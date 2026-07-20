Apple kutilmagan qaror qabul qildi: Eng kuchli Extreme protsessorlari loyihasi yopildi
Apple korporatsiyasi oʻzining eng yuqori unumdorlikka ega protsessorlari — M2 Extreme va M3 Extreme loyihalarini butunlay toʻxtatishga qaror qildi. Ushbu chiplar kompaniya protsessorlar ierarxiyasida hozirgi Ultra modellaridan ham yuqoriroq pogʻonani egallashi va professional ish stansiyalari uchun misli koʻrilmagan quvvat taqdim etishi kutilayotgan edi. Biroq, texnologik gigant kutilmaganda ushbu loyihalarni bozorga chiqmasidanoq bekor qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Bloomberg nashri jurnalisti Mark Gurman bergan maʼlumotlarga koʻra, Extreme seriyasidagi protsessorlar Ultra modellariga qaraganda ikki baravar koʻp hisoblash va grafik yadrolariga ega boʻlishi kerak edi. Bu esa Apple chiplarini dunyodagi eng kuchli yechimlardan biriga aylantirib, murakkab video montaj, 3D modellashtirish va sunʼiy intellekt bilan ishlovchi mutaxassislar uchun asosiy vosita boʻlishini taʼminlardi.
Iqtisodiy samarasizlik va yuqori narxLoyiha bekor qilinishining asosiy sabablaridan biri sifatida ishlab chiqarish xarajatlarining haddan tashqari yuqoriligi koʻrsatilmoqda. Bunday murakkab arxitekturaga ega chiplarni yaratish Apple uchun iqtisodiy jihatdan oʻzini oqlamagan. Shuningdek, ushbu protsessorlar oʻrnatilishi rejalashtirilgan Mac Pro kompyuterlariga boʻlgan talabning pastligi ham kompaniya strategiyasiga taʼsir koʻrsatgan.
Mutaxassislarning fikricha, Extreme chiplari bilan jihozlangan kompyuterlarning narxi oʻta yuqori boʻlib ketishi mumkin edi. Bu esa hatto professional foydalanuvchilar orasida ham xaridorlar doirasini keskin cheklab qoʻyishi tayin edi. Natijada, Apple resurslarni koʻproq ommabop va talab yuqori boʻlgan MacBook va iMac liniyalariga yoʻnaltirishni maʼqul koʻrgan.
Mac Pro davrining yakunlanishiEng shov-shuvli yangiliklardan biri shundaki, Apple nafaqat Extreme chiplaridan voz kechdi, balki 2026-yilda Mac Pro kompyuterlarini ishlab chiqarishni butunlay toʻxtatishni rejalashtirmoqda. Bu qariyb 20 yillik tarixga ega boʻlgan professional tizimlar blokining oxiri boʻlishi mumkin. Kompaniya oʻz eʼtiborini Mac Studio kabi ixchamroq, ammo yetarlicha kuchli qurilmalarga qaratmoqchi.
Oʻzbekiston bozoridagi professional foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik ahamiyatli. Hozirda mamlakatimizda Mac Pro modellari kam sonli studiyalar va yirik media-kompaniyalar tomonidan qoʻllaniladi. Extreme chiplarining bekor qilinishi bozorda M2 Ultra va M3 Ultra modellarining oʻz mavqeini saqlab qolishini anglatadi. Kelajakda Apple oʻzining eng yuqori unumdorligini aynan Studio seriyasida rivojlantirishda davom etishi kutilmoqda.
…