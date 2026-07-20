Aviatsiya inqilobi: CFM samolyotlar yoqilgʻi sarfini 20 foizga kamaytiruvchi dvigatelni sinovdan oʻtkazmoqda

·35·Texno
Aviatsiya inqilobi: CFM samolyotlar yoqilgʻi sarfini 20 foizga kamaytiruvchi dvigatelni sinovdan oʻtkazmoqda

Aviatsiya sanoatida yoqilgʻi tejamkorligi va ekologik tozalik borasida tub burilish kutilmoqda. GE Aerospace va Safran Aircraft Engines kompaniyalarining qoʻshma korxonasi hisoblangan CFM International yangi avlod RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) dasturi doirasida Open Fan texnologiyasiga asoslangan dvigatelning toʻliq oʻlchamli sinovlarini boshladi. Ushbu innovatsion ishlanma zamonaviy samolyotlarning yoqilgʻi sarfini sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha doirasidagi eng asosiy yangilik Open Fan, yaʼni ochiq ventilyatorli konstruksiyadir. Odatiy aviatsiya dvigatellaridan farqli oʻlaroq, bu tizimda tashqi himoya qobigʻidan voz kechilgan. Bu esa dvigatelning umumiy vaznini oshirmagan holda, ventilyator hajmini sezilarli darajada kattalashtirish imkonini beradi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kattaroq ventilyator koʻproq havo oqimini harakatga keltirib, pastroq tezlanish bilan yuqori tortish kuchini hosil qiladi, bu esa samaradorlikni keskin oshiradi.

Tejamkorlik va ekologik samaradorlik

CFM hisob-kitoblariga koʻra, bunday sxema yoqilgʻi sarfini hozirgi eng ilgʻor dvigatellarga nisbatan 20 foizdan koʻproqqa qisqartirishi mumkin. Bu nafaqat aviakompaniyalarning xarajatlarini kamaytiradi, balki atmosferaga chiqarilayotgan karbonat angidrid gazini ham xuddi shu miqdorda ozaytiradi. Dunyo boʻylab yashil iqtisodiyot va uglerod neytralligiga intilish kuchayayotgan bir paytda, ushbu texnologiya aviatsiya kelajagi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Hozirgi bosqichda muhandislar Open Fan tizimining toʻliq oʻlchamli elementlarini real parvoz sharoitlariga yaqin holatda tekshirmoqdalar. Sinovlar doirasida dvigatelning qushlar bilan toʻqnashishi, muzlashi, chang va begona zarralar kirib qolishi kabi ekstremal holatlar modellashtiriladi. Bu jarayonlar konstruksiyaning xalqaro aviatsiya xavfsizligi talablariga qay darajada javob berishini koʻrsatib beradi.

Kelajak sari qadam

RISE dasturi 2021-yilda taqdim etilgan boʻlib, hozirda uning ustida 2000 nafardan ortiq muhandis ish olib bormoqda. Fransiyaning Vilarosh shahridagi maxsus 8 metrli sinov stendida amalga oshirilayotgan tadqiqotlar allaqachon ijobiy natijalarni bermoqda. Masalan, tizimning bir qismi boʻlgan past bosimli yuqori tezlikli turbina 1000 soatdan ortiq muvaffaqiyatli ishladi.

Yangi texnologiyaning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

  • Yoqilgʻi sarfining 20 foizdan koʻproqqa kamayishi;
  • Atmosferaga CO2 chiqindilarining qisqarishi;
  • Konstruksiya vaznining optimallashuvi;
  • Tor fyuzelyajli samolyotlar uchun yuqori samaradorlik.
Kompaniya rejalariga koʻra, ushbu yangi avlod dvigatellari 2030-yillarning oʻrtalariga borib tijoriy samolyotlarga oʻrnatila boshlaydi. Bu esa Oʻzbekiston kabi uzoq masofali parvozlar va tranzit aviatsiya rivojlanayotgan hududlar uchun ham kelajakda parvozlar tannarxini arzonlashtirish va ekologik yukni kamaytirish imkonini beradi.

AviatsiyaTexnologiyaCFMOpen FanEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX raketasining boʻlagi 5-avgust kuni Oyga urilishi kutilmoqdaSpaceX raketasining boʻlagi 5-avgust kuni Oyga urilishi kutilmoqdaBugun, 15:58Apple kutilmagan qaror qabul qildi: Eng kuchli Extreme protsessorlari loyihasi yopildiApple kutilmagan qaror qabul qildi: Eng kuchli Extreme protsessorlari loyihasi yopildiBugun, 15:24Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA/soat sigʻimli akkumulyator va Zeiss kamerasiVivo X300e taqdim etildi: 7200 mA/soat sigʻimli akkumulyator va Zeiss kamerasiBugun, 14:20Kosmik texnologiyalarda yangilik: Roskosmos 12 metrli ulkan antennani taqdim etdiKosmik texnologiyalarda yangilik: Roskosmos 12 metrli ulkan antennani taqdim etdiBugun, 13:54Ilon Maskning Grok sunʼiy intellekti futbol boʻyicha jahon chempioni nomini aniq bashorat qildiIlon Maskning Grok sunʼiy intellekti futbol boʻyicha jahon chempioni nomini aniq bashorat qildiBugun, 12:54Hisense A10: Ikki ekranli va Android 16 tizimida ishlovchi noyob smartfon namoyish etildiHisense A10: Ikki ekranli va Android 16 tizimida ishlovchi noyob smartfon namoyish etildiBugun, 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda