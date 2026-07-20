Kosmik texnologiyalarda yangilik: Roskosmos 12 metrli ulkan antennani taqdim etdi

·28·Texno
Kosmik texnologiyalarda yangilik: Roskosmos 12 metrli ulkan antennani taqdim etdi

Rossiyaning “Reshetnyov” kompaniyasi muhandislari kosmik apparatlar uchun moʻljallangan, diametri 12 metrga teng boʻlgan yangi avlod yigʻiluvchi antenna reflektorini ishlab chiqdi. Ushbu “kosmik soyabon” deb atalayotgan qurilma oʻzining konstruksiyasi va texnik imkoniyatlari bilan avvalgi modellardan sezilarli darajada farq qiladi hamda kelajakdagi sunʼiy yoʻldoshlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi ishlanmaning asosiy oʻziga xosligi aks ettiruvchi toʻrni taxlashning mutlaqo yangicha sxemasidir. Bu usul reflektorni parvozdan oldin juda ixcham holatda yigʻish imkonini beradi. Natijada, ulkan antenna raketa-tashuvchining bosh qismidagi tor joyga osonlik bilan joylashadi, bu esa logistika va muhandislik nuqtayi nazaridan katta yutuq hisoblanadi.

Soddalashtirilgan mexanizm va yuqori ishonchlilik

Kosmik fazoda murakkab konstruksiyalarning ochilishi har doim xavfli jarayon hisoblangan. Yangi loyihada muhandislar ushbu muammoni hal qilishga erishdilar. Endilikda antenna orbitaga chiqqandan soʻng atigi bitta privod (yuritma) yordamida ishchi holatga keltiriladi. Mexanizmning soddalashtirilishi uning ishonchliligini bir necha barobar oshiradi, chunki harakatlanuvchi qismlar qancha kam boʻlsa, nosozliklar yuzaga kelish ehtimoli shuncha past boʻladi.

Yana bir muhim jihat — qurilma vaznining kamaytirilganidir. Ishlab chiquvchilar reflektorning umumiy massasini taxminan 5 foizga qisqartirishga muvaffaq boʻlishdi. Kosmik texnologiyalar sohasida har bir kilogramm foydali yuk uchun kurash ketishini hisobga olsak, bu koʻrsatkich raketa uchirish xarajatlarini tejash va boshqa ilmiy uskunalar uchun qoʻshimcha joy ochish imkonini beradi.

Hozirgi vaqtda yangi qurilmaning tajriba nusxasi tayyorlangan va barcha zarur sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu texnologiya aloqa sunʼiy yoʻldoshlari, meteorologik apparatlar va uzoq masofali kosmik tadqiqotlar uchun moʻljallangan zondlarda keng qoʻllaniladi.

Ushbu yangilik Rossiyaning istiqbolli kosmik dasturlari doirasida amalga oshirilmoqda. Keyingi bosqichda mazkur 12 metrli “soyabon”larni real kosmik apparatlarga oʻrnatish va ularni ochiq koinotda sinab koʻrish rejalashtirilgan. Bu kabi texnologik yechimlar sunʼiy yoʻldosh orqali uzatiladigan signal sifatini yaxshilash va maʼlumotlar qamrovini kengaytirishga yordam beradi.

RoskosmosKosmosTexnologiyaSunʼiy YoʻldoshRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA/soat sigʻimli akkumulyator va Zeiss kamerasiVivo X300e taqdim etildi: 7200 mA/soat sigʻimli akkumulyator va Zeiss kamerasiBugun, 14:20Ilon Maskning Grok sunʼiy intellekti futbol boʻyicha jahon chempioni nomini aniq bashorat qildiIlon Maskning Grok sunʼiy intellekti futbol boʻyicha jahon chempioni nomini aniq bashorat qildiBugun, 12:54Hisense A10: Ikki ekranli va Android 16 tizimida ishlovchi noyob smartfon namoyish etildiHisense A10: Ikki ekranli va Android 16 tizimida ishlovchi noyob smartfon namoyish etildiBugun, 12:30Xiaomi oʻz strategiyasini oʻzgartirmoqda: Xiaomi 18 turkumida Ultra modeli boʻlmaydiXiaomi oʻz strategiyasini oʻzgartirmoqda: Xiaomi 18 turkumida Ultra modeli boʻlmaydiBugun, 11:59Xiaomi kompaniyasining yangi Mix Fold 5 smartfoni iPhone Ultra dizaynini eslatmoqdaXiaomi kompaniyasining yangi Mix Fold 5 smartfoni iPhone Ultra dizaynini eslatmoqdaBugun, 11:27iPhone 18 Pro Max kamerasidagi asosiy oʻzgarish maʼlum boʻldiiPhone 18 Pro Max kamerasidagi asosiy oʻzgarish maʼlum boʻldiBugun, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda