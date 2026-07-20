Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA/soat sigʻimli akkumulyator va Zeiss kamerasi
Xitoyning Vivo kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmasi — Vivo X300e modelini rasman namoyish etdi. Ushbu smartfon oʻzining nafis dizayni va gʻayritabiiy darajada yuqori sigʻimli akkumulyatori bilan texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Qurilma Zeiss brendi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan boʻlib, u nafaqat avtonomlik, balki suratga olish imkoniyatlari boʻyicha ham yetakchilikka daʼvo qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya allaqachon yangi model uchun oldindan buyurtma berish jarayonini boshlab yuborgan. Qurilmaning rasmiy savdolari joriy yilning 27-iyul sanasidan boshlanishi rejalashtirilgan. Ishlab chiqaruvchi barcha texnik tafsilotlarni toʻliq ochiqlamagan boʻlsa-da, nufuzli insayderlar smartfonning asosiy xususiyatlarini maʼlum qilib ulgurishdi.
Texnik imkoniyatlar va displeyVivo X300e modeli 6,59 dyuymli, tekis OLED-displey bilan jihozlanishi kutilmoqda. Ekran 1,5K aniqlikdagi tasvirni qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa foydalanuvchilarga yuqori sifatli va yorqin vizual tajribani taqdim etadi. Smartfonning unumdorligi uchun eng soʻnggi Snapdragon 8 Gen 5 mikrosxemalar toʻplami javob berishi taxmin qilinmoqda, bu esa uni bozordagi eng kuchli qurilmalardan biriga aylantiradi.
Qurilmaning eng hayratlanarli jihati uning quvvat tizimidir. Muhandislar atigi 7,99 mm qalinlikdagi korpusga 7200 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyatorni joylashtirishga muvaffaq boʻlishdi. Bu koʻrsatkich zamonaviy flagmanlar orasida rekord natijalardan biri hisoblanadi. Shuningdek, smartfon 90 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi.
Zeiss optikasi va dizaynKamera tizimi borasida Vivo anʼanaga sodiq qolgan holda Zeiss mutaxassislari bilan hamkorlik qilgan. Asosiy kamera bloki quyidagi modullarni oʻz ichiga olishi kutilmoqda:
- 50 megapikselli asosiy sensor;
- 8 megapikselli oʻta keng burchakli modul;
- 50 megapikselli Sony IMX8 bazasidagi periskopik modul.
Oʻzbekiston smartfon bozorida Vivo brendi oʻzining sifatli kameralari va mustahkam korpusi bilan tanilgan. Yangi Vivo X300e modeli, ayniqsa, kun davomida telefondan faol foydalanadigan va tez-tez quvvatlash imkoniga ega boʻlmagan foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Hozircha qurilmaning global bozorga chiqish sanasi va aniq narxi haqida rasmiy maʼlumotlar berilmadi.
…