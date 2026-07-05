Apple kamerali AirPods Pro ustidagi ishlarni toʻxtatdi: Inqilobiy loyiha kechikmoqda
Apple kompaniyasi oʻzining eng mashhur mahsulotlaridan biri — AirPods Pro quloqchinlarining oʻrnatilgan kameralarga ega inqilobiy versiyasini ishlab chiqishni vaqtincha toʻxtatib qoʻydi. Ushbu qurilma sunʼiy intellekt imkoniyatlarini kengaytirish va foydalanuvchi atrofidagi muhitni tahlil qilish (vizual idrok etish) funksiyalari uchun moʻljallangan edi. Loyihaning toʻxtatilgani haqidagi maʼlumotlar texnologiya olamidagi nufuzli insayderlardan biri tomonidan ochiqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kosutami taxallusi bilan tanilgan prototiplar kolleksioneri va insayderning X ijtimoiy tarmogʻidagi xabariga koʻra, avvalroq deyarli yakunlangan deb hisoblangan loyiha hozirda «toʻxtatilgan» (suspended) maqomiga oʻtkazilgan. Hozircha bu qarorning aniq sabablari keltirilmagan boʻlsa-da, bu yangilik avvalroq Bloomberg agentligi tomonidan tarqatilgan ijobiy prognozlarga zid kelmoqda. Avvalgi xabarlarda qurilma sinovlarning ilgʻor bosqichida ekani va tez orada ommaviy ishlab chiqarishga tayyorlanishi aytilgan edi.
Sunʼiy intellekt va «aqlli» koʻzlarMazkur loyihaning asosiy gʻoyasi quloqchinlarga oʻrnatilgan infraqizil kameralar orqali foydalanuvchi qayerda ekanligi va nimalarga qarayotganini aniqlashdan iborat edi. Bu kameralar rasm yoki video olish uchun emas, balki atrof-muhit maʼlumotlarini yigʻish uchun xizmat qilishi koʻzda tutilgan. Olingan maʼlumotlar Apple Intelligence platformasi va Siri ovozli yordamchisiga uzatilib, tizim foydalanuvchiga yanada aniqroq va kontekstga mos maslahatlar berishi rejalashtirilgan.
Maʼlumotlarga koʻra, Apple ushbu loyiha ustida toʻrt yildan ortiq vaqt davomida ish olib bormoqda. Qurilmaning bozorgacha yetib kelishi bevosita Siri yordamchisining yangi, yanada aqlliroq versiyasining tayyor boʻlishiga bogʻliq. Hozirda Siri tizimining eng zamonaviy funksiyalari faqat iOS operatsion tizimining sinov talqinlarida mavjud va keng ommaga toʻliq taqdim etilmagan.
Kechikish sabablari va kutilmalarLoyiha kechikishiga nafaqat dasturiy taʼminotdagi kamchiliklar, balki butlovchi qismlar yetkazib berishdagi muammolar ham sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Soʻnggi vaqtlarda yarimoʻtkazgichlar va xotira chiplari tanqisligi haqidagi xabarlar Apple kabi gigant kompaniyalarning ishlab chiqarish rejalariga ham taʼsir oʻtkazmasdan qolmayapti. Shuningdek, kameralarning quloqchin korpusiga joylashishi bilan bogʻliq texnik murakkabliklar ham muhandislar uchun jiddiy sinov boʻlgan.
Dastlabki taxminlarga koʻra, kamerali AirPods Pro 2026-yilning birinchi yarmida sotuvga chiqishi kerak edi. Biroq loyihaning hozirgi holati bu muddatlarning ancha ortga surilishini yoki qurilma konsepsiyasi butunlay qayta koʻrib chiqilishini anglatadi. Apple foydalanuvchilari uchun bu kutilmagan yangilik boʻldi, chunki koʻpchilik ushbu gadjetni Vision Pro garniturasidan keyingi navbatdagi «aqlli» qadam sifatida kutayotgan edi.
Shuni taʼkidlash joizki, Apple kompaniyasi koʻpincha prototip bosqichidagi loyihalarni toʻxtatib, keyinchalik ularni yanada takomillashtirilgan koʻrinishda qaytaradi. Hozircha AirPods Pro ixlosmandlari mavjud modellarning yangilanishi va Apple Intelligence funksiyalarining standart quloqchinlarda qanday ishlashini kutishlariga toʻgʻri keladi.
…