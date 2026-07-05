Cyberpunk 2077 sotuvlar boʻyicha jahon rekordchilari qatoriga kirdi

·22·Texno
Cyberpunk 2077 sotuvlar boʻyicha jahon rekordchilari qatoriga kirdi

Polshaning CD Projekt RED studiyasi tomonidan ishlab chiqilgan Cyberpunk 2077 oʻyini sotuvlar boʻyicha navbatdagi yirik marrani zabt etdi. Kompaniyaning yangi hisobotiga koʻra, loyihaning umumiy tiraji 40 million nusxadan oshdi. Bu koʻrsatkich oʻyinni jahon tarixidagi eng koʻp sotilgan top-20 ta videooʻyinlar roʻyxatiga olib kirdi va loyiha atrofidagi dastlabki muammolar ortda qolganini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼtiborli jihati shundaki, Cyberpunk 2077 ushbu natijaga olti yildan kamroq vaqt ichida erishdi. Oʻtgan yilning yakunida sotuvlar 35 million nusxani tashkil etgan edi. Demak, soʻnggi yarim yil ichida yana 5 million foydalanuvchi ushbu futuristik dunyoga qoʻshilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, besh yildan avval chiqqan va asosan bir kishilik sarguzashtga yoʻnaltirilgan loyiha uchun bu juda yuqori dinamika hisoblanadi.

Tarixiy natijalar va raqobat

Hozirgi vaqtda Cyberpunk 2077 eng koʻp sotilgan oʻyinlar reytingida 19-oʻrinni egallab turibdi. U bu pogʻonani mashhur Hogwarts Legacy va afsonaviy Sonic the Hedgehog bilan boʻlishib turibdi. Ekspertlarning fikricha, oʻyinning texnik holati yaxshilangani va Phantom Liberty qoʻshimchasi (DLC) chiqarilishi sotuvlarning barqaror oʻsishiga xizmat qilmoqda.

CD Projekt RED studiyasining yana bir faxri — The Witcher 3: Wild Hunt oʻyini esa reytingning 8-pogʻonasidan joy olgan. Ushbu loyiha 65 million nusxada sotilgan boʻlib, agar Tetris hisobga olinmasa, u hech qanday onlayn rejimga ega boʻlmagan dunyodagi eng ommabop oʻyin hisoblanadi. Bu natijalar polshalik dasturchilarning jahon bozoridagi nufuzi qanchalik baland ekanini koʻrsatadi.

Kelajakdagi rejalar

Oʻzbekistonlik geymerlar orasida ham Cyberpunk 2077 oʻzining vizual effektlari va murakkab syujeti bilan katta qiziqish uygʻotgan. Oʻyinning Ray Tracing texnologiyasi va NVIDIA RTX videokartalari imkoniyatlarini toʻliq ochib berishi uni texnologik benchmark darajasiga koʻtargan. Hozirda koʻplab foydalanuvchilar oʻyinning davomi qachon chiqishi bilan qiziqmoqda.

Studiya ayni damda Cyberpunk 2077 ning ikkinchi qismi ustida ish boshlaganini tasdiqlagan, biroq loyiha haqida hozircha hech qanday aniq maʼlumotlar mavjud emas. Shunga qaramay, birinchi qismning muvaffaqiyati yangi loyihaga boʻlgan ishonchni yanada mustahkamlamoqda. Sotuvlar esa yaqin yillar ichida oʻsishda davom etishi kutilmoqda.

Cyberpunk 2077CD Projekt REDVideooʻyinlarTexnologiyaThe Witcher 3
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda quyosh energiyasida ishlaydigan yirik kobaltni qayta ishlash zavodi qurilmoqdaAQSHda quyosh energiyasida ishlaydigan yirik kobaltni qayta ishlash zavodi qurilmoqdaBugun, 05:25Yarimoʻtkazgichlar sohasida inqilob: GaN-chiplarni xatosiz loyihalash texnologiyasi taqdim etildiYarimoʻtkazgichlar sohasida inqilob: GaN-chiplarni xatosiz loyihalash texnologiyasi taqdim etildiBugun, 04:00Apple kamerali AirPods Pro ustidagi ishlarni toʻxtatdi: Inqilobiy loyiha kechikmoqdaApple kamerali AirPods Pro ustidagi ishlarni toʻxtatdi: Inqilobiy loyiha kechikmoqdaBugun, 03:26Sunʼiy intelekt poygasi: Microsoft va startaplar termoyadro energiyasiga tikish tikmoqdaSunʼiy intelekt poygasi: Microsoft va startaplar termoyadro energiyasiga tikish tikmoqdaBugun, 02:28Google yangi reklamasida AQSH mustaqillik deklaratsiyasini sunʼiy intellekt yordamida yozdiGoogle yangi reklamasida AQSH mustaqillik deklaratsiyasini sunʼiy intellekt yordamida yozdiBugun, 01:53Yaponiya 2040-yilga qadar 10 million robotni ishga tushirishni rejalashtirmoqdaYaponiya 2040-yilga qadar 10 million robotni ishga tushirishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda