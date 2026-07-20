Volkswagen aqlli texnologiyalar bilan jihozlangan yangi elektrovelosipedini taqdim etdi
Germaniyaning Volkswagen avtokonserni shahar transporti ekotizimini tubdan oʻzgartirishga qaror qildi. Kompaniya n+ brendi bilan hamkorlikda yangi avlod elektrovelosipedlarini namoyish etdi. Ushbu loyihaning asosiy maqsadi — ikki gʻildirakli transport vositasini zamonaviy avtomobillar kabi xavfsiz va texnologik jihatdan mukammal qilishdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modelning eng oʻziga xos jihati — Smart View tizimidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tizim orqa koʻrinish kamerasi va maxsus radarni oʻz ichiga oladi. Rulga oʻrnatilgan raqamli panel orqali velosipedchi orqadan kelayotgan transport vositalarini koʻrib turishi mumkin. Agar orqadan mashina tez yaqinlashib kelsa, tizim haydovchini ogohlantiradi, bu esa yoʻlda ortga qaramasdan harakatlanish imkonini beradi.
Avtomobil darajasidagi xavfsizlik va yoritish tizimiVolkswagen muhandislari velosipedning yoritish tizimiga ham alohida eʼtibor qaratgan. Velosiped ramasiga oʻrnatilgan LED chiroqlar kunduzi harakatlanish chiroqlari vazifasini oʻtaydi. Tormoz bosilganda ular avtomatik ravishda qizil rangda yonadi, burilish vaqtida esa sariq rangli miltillovchi ishoralar ishga tushadi. Bu tizim avtomobillardagi stop-signallar va burilish koʻrsatkichlari bilan bir xil prinsipda ishlaydi.
Bundan tashqari, Volkswagen yangi ekotizim doirasida "aqlli" dubulgʻani ham ishlab chiqdi. Ushbu aksessuar velosipedning yoritish tizimi bilan sinxronlashgan holda ishlaydi. Eng muhimi, dubulgʻa baxtsiz hodisalarni aniqlash funksiyasiga ega. Agar jiddiy toʻqnashuv sodir boʻlsa, qurilma avtomatik ravishda oldindan belgilangan kontaktlarga xabar va koordinatalarni yuboradi.
Texnologik yangiliklar bu bilan tugamaydi. Toʻplamdan joy olgan aqlli koʻzoynaklar kamera va radar bilan bogʻlangan holda ishlaydi. Ular velosipedchining koʻz oʻngida navigatsiya koʻrsatkichlari va yoʻl harakati haqidagi muhim ogohlantirishlarni aks ettiradi. Taʼkidlanishicha, ushbu texnologiya harbiy aviatsiya muhandislarining ishlanmalariga asoslangan.
Oʻzbekiston kabi shaharlarida velosiped infratuzilmasi rivojlanib borayotgan hududlar uchun bunday texnologiyalar juda dolzarbdir. Xavfsizlik darajasining oshishi va avtomobillarga xos funksiyalarning joriy etilishi, elektrovelosipedlarni nafaqat dam olish, balki asosiy transport vositasi sifatida ham ommalashtirishga xizmat qiladi.
…