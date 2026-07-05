AQSHda quyosh energiyasida ishlaydigan yirik kobaltni qayta ishlash zavodi qurilmoqda

·1·Texno
AQSHda quyosh energiyasida ishlaydigan yirik kobaltni qayta ishlash zavodi qurilmoqda

AQSHning Arizona shtatida qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan noyob sanoat loyihasi — EVelution Energy kompaniyasining kobaltni qayta ishlash zavodi qurilishi boshlandi. Yuma okrugida qad rostlayotgan ushbu majmua toʻliq quyosh energiyasi hisobiga ishlovchi mamlakatdagi ilk yirik sanoat korxonasi boʻlishi kutilmoqda. Loyiha nafaqat ekologik tozaligi, balki AQSHning strategik xomashyo mustaqilligini taʼminlashdagi oʻrni bilan ham ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Zavodni energiya bilan taʼminlash uchun 61 gektar maydonda quvvati 28 MW boʻlgan quyosh elektr stansiyasi barpo etilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ishlab chiqarilgan elektr energiyasi bevosita umumiy qiymati 450 million dollarga baholanayotgan ishlab chiqarish majmuasiga yoʻnaltiriladi. Ortiqcha energiya esa maxsus akkumulyator tizimlarida saqlanadi yoki mahalliy energiya tarmogʻiga uzatiladi.

Strategik ahamiyat va ishlab chiqarish quvvati

Yangi korxona 2029-yil oxiriga qadar toʻliq quvvat bilan ishga tushishi rejalashtirilgan. Shundan soʻng zavod har yili 24 ming tonnaga yaqin kobalt gidroksidini qayta ishlash imkoniyatiga ega boʻladi. Yakuniy mahsulot sifatida akkumulyatorlar uchun zarur boʻlgan 20 ming tonna kobalt sulfati va sanoatda keng qoʻllaniladigan 3 ming tonna metall kobalt olinadi.

Kompaniya hisob-kitoblariga koʻra, ushbu zavod AQSHning kobaltga boʻlgan ichki talabining qariyb 40 foizini qoplash imkonini beradi. Bugungi kunda jahon bozorida kobaltni qayta ishlash sohasida Xitoy yetakchilik qilayotgan bir paytda, bunday loyihalar AQSHning tashqi bogʻliqligini kamaytirishga xizmat qiladi. Bu, ayniqsa, elektromobillar va yuqori texnologiyali qurilmalar ishlab chiqarish zanjirida oʻta muhim bosqich hisoblanadi.

Xalqaro hamkorlik va iqtisodiy samaradorlik

Garchi qayta ishlash jarayoni AQSH hududida amalga oshirilsa-da, xomashyo asosan xorijdan keltiriladi. EVelution Energy kompaniyasi xomashyo yetkazib berish boʻyicha Kongo Demokratik Respublikasi bilan uzoq muddatli shartnomalar imzolagan. Bu esa zavodning barqaror xomashyo bazasiga ega boʻlishini kafolatlaydi.

Loyiha mintaqa iqtisodiyoti uchun ham katta foyda keltirishi kutilmoqda. Qurilish va ekspluatatsiya jarayonida jami 6200 dan ortiq yangi ish oʻrinlari yaratilishi koʻzda tutilgan. Shuningdek, loyihani amalga oshirishda asosan AQSHda ishlab chiqarilgan muhandislik yechimlari va materiallaridan foydalanilmoqda, bu esa mahalliy sanoatni qoʻllab-quvvatlashga yordam beradi.

Oʻzbekiston kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalariga eʼtibor qaratayotgan mamlakatlar uchun ham ushbu tajriba qiziqarli boʻlishi mumkin. Sanoat korxonalarini toʻliq yashil energiya bilan taʼminlash global tendensiyaga aylanib borayotgani, ishlab chiqarish tannarxini tushirish va ekologik yukni kamaytirishda muhim omil boʻlib xizmat qilmoqda.

AQSHKobaltQuyosh EnergiyasiTexnologiyaEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cyberpunk 2077 sotuvlar boʻyicha jahon rekordchilari qatoriga kirdiCyberpunk 2077 sotuvlar boʻyicha jahon rekordchilari qatoriga kirdiBugun, 04:59Yarimoʻtkazgichlar sohasida inqilob: GaN-chiplarni xatosiz loyihalash texnologiyasi taqdim etildiYarimoʻtkazgichlar sohasida inqilob: GaN-chiplarni xatosiz loyihalash texnologiyasi taqdim etildiBugun, 04:00Apple kamerali AirPods Pro ustidagi ishlarni toʻxtatdi: Inqilobiy loyiha kechikmoqdaApple kamerali AirPods Pro ustidagi ishlarni toʻxtatdi: Inqilobiy loyiha kechikmoqdaBugun, 03:26Sunʼiy intelekt poygasi: Microsoft va startaplar termoyadro energiyasiga tikish tikmoqdaSunʼiy intelekt poygasi: Microsoft va startaplar termoyadro energiyasiga tikish tikmoqdaBugun, 02:28Google yangi reklamasida AQSH mustaqillik deklaratsiyasini sunʼiy intellekt yordamida yozdiGoogle yangi reklamasida AQSH mustaqillik deklaratsiyasini sunʼiy intellekt yordamida yozdiBugun, 01:53Yaponiya 2040-yilga qadar 10 million robotni ishga tushirishni rejalashtirmoqdaYaponiya 2040-yilga qadar 10 million robotni ishga tushirishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda