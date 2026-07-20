AQSH tibbiyot tizimiga xizmat koʻrsatuvchi Craneware kompaniyasi kiberhujumga uchradi

·19·Texno
AQSH tibbiyot tizimiga xizmat koʻrsatuvchi Craneware kompaniyasi kiberhujumga uchradi

AQSHdagi minglab shifoxona va dorixonalar uchun dasturiy taʼminot yetkazib beruvchi Britaniyaning Craneware kompaniyasi yirik kiberhujumga uchraganini maʼlum qildi. Kompaniya tizimlaridan mijozlar va xodimlarga tegishli juda katta hajmdagi maʼlumotlar oʻgʻirlangan. Bu voqea Amerika sogʻliqni saqlash tizimida texnologik xavfsizlik masalasi naqadar nozik ekanini yana bir bor koʻrsatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

London fond birjasiga taqdim etilgan rasmiy hisobotga koʻra, xakerlar allaqachon tizimdan chiqarib yuborilgan, biroq hodisa yuzasidan surishtiruv ishlari davom etmoqda. Craneware AQSHdagi tibbiyot muassasalari uchun hisob-kitob va billing xizmatlarini koʻrsatuvchi yetakchi provayderlardan biri hisoblanadi. Shu sababli, oʻgʻirlangan maʼlumotlar orasida bemorlarning shaxsiy va tibbiy qaydlari boʻlishi ehtimoli yuqori.

Kompaniya hozircha aynan qancha va qanday turdagi maʼlumotlar oʻgʻirlanganiga aniqlik kiritmadi. Faqatgina xodimlar, mijozlar va hamkorlarning maʼlum bir foiziga tegishli yozuvlar xakerlar qoʻliga oʻtgani tasdiqlangan. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Craneware 2021-yilda Sentry kompaniyasini sotib olgach, uning bazasidagi 147 milliondan ortiq bemorlar haqidagi yigirma yillik arxiv maʼlumotlariga ham egalik qila boshlagan edi.

Sogʻliqni saqlash sohasiga tizimli hujumlar

Craneware bosh direktori Keith Neilson hozircha xakerlar tomonidan biror tovlamachilik talabi qoʻyilgani yoki yoʻqligi borasidagi savollarni ochiqlamadi. Mutaxassislarning fikricha, bunday hujumlar odatda kompaniyani katta miqdordagi tovon puli toʻlashga majburlash yoki oʻgʻirlangan maʼlumotlarni qora bozorda sotish maqsadida amalga oshiriladi.

Ushbu holat soʻnggi oylarda AQSH sogʻliqni saqlash sektoriga xizmat koʻrsatuvchi texnologik gigantlarga qilingan ketma-ket hujumlarning bir qismidir. Xakerlar bevosita shifoxonalarga emas, balki ularga billing va maʼlumotlarni qayta ishlash xizmatini koʻrsatuvchi autsorsing kompaniyalariga hujum qilish orqali millionlab odamlarning shaxsiy maʼlumotlariga osonroq yoʻl topmoqda.

Soʻnggi bir yil ichida ushbu sohada bir qator yirik oʻgʻirliklar qayd etildi:

  • Mart oyida TriZetto kompaniyasi 3,4 milliondan ortiq kishining maʼlumotlari oʻgʻirlanganini tasdiqladi;
  • CareCloud giganti elektron sogʻliqni saqlash qaydlari bazasi buzib kirilgani haqida hisobot berdi;
  • Oʻtgan yilning iyul oyida Episource kompaniyasi 5,4 million foydalanuvchini maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirdi.
Craneware kabi kompaniyalar tibbiy xizmatlar uchun toʻlovlarni shakllantirishda muhim boʻgʻin hisoblanadi. Agar bunday tizimlar ishdan chiqsa yoki ulardagi maʼlumotlar bloklansa, bu nafaqat moliyaviy yoʻqotishlarga, balki shifoxonalarda bemorlarga xizmat koʻrsatish jarayonining toʻxtab qolishiga ham sabab boʻlishi mumkin. Hozirda kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar oʻgʻirlangan maʼlumotlarning tarqalib ketishini oldini olish choralarini koʻrmoqda.

CranewareKiberhujumAQSHTibbiyotXakerlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadiKoinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadiBugun, 21:52Volkswagen aqlli texnologiyalar bilan jihozlangan yangi elektrovelosipedini taqdim etdiVolkswagen aqlli texnologiyalar bilan jihozlangan yangi elektrovelosipedini taqdim etdiBugun, 21:26NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldiNASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldiBugun, 20:58WordPress tizimidagi jiddiy nuqson: Millionlab saytlar xakerlar hujumi ostida qoldiWordPress tizimidagi jiddiy nuqson: Millionlab saytlar xakerlar hujumi ostida qoldiBugun, 20:56Adobe sunʼiy intellekt yordamida suratlarni tanqid qiluvchi yangi ilovani taqdim etdiAdobe sunʼiy intellekt yordamida suratlarni tanqid qiluvchi yangi ilovani taqdim etdiBugun, 20:52YouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiYouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda