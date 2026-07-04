Midjourney Gollivud studiyalaridan sunʼiy intellekt boʻyicha maxfiy maʼlumotlarni talab qilmoqda

·52·Texno
Midjourney Gollivud studiyalaridan sunʼiy intellekt boʻyicha maxfiy maʼlumotlarni talab qilmoqda

Sunʼiy intellekt yordamida tasvirlar yaratuvchi mashhur Midjourney startapi va Gollivudning eng yirik kinostudiyalari oʻrtasidagi huquqiy kurash yangi bosqichga koʻtarildi. Ayni paytda sudlashayotgan tomonlar oʻrtasida intellektual mulk huquqi boʻyicha jiddiy nizolar davom etmoqda. Midjourney oʻziga qarshi daʼvo ochgan Disney, Universal va Warner Bros. kabi gigantlardan ular oʻz ichki jarayonlarida sunʼiy intellektdan qanday foydalanayotganini ochiqlashni talab qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Nizo oʻtgan yili ushbu studiyalar Midjourney platformasini mualliflik huquqini buzishda ayblab sudga berganidan keyin boshlangan edi. Daʼvogarlarning taʼkidlashicha, neyrotarmoq Bart Simpson yoki Darth Vader kabi studiyalarga tegishli mashhur personajlarni ruxsatsiz yaratishga imkon beradi. Midjourney esa oʻz navbatida, mavjud tasvirlar asosida modelni oʻqitish "adolatli foydalanish" (fair use) tamoyillariga mos kelishini iddao qilib kelmoqda.

Hozirgi bahsning markazida sud jarayoni doirasida tomonlar taqdim etishi kerak boʻlgan hujjatlar masalasi turibdi. Avvalroq sudya studiyalar faqat isteʼmolchilarga koʻrsatilgan, yaʼni ommaga eʼlon qilingan AI mahsulotlari haqida maʼlumot berishi kerakligi haqida qaror chiqargan edi. Biroq Midjourney bu cheklovni adolatsiz deb hisoblab, uni bekor qilishni soʻramoqda.

Maxfiy ishlanmalar va ichki standartlar

Midjourney vakillarining fikricha, studiyalar faqat oʻzlariga foydali boʻlgan hujjatlarni taqdim etib, oʻzlarining bozorga yetkazgan zararlari haqidagi daʼvolarini asoslamoqchi boʻlishmoqda. Startapning taʼkidlashicha, Gollivud studiyalari yopiq eshiklar ortida aynan Midjourney ayblanayotgan ishlarni — yaʼni litsenziyasiz kontent asosida oʻz AI modellarini oʻqitishni amalga oshirayotgan boʻlishi mumkin.

Agar studiyalar film yoki seriallar uchun ssenariy yozish (storyboarding) yoki yangi gʻoyalar ustida ishlashda ichki AI vositalaridan foydalanayotgan boʻlsa, bu sohada litsenziyasiz kontentdan foydalanish odatiy hol ekanini isbotlaydi. Bu esa Midjourney uchun sudda kuchli himoya vositasi boʻlib xizmat qilishi mumkin. Shu sababli, startap studiyalardan barcha ichki promptlar (buyruqlar) va ularning natijalarini ochiqlashni talab qilmoqda.

Sanoatdagi yangi tartiblar sari

Studiyalarning bosh advokati David Singer esa Midjourney platformasining bu talablarini "baliq ovi" (asossiz maʼlumot qidirish) deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, Gollivud sunʼiy intellekt texnologiyasini toʻxtatish niyatida emas, balki faqat oʻzining mashhur personajlari va intellektual mulki ruxsatsiz nusxalanishi hamda tarqatilishiga qarshi kurashmoqda.

Ushbu sud ishi butun dunyo boʻylab ijodiy sanoat va texnologiya kompaniyalari oʻrtasidagi munosabatlarni belgilab beruvchi muhim pretsedent boʻlishi kutilmoqda. Oʻzbekistonda ham raqamli sanʼat va sunʼiy intellekt rivojlanib borayotgan bir paytda, bunday global huquqiy nizolar mahalliy kontent yaratuvchilar va dasturchilar uchun mualliflik huquqi masalalarida muhim dars boʻlib xizmat qiladi.

Agar sud Midjourney talabini qondirsa, Gollivudning eng maxfiy texnologik jarayonlari ommaga maʼlum boʻlishi mumkin. Bu esa nafaqat ushbu ish natijasiga, balki butun kinostudiyalar tizimining kelajakdagi ish uslubiga ham taʼsir koʻrsatmay qolmaydi.

MidjourneySunʼiy IntellektGollivudDisneyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqdaBMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqdaKecha, 23:54Rolls-Royce dunyodagi eng yirik UltraFan aviadvigateli sinovlarini qayta tiklamoqdaRolls-Royce dunyodagi eng yirik UltraFan aviadvigateli sinovlarini qayta tiklamoqdaKecha, 23:24Alibaba oʻz xodimlariga Anthropic kompaniyasining Claude Code vositasidan foydalanishni taqiqladiAlibaba oʻz xodimlariga Anthropic kompaniyasining Claude Code vositasidan foydalanishni taqiqladiKecha, 21:55Beelink kompaniyasi noodatiy mini-kompyuterni taqdim etdi: SSD oʻrniga smartfon xotirasiBeelink kompaniyasi noodatiy mini-kompyuterni taqdim etdi: SSD oʻrniga smartfon xotirasiKecha, 21:51Smartfonlar bozori gigantlar davriga qaytmoqda: Redmi va Honor 7 dyuymli ekran tayyorlamoqdaSmartfonlar bozori gigantlar davriga qaytmoqda: Redmi va Honor 7 dyuymli ekran tayyorlamoqdaKecha, 21:21Yevropaning OpenAI raqobatchisi: Mistral AI qanday qilib texnologik mustaqillik ramziga aylandiYevropaning OpenAI raqobatchisi: Mistral AI qanday qilib texnologik mustaqillik ramziga aylandiKecha, 21:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda