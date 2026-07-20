Adobe sunʼiy intellekt yordamida suratlarni tanqid qiluvchi yangi ilovani taqdim etdi
Adobe kompaniyasi oʻzining eksperimental Project Indigo loyihasi doirasida iOS foydalanuvchilari uchun moʻljallangan kamera ilovasini yangiladi. Endilikda ushbu dastur nafaqat suratga oladi, balki sunʼiy intellekt (AI) yordamida olingan kadrni tahlil qilib, uning sifati boʻyicha professional tavsiyalar beradi. Bu texnologiya havaskor suratkashlarga oʻz mahoratini oshirishda yordam beruvchi oʻziga xos virtual murabbiy vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Project Indigo ilovasi oʻtgan yili ishga tushirilgan boʻlib, u boshida professional boshqaruv elementlari va yuqori aniqlikdagi tasvir yaratish funksiyalari bilan tanilgan edi. Yangi talqinda esa katta til modellari (LLM) asosida ishlovchi tizim suratning kompozitsiyasi, yoritilishi va ranglar gammasini baholaydi. Ushbu loyihaga oʻz vaqtida Google Pixel smartfonlari kamerasini takomillashtirgan mashhur mutaxassis Marc Levoy rahbarlik qilmoqda.
Kadrni tahlil qilish va aqlli tavsiyalarIlovaning eng asosiy yangiligi — bu suratlarni tanqidiy koʻzdan kechirish funksiyasidir. Tizim kadrning hissiy taʼsiri va texnik jihatlari haqida "professional" fikr bildiradi. Masalan, u foydalanuvchiga kadrni qanday qilib yaxshiroq qirqish (framing), eksponometriyani qanday oʻzgartirish yoki obʼyektiv koʻrinishidagi keraksiz buyumlarni qanday olib tashlash boʻyicha aniq koʻrsatmalar beradi.
Marc Levoyning taʼkidlashicha, aksariyat generativ AI vositalari matnli soʻrovlar (prompt) asosida ishlaydi, biroq mukammal natijaga erishish uchun toʻgʻri soʻrovni topish koʻpincha qiyinchilik tugʻdiradi. Shu sababli Project Indigoʼda foydalanuvchi murakkab buyruqlar yozishi shart emas — barcha jarayonlar tayyor tugmalar va deterministik algoritmlar orqali amalga oshiriladi.
Obʼyektlarni oʻchirishning yangi darajasiAnʼanaviy tahrirlash dasturlarida, jumladan Apple Photos yoki Google Photos ilovalarida keraksiz obʼyektni oʻchirish uchun uni qoʻlda belgilash talab etiladi. Adobe taklif qilayotgan yangi texnologiya esa kadrni avtomatik tahlil qilib, undagi xalaqit beruvchi unsurlarni oʻzi aniqlaydi. Foydalanuvchi shunchaki maxsus oʻchirgichlar (toggle) yordamida quyidagilarni bir zumda yoʻqotishi mumkin:
- Orqa fondagi tasodifiy odamlar;
- Elektr simlari va ustunlar;
- Chiqindi qutilari va koʻcha chiqindilari;
- Toʻsiqlar va panjaralar;
- Kadrga tushib qolgan transport vositalari.
Hozirda ushbu funksiyalar sinov bosqichida boʻlsa-da, ular Adobeʼning kelajakdagi asosiy mahsulotlari uchun poydevor vazifasini oʻtaydi. Oʻzbekistonlik mobil suratkashlik ixlosmandlari uchun ham ushbu texnologiya kadr ustida ishlash madaniyatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
…