Cyberpunk 2077 sotuvlar boʻyicha jahon rekordchilari qatoriga kirdi
Polshaning CD Projekt RED studiyasi tomonidan ishlab chiqilgan Cyberpunk 2077 oʻyini sotuvlar boʻyicha navbatdagi yirik marrani zabt etdi. Kompaniyaning yangi hisobotiga koʻra, loyihaning umumiy tiraji 40 million nusxadan oshdi. Bu koʻrsatkich oʻyinni jahon tarixidagi eng koʻp sotilgan top-20 ta videooʻyinlar roʻyxatiga olib kirdi va loyiha atrofidagi dastlabki muammolar ortda qolganini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eʼtiborli jihati shundaki, Cyberpunk 2077 ushbu natijaga olti yildan kamroq vaqt ichida erishdi. Oʻtgan yilning yakunida sotuvlar 35 million nusxani tashkil etgan edi. Demak, soʻnggi yarim yil ichida yana 5 million foydalanuvchi ushbu futuristik dunyoga qoʻshilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, besh yildan avval chiqqan va asosan bir kishilik sarguzashtga yoʻnaltirilgan loyiha uchun bu juda yuqori dinamika hisoblanadi.
Tarixiy natijalar va raqobatHozirgi vaqtda Cyberpunk 2077 eng koʻp sotilgan oʻyinlar reytingida 19-oʻrinni egallab turibdi. U bu pogʻonani mashhur Hogwarts Legacy va afsonaviy Sonic the Hedgehog bilan boʻlishib turibdi. Ekspertlarning fikricha, oʻyinning texnik holati yaxshilangani va Phantom Liberty qoʻshimchasi (DLC) chiqarilishi sotuvlarning barqaror oʻsishiga xizmat qilmoqda.
CD Projekt RED studiyasining yana bir faxri — The Witcher 3: Wild Hunt oʻyini esa reytingning 8-pogʻonasidan joy olgan. Ushbu loyiha 65 million nusxada sotilgan boʻlib, agar Tetris hisobga olinmasa, u hech qanday onlayn rejimga ega boʻlmagan dunyodagi eng ommabop oʻyin hisoblanadi. Bu natijalar polshalik dasturchilarning jahon bozoridagi nufuzi qanchalik baland ekanini koʻrsatadi.
Kelajakdagi rejalarOʻzbekistonlik geymerlar orasida ham Cyberpunk 2077 oʻzining vizual effektlari va murakkab syujeti bilan katta qiziqish uygʻotgan. Oʻyinning Ray Tracing texnologiyasi va NVIDIA RTX videokartalari imkoniyatlarini toʻliq ochib berishi uni texnologik benchmark darajasiga koʻtargan. Hozirda koʻplab foydalanuvchilar oʻyinning davomi qachon chiqishi bilan qiziqmoqda.
Studiya ayni damda Cyberpunk 2077 ning ikkinchi qismi ustida ish boshlaganini tasdiqlagan, biroq loyiha haqida hozircha hech qanday aniq maʼlumotlar mavjud emas. Shunga qaramay, birinchi qismning muvaffaqiyati yangi loyihaga boʻlgan ishonchni yanada mustahkamlamoqda. Sotuvlar esa yaqin yillar ichida oʻsishda davom etishi kutilmoqda.
…