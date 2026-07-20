Kosmik texnologiyalarda yangilik: Roskosmos 12 metrli ulkan antennani taqdim etdi
Rossiyaning “Reshetnyov” kompaniyasi muhandislari kosmik apparatlar uchun moʻljallangan, diametri 12 metrga teng boʻlgan yangi avlod yigʻiluvchi antenna reflektorini ishlab chiqdi. Ushbu “kosmik soyabon” deb atalayotgan qurilma oʻzining konstruksiyasi va texnik imkoniyatlari bilan avvalgi modellardan sezilarli darajada farq qiladi hamda kelajakdagi sunʼiy yoʻldoshlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi ishlanmaning asosiy oʻziga xosligi aks ettiruvchi toʻrni taxlashning mutlaqo yangicha sxemasidir. Bu usul reflektorni parvozdan oldin juda ixcham holatda yigʻish imkonini beradi. Natijada, ulkan antenna raketa-tashuvchining bosh qismidagi tor joyga osonlik bilan joylashadi, bu esa logistika va muhandislik nuqtayi nazaridan katta yutuq hisoblanadi.
Soddalashtirilgan mexanizm va yuqori ishonchlilikKosmik fazoda murakkab konstruksiyalarning ochilishi har doim xavfli jarayon hisoblangan. Yangi loyihada muhandislar ushbu muammoni hal qilishga erishdilar. Endilikda antenna orbitaga chiqqandan soʻng atigi bitta privod (yuritma) yordamida ishchi holatga keltiriladi. Mexanizmning soddalashtirilishi uning ishonchliligini bir necha barobar oshiradi, chunki harakatlanuvchi qismlar qancha kam boʻlsa, nosozliklar yuzaga kelish ehtimoli shuncha past boʻladi.
Yana bir muhim jihat — qurilma vaznining kamaytirilganidir. Ishlab chiquvchilar reflektorning umumiy massasini taxminan 5 foizga qisqartirishga muvaffaq boʻlishdi. Kosmik texnologiyalar sohasida har bir kilogramm foydali yuk uchun kurash ketishini hisobga olsak, bu koʻrsatkich raketa uchirish xarajatlarini tejash va boshqa ilmiy uskunalar uchun qoʻshimcha joy ochish imkonini beradi.
Hozirgi vaqtda yangi qurilmaning tajriba nusxasi tayyorlangan va barcha zarur sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu texnologiya aloqa sunʼiy yoʻldoshlari, meteorologik apparatlar va uzoq masofali kosmik tadqiqotlar uchun moʻljallangan zondlarda keng qoʻllaniladi.
Ushbu yangilik Rossiyaning istiqbolli kosmik dasturlari doirasida amalga oshirilmoqda. Keyingi bosqichda mazkur 12 metrli “soyabon”larni real kosmik apparatlarga oʻrnatish va ularni ochiq koinotda sinab koʻrish rejalashtirilgan. Bu kabi texnologik yechimlar sunʼiy yoʻldosh orqali uzatiladigan signal sifatini yaxshilash va maʼlumotlar qamrovini kengaytirishga yordam beradi.
…