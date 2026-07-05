Apple kamerali AirPods Pro ustidagi ishlarni toʻxtatdi: Inqilobiy loyiha kechikmoqda

·23·Texno
Apple kamerali AirPods Pro ustidagi ishlarni toʻxtatdi: Inqilobiy loyiha kechikmoqda

Apple kompaniyasi oʻzining eng mashhur mahsulotlaridan biri — AirPods Pro quloqchinlarining oʻrnatilgan kameralarga ega inqilobiy versiyasini ishlab chiqishni vaqtincha toʻxtatib qoʻydi. Ushbu qurilma sunʼiy intellekt imkoniyatlarini kengaytirish va foydalanuvchi atrofidagi muhitni tahlil qilish (vizual idrok etish) funksiyalari uchun moʻljallangan edi. Loyihaning toʻxtatilgani haqidagi maʼlumotlar texnologiya olamidagi nufuzli insayderlardan biri tomonidan ochiqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kosutami taxallusi bilan tanilgan prototiplar kolleksioneri va insayderning X ijtimoiy tarmogʻidagi xabariga koʻra, avvalroq deyarli yakunlangan deb hisoblangan loyiha hozirda «toʻxtatilgan» (suspended) maqomiga oʻtkazilgan. Hozircha bu qarorning aniq sabablari keltirilmagan boʻlsa-da, bu yangilik avvalroq Bloomberg agentligi tomonidan tarqatilgan ijobiy prognozlarga zid kelmoqda. Avvalgi xabarlarda qurilma sinovlarning ilgʻor bosqichida ekani va tez orada ommaviy ishlab chiqarishga tayyorlanishi aytilgan edi.

Sunʼiy intellekt va «aqlli» koʻzlar

Mazkur loyihaning asosiy gʻoyasi quloqchinlarga oʻrnatilgan infraqizil kameralar orqali foydalanuvchi qayerda ekanligi va nimalarga qarayotganini aniqlashdan iborat edi. Bu kameralar rasm yoki video olish uchun emas, balki atrof-muhit maʼlumotlarini yigʻish uchun xizmat qilishi koʻzda tutilgan. Olingan maʼlumotlar Apple Intelligence platformasi va Siri ovozli yordamchisiga uzatilib, tizim foydalanuvchiga yanada aniqroq va kontekstga mos maslahatlar berishi rejalashtirilgan.

Maʼlumotlarga koʻra, Apple ushbu loyiha ustida toʻrt yildan ortiq vaqt davomida ish olib bormoqda. Qurilmaning bozorgacha yetib kelishi bevosita Siri yordamchisining yangi, yanada aqlliroq versiyasining tayyor boʻlishiga bogʻliq. Hozirda Siri tizimining eng zamonaviy funksiyalari faqat iOS operatsion tizimining sinov talqinlarida mavjud va keng ommaga toʻliq taqdim etilmagan.

Kechikish sabablari va kutilmalar

Loyiha kechikishiga nafaqat dasturiy taʼminotdagi kamchiliklar, balki butlovchi qismlar yetkazib berishdagi muammolar ham sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Soʻnggi vaqtlarda yarimoʻtkazgichlar va xotira chiplari tanqisligi haqidagi xabarlar Apple kabi gigant kompaniyalarning ishlab chiqarish rejalariga ham taʼsir oʻtkazmasdan qolmayapti. Shuningdek, kameralarning quloqchin korpusiga joylashishi bilan bogʻliq texnik murakkabliklar ham muhandislar uchun jiddiy sinov boʻlgan.

Dastlabki taxminlarga koʻra, kamerali AirPods Pro 2026-yilning birinchi yarmida sotuvga chiqishi kerak edi. Biroq loyihaning hozirgi holati bu muddatlarning ancha ortga surilishini yoki qurilma konsepsiyasi butunlay qayta koʻrib chiqilishini anglatadi. Apple foydalanuvchilari uchun bu kutilmagan yangilik boʻldi, chunki koʻpchilik ushbu gadjetni Vision Pro garniturasidan keyingi navbatdagi «aqlli» qadam sifatida kutayotgan edi.

Shuni taʼkidlash joizki, Apple kompaniyasi koʻpincha prototip bosqichidagi loyihalarni toʻxtatib, keyinchalik ularni yanada takomillashtirilgan koʻrinishda qaytaradi. Hozircha AirPods Pro ixlosmandlari mavjud modellarning yangilanishi va Apple Intelligence funksiyalarining standart quloqchinlarda qanday ishlashini kutishlariga toʻgʻri keladi.

AppleAirPods ProSiriSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yarimoʻtkazgichlar sohasida inqilob: GaN-chiplarni xatosiz loyihalash texnologiyasi taqdim etildiYarimoʻtkazgichlar sohasida inqilob: GaN-chiplarni xatosiz loyihalash texnologiyasi taqdim etildiBugun, 04:00Sunʼiy intelekt poygasi: Microsoft va startaplar termoyadro energiyasiga tikish tikmoqdaSunʼiy intelekt poygasi: Microsoft va startaplar termoyadro energiyasiga tikish tikmoqdaBugun, 02:28Google yangi reklamasida AQSH mustaqillik deklaratsiyasini sunʼiy intellekt yordamida yozdiGoogle yangi reklamasida AQSH mustaqillik deklaratsiyasini sunʼiy intellekt yordamida yozdiBugun, 01:53Yaponiya 2040-yilga qadar 10 million robotni ishga tushirishni rejalashtirmoqdaYaponiya 2040-yilga qadar 10 million robotni ishga tushirishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Kompyuter va smartfonlar narxi oshadi: Samsung DRAM xotira narxini 20 foizga koʻtarmoqdaKompyuter va smartfonlar narxi oshadi: Samsung DRAM xotira narxini 20 foizga koʻtarmoqdaBugun, 01:23BMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqdaBMT ogohlantiradi: Sun’iy intellekt rivoji qonunchilik tizimlaridan oʻzib ketmoqdaKecha, 23:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda