boʻyicha rejalashtirilgan yangi funksiyani joriy etishni toʻxtatib turish haqida koʻrsatma bergan. Kompaniya uch kun ichida ushbu funksiyaning zarurligini asoslab berishi shart, aks holda unga nisbatan sanksiyalar qoʻllanilishi mumkin.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham Telegram eng asosiy muloqot vositasi hisoblanadi. Hindistondagi kabi yirik bozorlarda qabul qilinayotgan bu kabi qarorlar kelajakda messenjerlarning global siyosatiga va funksiyalarining ishlash tartibiga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Raqamni yashirish funksiyasi koʻplab foydalanuvchilar uchun shaxsiy daxlsizlikning muhim qismi sanalsa-da, davlat organlari buni xavfsizlikka tahdid sifatida koʻrmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Hindiston dunyodagi eng koʻp internet foydalanuvchilariga ega mamlakatlardan biri boʻlib, bu yerdagi qonunchilik talablari texnologik gigantlar uchun har doim jiddiy sinov hisoblanadi. Hozircha messenjerlarning ushbu talablarga qanday javob berishi va oʻz maxfiylik tamoyillarini saqlab qolishi soʻroq ostida turibdi.

TelegramSignalWhatsAppHindistonKiberxavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro va 18 Pro Max akkumulyatorlari: Yangi avlod imkoniyatlari maʼlum boʻldiiPhone 18 Pro va 18 Pro Max akkumulyatorlari: Yangi avlod imkoniyatlari maʼlum boʻldiBugun, 13:53Revolut koʻzlari yonadigan Doge memi tushirilgan noodatiy bank kartasini taqdim etdiRevolut koʻzlari yonadigan Doge memi tushirilgan noodatiy bank kartasini taqdim etdiBugun, 13:23NASA Yerga qulayotgan teleskopni qutqarishga kirishdiNASA Yerga qulayotgan teleskopni qutqarishga kirishdiBugun, 12:43Inson qiyofasidagi Ubtech U1 robotlari: Mukammal realizm va hissiy intellektInson qiyofasidagi Ubtech U1 robotlari: Mukammal realizm va hissiy intellektBugun, 12:23Xiaomi oʻzining Xring protsessorlari bilan bozorda keskin burilish yasadiXiaomi oʻzining Xring protsessorlari bilan bozorda keskin burilish yasadiBugun, 11:55Samsung Galaxy Z Fold 8 va Flip 8 seriyasi: yangi flagmanlar dizayni fosh boʻldiSamsung Galaxy Z Fold 8 va Flip 8 seriyasi: yangi flagmanlar dizayni fosh boʻldiBugun, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda