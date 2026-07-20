Adobe sunʼiy intellekt yordamida suratlarni tanqid qiluvchi yangi ilovani taqdim etdi

·35·Texno
Adobe sunʼiy intellekt yordamida suratlarni tanqid qiluvchi yangi ilovani taqdim etdi

Adobe kompaniyasi oʻzining eksperimental Project Indigo loyihasi doirasida iOS foydalanuvchilari uchun moʻljallangan kamera ilovasini yangiladi. Endilikda ushbu dastur nafaqat suratga oladi, balki sunʼiy intellekt (AI) yordamida olingan kadrni tahlil qilib, uning sifati boʻyicha professional tavsiyalar beradi. Bu texnologiya havaskor suratkashlarga oʻz mahoratini oshirishda yordam beruvchi oʻziga xos virtual murabbiy vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Project Indigo ilovasi oʻtgan yili ishga tushirilgan boʻlib, u boshida professional boshqaruv elementlari va yuqori aniqlikdagi tasvir yaratish funksiyalari bilan tanilgan edi. Yangi talqinda esa katta til modellari (LLM) asosida ishlovchi tizim suratning kompozitsiyasi, yoritilishi va ranglar gammasini baholaydi. Ushbu loyihaga oʻz vaqtida Google Pixel smartfonlari kamerasini takomillashtirgan mashhur mutaxassis Marc Levoy rahbarlik qilmoqda.

Kadrni tahlil qilish va aqlli tavsiyalar

Ilovaning eng asosiy yangiligi — bu suratlarni tanqidiy koʻzdan kechirish funksiyasidir. Tizim kadrning hissiy taʼsiri va texnik jihatlari haqida "professional" fikr bildiradi. Masalan, u foydalanuvchiga kadrni qanday qilib yaxshiroq qirqish (framing), eksponometriyani qanday oʻzgartirish yoki obʼyektiv koʻrinishidagi keraksiz buyumlarni qanday olib tashlash boʻyicha aniq koʻrsatmalar beradi.

Marc Levoyning taʼkidlashicha, aksariyat generativ AI vositalari matnli soʻrovlar (prompt) asosida ishlaydi, biroq mukammal natijaga erishish uchun toʻgʻri soʻrovni topish koʻpincha qiyinchilik tugʻdiradi. Shu sababli Project Indigoʼda foydalanuvchi murakkab buyruqlar yozishi shart emas — barcha jarayonlar tayyor tugmalar va deterministik algoritmlar orqali amalga oshiriladi.

Obʼyektlarni oʻchirishning yangi darajasi

Anʼanaviy tahrirlash dasturlarida, jumladan Apple Photos yoki Google Photos ilovalarida keraksiz obʼyektni oʻchirish uchun uni qoʻlda belgilash talab etiladi. Adobe taklif qilayotgan yangi texnologiya esa kadrni avtomatik tahlil qilib, undagi xalaqit beruvchi unsurlarni oʻzi aniqlaydi. Foydalanuvchi shunchaki maxsus oʻchirgichlar (toggle) yordamida quyidagilarni bir zumda yoʻqotishi mumkin:

  • Orqa fondagi tasodifiy odamlar;
  • Elektr simlari va ustunlar;
  • Chiqindi qutilari va koʻcha chiqindilari;
  • Toʻsiqlar va panjaralar;
  • Kadrga tushib qolgan transport vositalari.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizimning ishlash sifati hayratlanarli darajada yuqori. Obʼyektlar oʻchirilgandan soʻng kadrda hech qanday sunʼiy izlar yoki artefaktlar qolmaydi. Shuningdek, ilova mavjud suratni Adobe Lightroom yordamida qanday qilib yanada jozibali qilish mumkinligi boʻyicha ham maslahatlar beradi.

Hozirda ushbu funksiyalar sinov bosqichida boʻlsa-da, ular Adobeʼning kelajakdagi asosiy mahsulotlari uchun poydevor vazifasini oʻtaydi. Oʻzbekistonlik mobil suratkashlik ixlosmandlari uchun ham ushbu texnologiya kadr ustida ishlash madaniyatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

AdobeProject IndigoSunʼiy IntellektSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadiKoinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadiBugun, 21:52Volkswagen aqlli texnologiyalar bilan jihozlangan yangi elektrovelosipedini taqdim etdiVolkswagen aqlli texnologiyalar bilan jihozlangan yangi elektrovelosipedini taqdim etdiBugun, 21:26AQSH tibbiyot tizimiga xizmat koʻrsatuvchi Craneware kompaniyasi kiberhujumga uchradiAQSH tibbiyot tizimiga xizmat koʻrsatuvchi Craneware kompaniyasi kiberhujumga uchradiBugun, 21:22NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldiNASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldiBugun, 20:58WordPress tizimidagi jiddiy nuqson: Millionlab saytlar xakerlar hujumi ostida qoldiWordPress tizimidagi jiddiy nuqson: Millionlab saytlar xakerlar hujumi ostida qoldiBugun, 20:56YouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiYouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda