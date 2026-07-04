Vivo X300e: 7000 mAs batareya va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlangan yangi flagman
Smartfonlar bozorida yuqori texnologik yechimlari bilan ajralib turuvchi Vivo kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagmani — Vivo X300e modelini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Qurilma allaqachon Xitoyda sotuvga chiqish uchun zarur boʻlgan sertifikatlarni qoʻlga kiritdi. Bu esa yaqin oylarda mobil qurilmalar bozorida jiddiy raqobat yuzaga kelishidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
3C sertifikatlashtirish agentligi maʼlumotlariga koʻra, yangi smartfon 90 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. ixbt.com nashri xabar berishicha, ushbu model nafaqat quvvat olish tezligi, balki avtonomlik borasida ham rekord natijalarni koʻrsatishi kutilmoqda. Xususan, qurilmaga 7000 mAs sigʻimli ulkan akkumulyator oʻrnatilishi rejalashtirilgan.
Texnik xususiyatlar va dizayn yondashuviSmart Pikachu taxallusi bilan tanilgan nufuzli insayderning maʼlumotlariga koʻra, Vivo X300e modeli 6,6 dyuymli displey bilan jihozlanadi. Bu oʻlcham zamonaviy smartfonlar uchun "oʻrtacha" hisoblanib, qurilmani bir qoʻlda boshqarish va kontent isteʼmol qilish oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlaydi. Tashqi koʻrinish borasida kompaniya oʻzining anʼanaviy "Deco" uslubidagi dizaynidan foydalanishi aytilmoqda.
Qurilmaning eng kuchli jihatlaridan biri uning samaradorligidir. Vivo X300e hali rasman ommaga keng tanishtirilmagan Qualcomm kompaniyasining eng soʻnggi Snapdragon 8 Gen 5 protsessori bazasida ishlaydi. Ushbu chip nafaqat oʻyinlarda yuqori kadrlarni taʼminlaydi, balki sunʼiy intellekt algoritmlari bilan ishlashda ham misli koʻrilmagan tezlikni taqdim etadi.
Zeiss optikasi va periskopik kameraFotografiya ishqibozlari uchun Vivo yana bir bor Zeiss kompaniyasi bilan hamkorlikni davom ettirmoqda. Yangi smartfon uchta obʼyektivdan iborat kamera tizimiga ega boʻladi. Ularning orasida periskopik teleobʼyektiv alohida ahamiyatga ega boʻlib, u uzoq masofadagi obʼyektlarni tasvir sifatini yoʻqotmagan holda yaqinlashtirish imkonini beradi.
Oʻzbekiston smartfon bozorida Vivo brendining X-seriyasi oʻzining yuqori sifatli kameralari bilan yaxshi tanilgan. Vivo X300e modelining chiqishi professional mobil suratkashlikni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Hozircha qurilmaning global bozordagi narxi va sotuvga chiqish sanasi ochiqlanmagan boʻlsa-da, Xitoydagi ruxsatnomalar uning premyerasi juda yaqin ekanini tasdiqlaydi.
- 6,6 dyuymli yuqori sifatli displey;
- Snapdragon 8 Gen 5 flagman protsessori;
- 7000 mAs sigʻimli energiya tejovchi batareya;
- Zeiss optikasiga ega periskopik kamera tizimi;
- 90 W quvvatga ega tezkor zaryadlash funksiyasi.
…