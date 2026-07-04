Midjourney Gollivud studiyalaridan sunʼiy intellekt boʻyicha maxfiy maʼlumotlarni talab qilmoqda
Sunʼiy intellekt yordamida tasvirlar yaratuvchi mashhur Midjourney startapi va Gollivudning eng yirik kinostudiyalari oʻrtasidagi huquqiy kurash yangi bosqichga koʻtarildi. Ayni paytda sudlashayotgan tomonlar oʻrtasida intellektual mulk huquqi boʻyicha jiddiy nizolar davom etmoqda. Midjourney oʻziga qarshi daʼvo ochgan Disney, Universal va Warner Bros. kabi gigantlardan ular oʻz ichki jarayonlarida sunʼiy intellektdan qanday foydalanayotganini ochiqlashni talab qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Nizo oʻtgan yili ushbu studiyalar Midjourney platformasini mualliflik huquqini buzishda ayblab sudga berganidan keyin boshlangan edi. Daʼvogarlarning taʼkidlashicha, neyrotarmoq Bart Simpson yoki Darth Vader kabi studiyalarga tegishli mashhur personajlarni ruxsatsiz yaratishga imkon beradi. Midjourney esa oʻz navbatida, mavjud tasvirlar asosida modelni oʻqitish "adolatli foydalanish" (fair use) tamoyillariga mos kelishini iddao qilib kelmoqda.
Hozirgi bahsning markazida sud jarayoni doirasida tomonlar taqdim etishi kerak boʻlgan hujjatlar masalasi turibdi. Avvalroq sudya studiyalar faqat isteʼmolchilarga koʻrsatilgan, yaʼni ommaga eʼlon qilingan AI mahsulotlari haqida maʼlumot berishi kerakligi haqida qaror chiqargan edi. Biroq Midjourney bu cheklovni adolatsiz deb hisoblab, uni bekor qilishni soʻramoqda.
Maxfiy ishlanmalar va ichki standartlarMidjourney vakillarining fikricha, studiyalar faqat oʻzlariga foydali boʻlgan hujjatlarni taqdim etib, oʻzlarining bozorga yetkazgan zararlari haqidagi daʼvolarini asoslamoqchi boʻlishmoqda. Startapning taʼkidlashicha, Gollivud studiyalari yopiq eshiklar ortida aynan Midjourney ayblanayotgan ishlarni — yaʼni litsenziyasiz kontent asosida oʻz AI modellarini oʻqitishni amalga oshirayotgan boʻlishi mumkin.
Agar studiyalar film yoki seriallar uchun ssenariy yozish (storyboarding) yoki yangi gʻoyalar ustida ishlashda ichki AI vositalaridan foydalanayotgan boʻlsa, bu sohada litsenziyasiz kontentdan foydalanish odatiy hol ekanini isbotlaydi. Bu esa Midjourney uchun sudda kuchli himoya vositasi boʻlib xizmat qilishi mumkin. Shu sababli, startap studiyalardan barcha ichki promptlar (buyruqlar) va ularning natijalarini ochiqlashni talab qilmoqda.
Sanoatdagi yangi tartiblar sariStudiyalarning bosh advokati David Singer esa Midjourney platformasining bu talablarini "baliq ovi" (asossiz maʼlumot qidirish) deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, Gollivud sunʼiy intellekt texnologiyasini toʻxtatish niyatida emas, balki faqat oʻzining mashhur personajlari va intellektual mulki ruxsatsiz nusxalanishi hamda tarqatilishiga qarshi kurashmoqda.
Ushbu sud ishi butun dunyo boʻylab ijodiy sanoat va texnologiya kompaniyalari oʻrtasidagi munosabatlarni belgilab beruvchi muhim pretsedent boʻlishi kutilmoqda. Oʻzbekistonda ham raqamli sanʼat va sunʼiy intellekt rivojlanib borayotgan bir paytda, bunday global huquqiy nizolar mahalliy kontent yaratuvchilar va dasturchilar uchun mualliflik huquqi masalalarida muhim dars boʻlib xizmat qiladi.
Agar sud Midjourney talabini qondirsa, Gollivudning eng maxfiy texnologik jarayonlari ommaga maʼlum boʻlishi mumkin. Bu esa nafaqat ushbu ish natijasiga, balki butun kinostudiyalar tizimining kelajakdagi ish uslubiga ham taʼsir koʻrsatmay qolmaydi.
…