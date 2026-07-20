WordPress tizimidagi jiddiy nuqson: Millionlab saytlar xakerlar hujumi ostida qoldi

·27·Texno
WordPress tizimidagi jiddiy nuqson: Millionlab saytlar xakerlar hujumi ostida qoldi

Dunyo boʻylab millionlab veb-resurslar asos qilib olgan WordPress kontentni boshqarish tizimida (CMS) oʻta xavfli zaifliklar aniqlandi. Kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislarning ogohlantirishicha, xakerlar allaqachon ushbu tizimning eski versiyalarida ishlovchi saytlarga ommaviy hujumlarni boshlab yuborgan. Mazkur muammo nafaqat shaxsiy bloglar, balki yirik korporativ portallar xavfsizligiga ham jiddiy tahdid solmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Oʻtgan haftada WordPress ishlab chiquvchilari ikkita kritik xavfsizlik nuqsonini bartaraf etuvchi yangilanishni eʻlo qildilar va barcha foydalanuvchilarni dasturiy taʻminotni “zudlik bilan” yangilashga chaqirdilar. Vaziyatning jiddiyligi shundaki, tizim maʻmurlari imkon qadar barcha saytlarda majburiy avtomatik yangilanish rejimini ishga tushirishgan. Biroq, koʻplab saytlar hali ham xavf ostida qolmoqda.

Xavf koʻlami va WP2Shell tahdidi

Patchstack, Hexastrike va WatchTowr kabi kiberxavfsizlik kompaniyalari xakerlar ushbu zaifliklardan foydalanib, himoyalanmagan saytlarni toʻliq nazorat ostiga olayotganini tasdiqladi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, ayniqsa 6.9.0 dan 6.9.4 gacha hamda 7.0.0 dan 7.0.1 gacha boʻlgan versiyalar eng zaif nuqtalar hisoblanadi. Tadqiqotchi Adam Kues tomonidan aniqlangan va “WP2Shell” deb nomlangan xatolik xakerlarga masofadan turib sayt boshqaruvini qoʻlga kiritish imkonini beradi.

Kiberxavfsizlik boʻyicha maslahatchi Daniel Card oʻtkazgan tahlillarga koʻra, internetdagi WordPress saytlarining taxminan 15 foizi hali ham yangilanmagan. Agar bu koʻrsatkich umumiy saytlar soniga nisbatan olinsa, dunyo boʻylab qariyb 90 millionga yaqin resurs xakerlar uchun “ochiq eshik” boʻlib turibdi. Rasmiy statistikaga koʻra, eski versiyalarda ishlovchi saytlar soni hatto 400 milliondan ortishi mumkin.

Oʻzbekiston segmentidagi koʻplab axborot saytlari va tadbirkorlik subʻektlarining sahifalari ham aynan WordPress platformasida yaratilganini hisobga olsak, mahalliy IT-mutaxassislari uchun ham ogohlik qoʻngʻrogʻi chalinmoqda. Sayt xavfsizligini taʻminlash uchun quyidagi choralarni koʻrish tavsiya etiladi:

  • WordPress yadrosini eng soʻnggi xavfsiz versiyaga yangilash;
  • Barcha plagin va mavzularni (themes) tekshirib chiqish va yangilash;
  • Cloudflare kabi himoya xizmatlaridan va veb-fayrvollardan (WAF) foydalanish;
  • Admin panelga kirish uchun ikki bosqichli autentifikatsiyani yoʻlga qoʻyish.
Hozircha WordPress loyihasi ortida turgan Automattic kompaniyasi vaziyat boʻyicha qoʻshimcha rasmiy bayonot bergani yoʻq. Mutaxassislar Cloudflare kabi servislar koʻplab hujumlarni bloklayotganini, ammo eng ishonchli yoʻil baribir tizimni qoʻlda yoki avtomatik tarzda yangilash ekanini taʻkidlashmoqda. Aks holda, xakerlar saytga zararli kodlar joylashtirishi yoki foydalanuvchilarning shaxsiy maʻlumotlarini oʻgʻrlashi mumkin.

WordPressKiberxavfsizlikXakerlarTexnologiyaInternet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadiKoinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadiBugun, 21:52Volkswagen aqlli texnologiyalar bilan jihozlangan yangi elektrovelosipedini taqdim etdiVolkswagen aqlli texnologiyalar bilan jihozlangan yangi elektrovelosipedini taqdim etdiBugun, 21:26AQSH tibbiyot tizimiga xizmat koʻrsatuvchi Craneware kompaniyasi kiberhujumga uchradiAQSH tibbiyot tizimiga xizmat koʻrsatuvchi Craneware kompaniyasi kiberhujumga uchradiBugun, 21:22NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldiNASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldiBugun, 20:58Adobe sunʼiy intellekt yordamida suratlarni tanqid qiluvchi yangi ilovani taqdim etdiAdobe sunʼiy intellekt yordamida suratlarni tanqid qiluvchi yangi ilovani taqdim etdiBugun, 20:52YouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiYouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda