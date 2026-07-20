Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA/soat sigʻimli akkumulyator va Zeiss kamerasi

·1·Texno
Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA/soat sigʻimli akkumulyator va Zeiss kamerasi

Xitoyning Vivo kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmasi — Vivo X300e modelini rasman namoyish etdi. Ushbu smartfon oʻzining nafis dizayni va gʻayritabiiy darajada yuqori sigʻimli akkumulyatori bilan texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Qurilma Zeiss brendi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan boʻlib, u nafaqat avtonomlik, balki suratga olish imkoniyatlari boʻyicha ham yetakchilikka daʼvo qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya allaqachon yangi model uchun oldindan buyurtma berish jarayonini boshlab yuborgan. Qurilmaning rasmiy savdolari joriy yilning 27-iyul sanasidan boshlanishi rejalashtirilgan. Ishlab chiqaruvchi barcha texnik tafsilotlarni toʻliq ochiqlamagan boʻlsa-da, nufuzli insayderlar smartfonning asosiy xususiyatlarini maʼlum qilib ulgurishdi.

Texnik imkoniyatlar va displey

Vivo X300e modeli 6,59 dyuymli, tekis OLED-displey bilan jihozlanishi kutilmoqda. Ekran 1,5K aniqlikdagi tasvirni qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa foydalanuvchilarga yuqori sifatli va yorqin vizual tajribani taqdim etadi. Smartfonning unumdorligi uchun eng soʻnggi Snapdragon 8 Gen 5 mikrosxemalar toʻplami javob berishi taxmin qilinmoqda, bu esa uni bozordagi eng kuchli qurilmalardan biriga aylantiradi.

Qurilmaning eng hayratlanarli jihati uning quvvat tizimidir. Muhandislar atigi 7,99 mm qalinlikdagi korpusga 7200 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyatorni joylashtirishga muvaffaq boʻlishdi. Bu koʻrsatkich zamonaviy flagmanlar orasida rekord natijalardan biri hisoblanadi. Shuningdek, smartfon 90 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi.

Zeiss optikasi va dizayn

Kamera tizimi borasida Vivo anʼanaga sodiq qolgan holda Zeiss mutaxassislari bilan hamkorlik qilgan. Asosiy kamera bloki quyidagi modullarni oʻz ichiga olishi kutilmoqda:

  • 50 megapikselli asosiy sensor;
  • 8 megapikselli oʻta keng burchakli modul;
  • 50 megapikselli Sony IMX8 bazasidagi periskopik modul.
Selfi ishqibozlari uchun esa 50 megapikselli old kamera koʻzda tutilgan. Smartfonning tashqi koʻrinishi metall rom va kvadrat shaklidagi kameralar bloki bilan ajralib turadi. Qurilmaning ogʻirligi taxminan 203 grammni tashkil etadi, bu esa uning sigʻimdor batareyasini hisobga olganda juda maqbul koʻrsatkichdir.

Oʻzbekiston smartfon bozorida Vivo brendi oʻzining sifatli kameralari va mustahkam korpusi bilan tanilgan. Yangi Vivo X300e modeli, ayniqsa, kun davomida telefondan faol foydalanadigan va tez-tez quvvatlash imkoniga ega boʻlmagan foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Hozircha qurilmaning global bozorga chiqish sanasi va aniq narxi haqida rasmiy maʼlumotlar berilmadi.

VivoSmartfonZeissTexnologiyaSnapdragon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kosmik texnologiyalarda yangilik: Roskosmos 12 metrli ulkan antennani taqdim etdiKosmik texnologiyalarda yangilik: Roskosmos 12 metrli ulkan antennani taqdim etdiBugun, 13:54Ilon Maskning Grok sunʼiy intellekti futbol boʻyicha jahon chempioni nomini aniq bashorat qildiIlon Maskning Grok sunʼiy intellekti futbol boʻyicha jahon chempioni nomini aniq bashorat qildiBugun, 12:54Hisense A10: Ikki ekranli va Android 16 tizimida ishlovchi noyob smartfon namoyish etildiHisense A10: Ikki ekranli va Android 16 tizimida ishlovchi noyob smartfon namoyish etildiBugun, 12:30Xiaomi oʻz strategiyasini oʻzgartirmoqda: Xiaomi 18 turkumida Ultra modeli boʻlmaydiXiaomi oʻz strategiyasini oʻzgartirmoqda: Xiaomi 18 turkumida Ultra modeli boʻlmaydiBugun, 11:59Xiaomi kompaniyasining yangi Mix Fold 5 smartfoni iPhone Ultra dizaynini eslatmoqdaXiaomi kompaniyasining yangi Mix Fold 5 smartfoni iPhone Ultra dizaynini eslatmoqdaBugun, 11:27iPhone 18 Pro Max kamerasidagi asosiy oʻzgarish maʼlum boʻldiiPhone 18 Pro Max kamerasidagi asosiy oʻzgarish maʼlum boʻldiBugun, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda