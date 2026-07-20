Volkswagen aqlli texnologiyalar bilan jihozlangan yangi elektrovelosipedini taqdim etdi

·22·Texno
Volkswagen aqlli texnologiyalar bilan jihozlangan yangi elektrovelosipedini taqdim etdi

Germaniyaning Volkswagen avtokonserni shahar transporti ekotizimini tubdan oʻzgartirishga qaror qildi. Kompaniya n+ brendi bilan hamkorlikda yangi avlod elektrovelosipedlarini namoyish etdi. Ushbu loyihaning asosiy maqsadi — ikki gʻildirakli transport vositasini zamonaviy avtomobillar kabi xavfsiz va texnologik jihatdan mukammal qilishdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modelning eng oʻziga xos jihati — Smart View tizimidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tizim orqa koʻrinish kamerasi va maxsus radarni oʻz ichiga oladi. Rulga oʻrnatilgan raqamli panel orqali velosipedchi orqadan kelayotgan transport vositalarini koʻrib turishi mumkin. Agar orqadan mashina tez yaqinlashib kelsa, tizim haydovchini ogohlantiradi, bu esa yoʻlda ortga qaramasdan harakatlanish imkonini beradi.

Avtomobil darajasidagi xavfsizlik va yoritish tizimi

Volkswagen muhandislari velosipedning yoritish tizimiga ham alohida eʼtibor qaratgan. Velosiped ramasiga oʻrnatilgan LED chiroqlar kunduzi harakatlanish chiroqlari vazifasini oʻtaydi. Tormoz bosilganda ular avtomatik ravishda qizil rangda yonadi, burilish vaqtida esa sariq rangli miltillovchi ishoralar ishga tushadi. Bu tizim avtomobillardagi stop-signallar va burilish koʻrsatkichlari bilan bir xil prinsipda ishlaydi.

Bundan tashqari, Volkswagen yangi ekotizim doirasida "aqlli" dubulgʻani ham ishlab chiqdi. Ushbu aksessuar velosipedning yoritish tizimi bilan sinxronlashgan holda ishlaydi. Eng muhimi, dubulgʻa baxtsiz hodisalarni aniqlash funksiyasiga ega. Agar jiddiy toʻqnashuv sodir boʻlsa, qurilma avtomatik ravishda oldindan belgilangan kontaktlarga xabar va koordinatalarni yuboradi.

Texnologik yangiliklar bu bilan tugamaydi. Toʻplamdan joy olgan aqlli koʻzoynaklar kamera va radar bilan bogʻlangan holda ishlaydi. Ular velosipedchining koʻz oʻngida navigatsiya koʻrsatkichlari va yoʻl harakati haqidagi muhim ogohlantirishlarni aks ettiradi. Taʼkidlanishicha, ushbu texnologiya harbiy aviatsiya muhandislarining ishlanmalariga asoslangan.

Oʻzbekiston kabi shaharlarida velosiped infratuzilmasi rivojlanib borayotgan hududlar uchun bunday texnologiyalar juda dolzarbdir. Xavfsizlik darajasining oshishi va avtomobillarga xos funksiyalarning joriy etilishi, elektrovelosipedlarni nafaqat dam olish, balki asosiy transport vositasi sifatida ham ommalashtirishga xizmat qiladi.

VolkswagenElektrovelosipedTexnologiyaSmart ViewXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadiKoinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadiBugun, 21:52AQSH tibbiyot tizimiga xizmat koʻrsatuvchi Craneware kompaniyasi kiberhujumga uchradiAQSH tibbiyot tizimiga xizmat koʻrsatuvchi Craneware kompaniyasi kiberhujumga uchradiBugun, 21:22NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldiNASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldiBugun, 20:58WordPress tizimidagi jiddiy nuqson: Millionlab saytlar xakerlar hujumi ostida qoldiWordPress tizimidagi jiddiy nuqson: Millionlab saytlar xakerlar hujumi ostida qoldiBugun, 20:56Adobe sunʼiy intellekt yordamida suratlarni tanqid qiluvchi yangi ilovani taqdim etdiAdobe sunʼiy intellekt yordamida suratlarni tanqid qiluvchi yangi ilovani taqdim etdiBugun, 20:52YouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiYouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda