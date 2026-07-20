Koinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadi

·0·Texno
Koinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadi

Insoniyatning koinotni oʻzlashtirish borasidagi imkoniyatlari yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Turin politexnika universiteti va Kembrij universiteti tadqiqotchilari tomonidan oʻtkazilgan yangi tahlillar shuni koʻrsatadiki, orbitaga yuk olib chiqish xarajatlari soʻnggi 65 yil ichida 96 foizga qisqargan. Agar ushbu tendensiya davom etsa, 2040-yilga kelib bir kilogramm yukni fazoga joʻnatish narxi atigi 300 dollarni tashkil etishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqot doirasida 1960-yildan 2025-yilgacha boʻlgan davrda amalga oshirilgan 4405 ta raketa parvozi tahlil qilindi. Unda AQSH, Rossiya, Xitoy, Yevropa Ittifoqi, Hindiston, Yaponiya va boshqa qator davlatlar tomonidan ishlab chiqilgan 330 dan ortiq turdagi raketalar maʼlumotlari jamlangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 1960-yilda bir kilogramm yukni orbitaga chiqarish bugungi pul qiymatida 87 023 dollarga tushgan boʻlsa, 2025-yilga kelib bu koʻrsatkich 3 868 dollargacha pasaygan.

Olimlarning taʼkidlashicha, avvalgi hisob-kitoblarda faqat raketalarning narxi inobatga olingan boʻlsa, yangi yondashuvda har bir raketaning butun xizmat muddati davomida qancha foydali yuk tashigani hisoblab chiqildi. Bu esa koinot sanoatidagi iqtisodiy samaradorlikni yanada aniqroq baholash imkonini berdi. Koinot sohasi xarajatlarni kamaytirish boʻyicha hatto quyosh panellari texnologiyasidan ham tezroq rivojlanayotgani maʼlum boʻldi.

New Space davri va texnologik inqilob

Narxlarning bunday keskin pasayishiga asosiy sabab sifatida sohaning davlatlararo poygadan tijoriy modelga, yaʼni New Space davriga oʻtgani koʻrsatilmoqda. Ayniqsa, Elon Musk asos solgan SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketalari bu borada burilish yasadi. Birinchi bosqichli raketalarning koʻp marotaba ishlatilishi xarajatlarni bir necha barobar qisqartirishga xizmat qildi.

Tadqiqotchilarning prognozlariga koʻra, 2030-yilga borib bir kilogramm yukni orbitaga yetkazish oʻrtacha 1600 dollarga, 2040-yilga kelib esa 300 dollargacha arzonlashishi mumkin. Bu esa koinotda xususiy laboratoriyalar tashkil etish, sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻini kengaytirish va hatto sayyoralararo logistikani yoʻlga qoʻyish uchun yangi eshiklarni ochadi.

Taraqqiyot yoʻlidagi toʻsiqlar

Biroq, mutaxassislar bunday shiddatli arzonlashish kafolatlanmaganidan ogohlantirmoqda. Kelajakdagi narx-navoga bir qator salbiy omillar taʼsir koʻrsatishi mumkin:

  • Koinotdagi chiqindilar miqdorining ortishi va parvozlar xavfsizligiga tahdid;
  • SpaceX kompaniyasining bozordagi monopoliyasi (hozirda jahon boʻyicha umumiy yukning 75 foizi aynan ushbu kompaniya hissasiga toʻgʻri keladi);
  • Geosiyosiy taranglik tufayli davlatlarning arzon tijoriy yechimlardan voz kechib, qimmatroq milliy loyihalarga eʼtibor qaratishi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, koinot sanoati oʻz tarixidagi eng muhim bosqichlardan birini boshdan kechirmoqda. Garchi uzoq muddatli prognozlar ehtiyotkorlik bilan qabul qilinsa-da, umumiy tendensiya aniq: koinot tobora yaqinlashmoqda va undan foydalanish narxi muntazam ravishda pasayishda davom etadi. Bu esa Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham kelajakda oʻz kosmik dasturlarini amalga oshirishda katta imkoniyat yaratadi.

KoinotSpaceXTexnologiyaRaketaIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkswagen aqlli texnologiyalar bilan jihozlangan yangi elektrovelosipedini taqdim etdiVolkswagen aqlli texnologiyalar bilan jihozlangan yangi elektrovelosipedini taqdim etdiBugun, 21:26AQSH tibbiyot tizimiga xizmat koʻrsatuvchi Craneware kompaniyasi kiberhujumga uchradiAQSH tibbiyot tizimiga xizmat koʻrsatuvchi Craneware kompaniyasi kiberhujumga uchradiBugun, 21:22NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldiNASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldiBugun, 20:58WordPress tizimidagi jiddiy nuqson: Millionlab saytlar xakerlar hujumi ostida qoldiWordPress tizimidagi jiddiy nuqson: Millionlab saytlar xakerlar hujumi ostida qoldiBugun, 20:56Adobe sunʼiy intellekt yordamida suratlarni tanqid qiluvchi yangi ilovani taqdim etdiAdobe sunʼiy intellekt yordamida suratlarni tanqid qiluvchi yangi ilovani taqdim etdiBugun, 20:52YouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiYouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda