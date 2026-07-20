SpaceX raketasining boʻlagi 5-avgust kuni Oyga urilishi kutilmoqda

·0·Texno
SpaceX raketasining boʻlagi 5-avgust kuni Oyga urilishi kutilmoqda

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketasi boʻlagi kutilmagan trayektoriya boʻylab harakatlanib, joriy yilning 5-avgust kuni Oy yuzasiga borib urilishi mumkin. NASA mutaxassislari ushbu hodisani diqqat bilan kuzatib bormoqda, chunki bu koinotdagi chiqindilar bilan bogʻliq navbatdagi jiddiy holat hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Gap 2025-yil yanvar oyida Oyga ikkita qoʻnish apparatini uchirish vaqtida koinotda qolib ketgan raketaning yuqori pogʻonasi (razgon bloki) haqida bormoqda. Dastlab bu boʻlakning Oy bilan toʻqnashuvi rejalashtirilmagan edi, biroq gravitatsion kuchlar taʼsirida uning yoʻnalishi oʻzgarib ketgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur holatni birinchi boʻlib koinot obʼyektlarini kuzatish dasturi yaratuvchisi, astronom Bill Grey aniqlagan.

Hozirgi hisob-kitoblarga koʻra, ogʻirligi taxminan 4 tonnani tashkil etuvchi ushbu metall boʻlagi soniyasiga 2 kilometrdan ortiq tezlikda harakatlanmoqda. Astronomlar avvalroq toʻqnashuv mart oyida yuz berishini taxmin qilishgan edi, biroq yangilangan maʼlumotlar 5-avgust sanasini koʻrsatmoqda.

Ilmiy kuzatuvlar va kutilmalar

NASA qoshidagi Quyosh tizimini tadqiq qilish virtual instituti (SSERVI) mutaxassislari ushbu voqeani muhokama qilish uchun maxsus yigʻilish oʻtkazdilar. Olimlarning fikricha, garchi bu voqea tasodifiy boʻlsa-da, u Oy yuzasining oʻzgarishini oʻrganish uchun noyob imkoniyat yaratishi mumkin. Oy tabiiy ravishda ham doimiy ravishda meteoritlar zarbasiga uchrab turadi.

Taxminlarga koʻra, raketa boʻlagi Oyning Yerga koʻrinib turadigan qismining chekka hududiga tushadi. Agar zarba natijasida Quyosh nuri bilan yoritilgan ulkan chang buluti koʻtarilsa, uni hatto Yerdagi kuchli teleskoplar yordamida ham koʻrish imkoniyati tugʻiladi. Biroq NASAning meteorlarni kuzatish dasturi rahbari Uilyam Kuk bu ehtimolga shubha bilan qaramoqda va toʻqnashuvni vizual kuzatish oʻta qiyin boʻlishini taʼkidlamoqda.

Taʼkidlash joizki, ushbu hodisa Yer sayyorasi yoki undagi aholi uchun hech qanday xavf tugʻdirmaydi. Koinot boʻshligʻidagi bunday hodisalar faqatgina koinot chiqindilari muammosi tobora dolzarblashib borayotganini anglatadi. Avvalroq, toʻrt yil muqaddam Lunar Reconnaissance Orbiter apparati Oyda nomaʼlum koinot chiqindisi urilishi natijasida hosil boʻlgan yangi kraterni qayd etgan edi.

Hozircha SpaceX kompaniyasi ushbu holat yuzasidan rasmiy izoh bermadi. Odatda Oyga ilmiy maqsadlarda ataylab qurilmalar urilishi (impaktorlar) amalga oshiriladi, biroq Falcon 9 boʻlagining qulashi toʻliq nazorat qilib boʻlmaydigan va rejalashtirilmagan jarayondir.

SpaceXNASAOyFalcon 9Koinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kutilmagan qaror qabul qildi: Eng kuchli Extreme protsessorlari loyihasi yopildiApple kutilmagan qaror qabul qildi: Eng kuchli Extreme protsessorlari loyihasi yopildiBugun, 15:24Aviatsiya inqilobi: CFM samolyotlar yoqilgʻi sarfini 20 foizga kamaytiruvchi dvigatelni sinovdan oʻtkazmoqdaAviatsiya inqilobi: CFM samolyotlar yoqilgʻi sarfini 20 foizga kamaytiruvchi dvigatelni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 14:55Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA/soat sigʻimli akkumulyator va Zeiss kamerasiVivo X300e taqdim etildi: 7200 mA/soat sigʻimli akkumulyator va Zeiss kamerasiBugun, 14:20Kosmik texnologiyalarda yangilik: Roskosmos 12 metrli ulkan antennani taqdim etdiKosmik texnologiyalarda yangilik: Roskosmos 12 metrli ulkan antennani taqdim etdiBugun, 13:54Ilon Maskning Grok sunʼiy intellekti futbol boʻyicha jahon chempioni nomini aniq bashorat qildiIlon Maskning Grok sunʼiy intellekti futbol boʻyicha jahon chempioni nomini aniq bashorat qildiBugun, 12:54Hisense A10: Ikki ekranli va Android 16 tizimida ishlovchi noyob smartfon namoyish etildiHisense A10: Ikki ekranli va Android 16 tizimida ishlovchi noyob smartfon namoyish etildiBugun, 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda