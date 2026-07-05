AQSHda quyosh energiyasida ishlaydigan yirik kobaltni qayta ishlash zavodi qurilmoqda
AQSHning Arizona shtatida qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan noyob sanoat loyihasi — EVelution Energy kompaniyasining kobaltni qayta ishlash zavodi qurilishi boshlandi. Yuma okrugida qad rostlayotgan ushbu majmua toʻliq quyosh energiyasi hisobiga ishlovchi mamlakatdagi ilk yirik sanoat korxonasi boʻlishi kutilmoqda. Loyiha nafaqat ekologik tozaligi, balki AQSHning strategik xomashyo mustaqilligini taʼminlashdagi oʻrni bilan ham ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Zavodni energiya bilan taʼminlash uchun 61 gektar maydonda quvvati 28 MW boʻlgan quyosh elektr stansiyasi barpo etilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ishlab chiqarilgan elektr energiyasi bevosita umumiy qiymati 450 million dollarga baholanayotgan ishlab chiqarish majmuasiga yoʻnaltiriladi. Ortiqcha energiya esa maxsus akkumulyator tizimlarida saqlanadi yoki mahalliy energiya tarmogʻiga uzatiladi.
Strategik ahamiyat va ishlab chiqarish quvvatiYangi korxona 2029-yil oxiriga qadar toʻliq quvvat bilan ishga tushishi rejalashtirilgan. Shundan soʻng zavod har yili 24 ming tonnaga yaqin kobalt gidroksidini qayta ishlash imkoniyatiga ega boʻladi. Yakuniy mahsulot sifatida akkumulyatorlar uchun zarur boʻlgan 20 ming tonna kobalt sulfati va sanoatda keng qoʻllaniladigan 3 ming tonna metall kobalt olinadi.
Kompaniya hisob-kitoblariga koʻra, ushbu zavod AQSHning kobaltga boʻlgan ichki talabining qariyb 40 foizini qoplash imkonini beradi. Bugungi kunda jahon bozorida kobaltni qayta ishlash sohasida Xitoy yetakchilik qilayotgan bir paytda, bunday loyihalar AQSHning tashqi bogʻliqligini kamaytirishga xizmat qiladi. Bu, ayniqsa, elektromobillar va yuqori texnologiyali qurilmalar ishlab chiqarish zanjirida oʻta muhim bosqich hisoblanadi.
Xalqaro hamkorlik va iqtisodiy samaradorlikGarchi qayta ishlash jarayoni AQSH hududida amalga oshirilsa-da, xomashyo asosan xorijdan keltiriladi. EVelution Energy kompaniyasi xomashyo yetkazib berish boʻyicha Kongo Demokratik Respublikasi bilan uzoq muddatli shartnomalar imzolagan. Bu esa zavodning barqaror xomashyo bazasiga ega boʻlishini kafolatlaydi.
Loyiha mintaqa iqtisodiyoti uchun ham katta foyda keltirishi kutilmoqda. Qurilish va ekspluatatsiya jarayonida jami 6200 dan ortiq yangi ish oʻrinlari yaratilishi koʻzda tutilgan. Shuningdek, loyihani amalga oshirishda asosan AQSHda ishlab chiqarilgan muhandislik yechimlari va materiallaridan foydalanilmoqda, bu esa mahalliy sanoatni qoʻllab-quvvatlashga yordam beradi.
Oʻzbekiston kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalariga eʼtibor qaratayotgan mamlakatlar uchun ham ushbu tajriba qiziqarli boʻlishi mumkin. Sanoat korxonalarini toʻliq yashil energiya bilan taʼminlash global tendensiyaga aylanib borayotgani, ishlab chiqarish tannarxini tushirish va ekologik yukni kamaytirishda muhim omil boʻlib xizmat qilmoqda.
…