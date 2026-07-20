Apple kutilmagan qaror qabul qildi: Eng kuchli Extreme protsessorlari loyihasi yopildi

·24·Texno
Apple kutilmagan qaror qabul qildi: Eng kuchli Extreme protsessorlari loyihasi yopildi

Apple korporatsiyasi oʻzining eng yuqori unumdorlikka ega protsessorlari — M2 Extreme va M3 Extreme loyihalarini butunlay toʻxtatishga qaror qildi. Ushbu chiplar kompaniya protsessorlar ierarxiyasida hozirgi Ultra modellaridan ham yuqoriroq pogʻonani egallashi va professional ish stansiyalari uchun misli koʻrilmagan quvvat taqdim etishi kutilayotgan edi. Biroq, texnologik gigant kutilmaganda ushbu loyihalarni bozorga chiqmasidanoq bekor qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Bloomberg nashri jurnalisti Mark Gurman bergan maʼlumotlarga koʻra, Extreme seriyasidagi protsessorlar Ultra modellariga qaraganda ikki baravar koʻp hisoblash va grafik yadrolariga ega boʻlishi kerak edi. Bu esa Apple chiplarini dunyodagi eng kuchli yechimlardan biriga aylantirib, murakkab video montaj, 3D modellashtirish va sunʼiy intellekt bilan ishlovchi mutaxassislar uchun asosiy vosita boʻlishini taʼminlardi.

Iqtisodiy samarasizlik va yuqori narx

Loyiha bekor qilinishining asosiy sabablaridan biri sifatida ishlab chiqarish xarajatlarining haddan tashqari yuqoriligi koʻrsatilmoqda. Bunday murakkab arxitekturaga ega chiplarni yaratish Apple uchun iqtisodiy jihatdan oʻzini oqlamagan. Shuningdek, ushbu protsessorlar oʻrnatilishi rejalashtirilgan Mac Pro kompyuterlariga boʻlgan talabning pastligi ham kompaniya strategiyasiga taʼsir koʻrsatgan.

Mutaxassislarning fikricha, Extreme chiplari bilan jihozlangan kompyuterlarning narxi oʻta yuqori boʻlib ketishi mumkin edi. Bu esa hatto professional foydalanuvchilar orasida ham xaridorlar doirasini keskin cheklab qoʻyishi tayin edi. Natijada, Apple resurslarni koʻproq ommabop va talab yuqori boʻlgan MacBook va iMac liniyalariga yoʻnaltirishni maʼqul koʻrgan.

Mac Pro davrining yakunlanishi

Eng shov-shuvli yangiliklardan biri shundaki, Apple nafaqat Extreme chiplaridan voz kechdi, balki 2026-yilda Mac Pro kompyuterlarini ishlab chiqarishni butunlay toʻxtatishni rejalashtirmoqda. Bu qariyb 20 yillik tarixga ega boʻlgan professional tizimlar blokining oxiri boʻlishi mumkin. Kompaniya oʻz eʼtiborini Mac Studio kabi ixchamroq, ammo yetarlicha kuchli qurilmalarga qaratmoqchi.

Oʻzbekiston bozoridagi professional foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik ahamiyatli. Hozirda mamlakatimizda Mac Pro modellari kam sonli studiyalar va yirik media-kompaniyalar tomonidan qoʻllaniladi. Extreme chiplarining bekor qilinishi bozorda M2 Ultra va M3 Ultra modellarining oʻz mavqeini saqlab qolishini anglatadi. Kelajakda Apple oʻzining eng yuqori unumdorligini aynan Studio seriyasida rivojlantirishda davom etishi kutilmoqda.

AppleProtsessorMac ProTexnologiyaM3 Extreme
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX raketasining boʻlagi 5-avgust kuni Oyga urilishi kutilmoqdaSpaceX raketasining boʻlagi 5-avgust kuni Oyga urilishi kutilmoqdaBugun, 15:58Aviatsiya inqilobi: CFM samolyotlar yoqilgʻi sarfini 20 foizga kamaytiruvchi dvigatelni sinovdan oʻtkazmoqdaAviatsiya inqilobi: CFM samolyotlar yoqilgʻi sarfini 20 foizga kamaytiruvchi dvigatelni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 14:55Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA/soat sigʻimli akkumulyator va Zeiss kamerasiVivo X300e taqdim etildi: 7200 mA/soat sigʻimli akkumulyator va Zeiss kamerasiBugun, 14:20Kosmik texnologiyalarda yangilik: Roskosmos 12 metrli ulkan antennani taqdim etdiKosmik texnologiyalarda yangilik: Roskosmos 12 metrli ulkan antennani taqdim etdiBugun, 13:54Ilon Maskning Grok sunʼiy intellekti futbol boʻyicha jahon chempioni nomini aniq bashorat qildiIlon Maskning Grok sunʼiy intellekti futbol boʻyicha jahon chempioni nomini aniq bashorat qildiBugun, 12:54Hisense A10: Ikki ekranli va Android 16 tizimida ishlovchi noyob smartfon namoyish etildiHisense A10: Ikki ekranli va Android 16 tizimida ishlovchi noyob smartfon namoyish etildiBugun, 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda