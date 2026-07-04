AQSHda dunyodagi ilk 3D-printerda bosilgan yadro reaktori moduli taqdim etildi

·0·Texno
AQSHda dunyodagi ilk 3D-printerda bosilgan yadro reaktori moduli taqdim etildi

AQSHning Ampera startapi energetika sohasida inqilobiy qadam tashlab, 3D-printer yordamida tayyorlangan dunyodagi birinchi toʻliq oʻlchamli yadro reaktori modulini namoyish etdi. Ushbu texnologiya kelajakda sunʼiy intellekt (AI) maʼlumotlar markazlarini uzluksiz va arzon energiya bilan taʼminlashda asosiy yechimga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ampera tomonidan ishlab chiqilgan ushbu qurilma zavod sharoitida yigʻiladigan dunyodagi birinchi qattiq jismli subkritik toriy reaktori sifatida tavsiflanmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyihaning oʻziga xosligi shundaki, u anʼanaviy uran oʻrniga tabiatda ancha keng tarqalgan toriy elementidan foydalanadi. Bu esa yadro energetikasini xavfsizroq va barqarorroq qilish imkonini beradi.

Xavfsizlik va innovatsion konstruksiya

Reaktor subkritik sxema asosida qurilgan boʻlib, u mustaqil ravishda zanjirli reaksiyani ushlab tura olmaydi. Jarayonni davom ettirish uchun tashqi neytron manbai talab etiladi. Bunday yondashuv tizim xavfsizligini keskin oshiradi, chunki reaksiyaning nazoratdan chiqib ketish va portlash xavfi deyarli nolga tenglashtirilgan.

Qurilmaning yana bir muhim jihati uning qattiq jismli konstruksiyasidir. Unda hech qanday harakatlanuvchi qismlar mavjud emas, bu esa texnik xizmat koʻrsatishni soddalashtiradi va ekspluatatsiya muddatini uzaytiradi. 3D-bosma texnologiyasi (additiv ishlab chiqarish) esa murakkab detallarni yaxlit holda chiqarish va ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini bergan.

Sunʼiy intellekt va sanoat uchun quvvat manbai

Hozirda namoyish etilgan namuna muhandislik moduli boʻlib, u hali elektr energiyasi ishlab chiqarmaydi. Biroq kelajakda u 30 MW quvvatga ega boʻlgan yirik energetik qurilmaning bir qismiga aylanishi rejalashtirilgan. Tizim issiqlikni qayta ishlash (rekuperatsiya) texnologiyasi bilan ham jihozlanadi.

Ishlab chiqaruvchilar ushbu reaktorlarni quyidagi sohalarda qoʻllashni maqsad qilgan:

  • Sunʼiy intellekt (AI) bilan ishlovchi yirik maʼlumotlar markazlari;
  • Sanoat korxonalari va ishlab chiqarish majmualari;
  • Mudofaa tizimlari va harbiy obʼyektlar;
  • Dengiz kemalari va uzoq masofali transport vositalari.

Ampera kompaniyasi hozircha tijoriy foydalanish muddatlarini ochiqlamagan boʻlsa-da, zavodda seriyali ishlab chiqariladigan modulli yadro qurilmalarini bozorga birinchilardan boʻlib olib chiqishni rejalashtirmoqda. Bu kabi ixcham va xavfsiz reaktorlar kelajakda Oʻzbekiston kabi energiya tanqisligi sezilayotgan hududlarda sanoatni rivojlantirish uchun muqobil yechim boʻlishi mumkin.

AmperaYadro reaktori3D-texnologiyaToriyEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropadagi anomal issiq va texnologik yetishmovchilik: Konditsionerlar tanqisligi oʻlim darajasini oshirmoqdaYevropadagi anomal issiq va texnologik yetishmovchilik: Konditsionerlar tanqisligi oʻlim darajasini oshirmoqdaBugun, 17:53GeForce RTX 5090 kuchi va harorati: Yangi videokarta kompyuter kabellarini eritib yubordiGeForce RTX 5090 kuchi va harorati: Yangi videokarta kompyuter kabellarini eritib yubordiBugun, 17:26Sunʼiy intellekt va atom energiyasi: NVIDIA hamkorligida yangi mikroreaktor sinovdan oʻtdiSunʼiy intellekt va atom energiyasi: NVIDIA hamkorligida yangi mikroreaktor sinovdan oʻtdiBugun, 16:27AQSHda maktab avtobuslari jazirama vaqtida energiya tizimini qutqarmoqdaAQSHda maktab avtobuslari jazirama vaqtida energiya tizimini qutqarmoqdaBugun, 15:55Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildiYaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildiBugun, 15:20Aqlli uzuk yurak yetishmovchiligini yengishga yordam beradimi?Aqlli uzuk yurak yetishmovchiligini yengishga yordam beradimi?Bugun, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda