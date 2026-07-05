Sunʼiy intelekt poygasi: Microsoft va startaplar termoyadro energiyasiga tikish tikmoqda

·0·Texno
Sunʼiy intelekt poygasi: Microsoft va startaplar termoyadro energiyasiga tikish tikmoqda

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi va maʼlumotlar markazlarining (data-center) energiya isteʼmoli keskin ortishi fonida yirik texnologik gigantlar muqobil energiya manbalarini qidirishga majbur boʻlmoqda. Bugungi kunda ushbu poyganing markazida Vashington shtatining ikki startapi — Helion Energy va Zap Energy turibdi. Ular oʻn yillar davomida faqat nazariy va eksperimental bosqichda boʻlgan termoyadroviy sintez texnologiyasini tijoratlashtirishga harakat qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Helion Energy kompaniyasi allaqachon Microsoft korporatsiyasi bilan kelajakdagi maʼlumotlar markazini elektr energiyasi bilan taʼminlash boʻyicha shartnoma imzolagan. Kompaniya 2028-yilga qadar dunyodagi birinchi tijoriy termoyadro qurilmasini ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Hozirda ushbu maqsad yoʻlida 50 megavatt quvvatga ega Orion stansiyasi qurilmoqda. Loyihaga jami 1,5 milliard dollar miqdorida investitsiya jalb etilgan boʻlib, bu sohadagi eng yirik moliyaviy koʻrsatkichlardan biridir.

Yangi texnologik yondashuvlar

Helion Energy texnologiyasi plazmani magnitli siqish usuliga asoslangan. Bunda oʻta qizigan plazma soatiga 1 million mil tezlikka qadar tezlashtiriladi va kuchli magnit maydonlari yordamida siqiladi. Natijada hosil boʻlgan energiya anʼanaviy bugʻ siklisiz, toʻgʻridan-toʻgʻri elektr tokiga aylantirilishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya belgilangan qisqa muddatlarda natijaga erishish uchun parallel ravishda Tiny Merge deb nomlangan kichikroq eksperimental stend ustida ham ish olib bormoqda.

Boshqa tomondan, Zap Energy startapi oʻzining muqobil yondashuvini taklif qilmoqda. AQSH Energetika vazirligi (DOE) tomonidan qoʻllab-quvvatlanayotgan ushbu loyiha Z-pinch usulidan foydalanadi. Bunda plazma kuchli elektr toki yordamida siqilib, oʻzining magnit maydonini hosil qiladi. Zap Energy hozircha 330 million dollar investitsiya toʻplagan va oʻz strategiyasini biroz boshqacha qurmoqda.

Zap Energy nafaqat termoyadro, balki anʼanaviy atom boʻlinishi texnologiyasidan ham foydalanishni rejalashtirgan. Startap Toshiba yechimlari asosida 10 megavattli mikro-reaktor yaratish orqali oraliq daromad olishni koʻzlamoqda. Bu termoyadroviy sintez va yadro boʻlinishi strategiyalarini birlashtirgan dunyodagi birinchi rasmiy loyihadir. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, bu usul AI infratuzilmasi uchun energiya yechimlarini tezroq bozorga chiqarish va xatarlarni kamaytirish imkonini beradi.

Global raqobat va kelajakdagi muammolar

Bugungi kunda butun dunyo boʻylab 50 dan ortiq kompaniya termoyadroviy energiya ustida ishlamoqda. Ular orasida quyidagi yirik loyihalar bor:

  • Commonwealth Fusion Systems;
  • Avalanche Energy;
  • General Fusion;
  • Xitoyning keng koʻlamli davlat dasturlari.
Biroq, mutaxassislarning fikricha, barqaror tijoriy termoyadroviy generatsiyaga erishish hali ham murakkab muhandislik vazifasi boʻlib qolmoqda. Koʻplab ekspertlar hatto katta investitsiyalarga qaramay, bu texnologiya yaqin oʻn yilliklarda ham toʻliq amalga oshmasligi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Shunga qaramay, Microsoft kabi yirik isteʼmolchilarning qiziqishi loyihalarni moliyalashtirishni va tadqiqotlar surʼatini tezlashtirmoqda.

Xulosa qilib aytganda, termoyadroviy energetika endilikda shunchaki fundamental ilmiy maqsad emas, balki AI iqtisodiyotini taʼminlash uchun infratuzilmaviy poygaga aylandi. Maʼlumotlar markazlarining elektr energiyasiga boʻlgan ehtiyoji ortib borishi bu kabi innovatsion loyihalarning hayotiyligini belgilovchi asosiy omil boʻlib xizmat qiladi.

MicrosoftAITermoyadroHelion EnergyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google yangi reklamasida AQSH mustaqillik deklaratsiyasini sunʼiy intellekt yordamida yozdiGoogle yangi reklamasida AQSH mustaqillik deklaratsiyasini sunʼiy intellekt yordamida yozdiBugun, 01:53Yaponiya 2040-yilga qadar 10 million robotni ishga tushirishni rejalashtirmoqdaYaponiya 2040-yilga qadar 10 million robotni ishga tushirishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Kompyuter va smartfonlar narxi oshadi: Samsung DRAM xotira narxini 20 foizga koʻtarmoqdaKompyuter va smartfonlar narxi oshadi: Samsung DRAM xotira narxini 20 foizga koʻtarmoqdaBugun, 01:23BMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqdaBMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqdaKecha, 23:54Rolls-Royce dunyodagi eng yirik UltraFan aviadvigateli sinovlarini qayta tiklamoqdaRolls-Royce dunyodagi eng yirik UltraFan aviadvigateli sinovlarini qayta tiklamoqdaKecha, 23:24Midjourney Gollivud studiyalaridan sunʼiy intellekt boʻyicha maxfiy maʼlumotlarni talab qilmoqdaMidjourney Gollivud studiyalaridan sunʼiy intellekt boʻyicha maxfiy maʼlumotlarni talab qilmoqdaKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda