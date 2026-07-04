Vivo X300e: 7000 mAs batareya va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlangan yangi flagman

·55·Texno
Vivo X300e: 7000 mAs batareya va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlangan yangi flagman

Smartfonlar bozorida yuqori texnologik yechimlari bilan ajralib turuvchi Vivo kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagmani — Vivo X300e modelini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Qurilma allaqachon Xitoyda sotuvga chiqish uchun zarur boʻlgan sertifikatlarni qoʻlga kiritdi. Bu esa yaqin oylarda mobil qurilmalar bozorida jiddiy raqobat yuzaga kelishidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

3C sertifikatlashtirish agentligi maʼlumotlariga koʻra, yangi smartfon 90 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. ixbt.com nashri xabar berishicha, ushbu model nafaqat quvvat olish tezligi, balki avtonomlik borasida ham rekord natijalarni koʻrsatishi kutilmoqda. Xususan, qurilmaga 7000 mAs sigʻimli ulkan akkumulyator oʻrnatilishi rejalashtirilgan.

Texnik xususiyatlar va dizayn yondashuvi

Smart Pikachu taxallusi bilan tanilgan nufuzli insayderning maʼlumotlariga koʻra, Vivo X300e modeli 6,6 dyuymli displey bilan jihozlanadi. Bu oʻlcham zamonaviy smartfonlar uchun "oʻrtacha" hisoblanib, qurilmani bir qoʻlda boshqarish va kontent isteʼmol qilish oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlaydi. Tashqi koʻrinish borasida kompaniya oʻzining anʼanaviy "Deco" uslubidagi dizaynidan foydalanishi aytilmoqda.

Qurilmaning eng kuchli jihatlaridan biri uning samaradorligidir. Vivo X300e hali rasman ommaga keng tanishtirilmagan Qualcomm kompaniyasining eng soʻnggi Snapdragon 8 Gen 5 protsessori bazasida ishlaydi. Ushbu chip nafaqat oʻyinlarda yuqori kadrlarni taʼminlaydi, balki sunʼiy intellekt algoritmlari bilan ishlashda ham misli koʻrilmagan tezlikni taqdim etadi.

Zeiss optikasi va periskopik kamera

Fotografiya ishqibozlari uchun Vivo yana bir bor Zeiss kompaniyasi bilan hamkorlikni davom ettirmoqda. Yangi smartfon uchta obʼyektivdan iborat kamera tizimiga ega boʻladi. Ularning orasida periskopik teleobʼyektiv alohida ahamiyatga ega boʻlib, u uzoq masofadagi obʼyektlarni tasvir sifatini yoʻqotmagan holda yaqinlashtirish imkonini beradi.

Oʻzbekiston smartfon bozorida Vivo brendining X-seriyasi oʻzining yuqori sifatli kameralari bilan yaxshi tanilgan. Vivo X300e modelining chiqishi professional mobil suratkashlikni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Hozircha qurilmaning global bozordagi narxi va sotuvga chiqish sanasi ochiqlanmagan boʻlsa-da, Xitoydagi ruxsatnomalar uning premyerasi juda yaqin ekanini tasdiqlaydi.

  • 6,6 dyuymli yuqori sifatli displey;
  • Snapdragon 8 Gen 5 flagman protsessori;
  • 7000 mAs sigʻimli energiya tejovchi batareya;
  • Zeiss optikasiga ega periskopik kamera tizimi;
  • 90 W quvvatga ega tezkor zaryadlash funksiyasi.

VivoSmartfonSnapdragonTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi Civi turkumidagi smartfonlar ishlab chiqarilishi toʻxtatildiXiaomi Civi turkumidagi smartfonlar ishlab chiqarilishi toʻxtatildiBugun, 19:56Xitoyda dunyodagi ilk neyrodinamik chip yaratildi: U ayrim vazifalarda GPU’dan 478 marta tezroqXitoyda dunyodagi ilk neyrodinamik chip yaratildi: U ayrim vazifalarda GPU’dan 478 marta tezroqBugun, 19:29AQSHda dunyodagi ilk 3D-printerda bosilgan yadro reaktori moduli taqdim etildiAQSHda dunyodagi ilk 3D-printerda bosilgan yadro reaktori moduli taqdim etildiBugun, 18:26Yevropadagi anomal issiq va texnologik yetishmovchilik: Konditsionerlar tanqisligi oʻlim darajasini oshirmoqdaYevropadagi anomal issiq va texnologik yetishmovchilik: Konditsionerlar tanqisligi oʻlim darajasini oshirmoqdaBugun, 17:53GeForce RTX 5090 kuchi va harorati: Yangi videokarta kompyuter kabellarini eritib yubordiGeForce RTX 5090 kuchi va harorati: Yangi videokarta kompyuter kabellarini eritib yubordiBugun, 17:26Sunʼiy intellekt va atom energiyasi: NVIDIA hamkorligida yangi mikroreaktor sinovdan oʻtdiSunʼiy intellekt va atom energiyasi: NVIDIA hamkorligida yangi mikroreaktor sinovdan oʻtdiBugun, 16:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda