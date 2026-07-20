SpaceX kutilmagan toʻxtalishga yuz tutdi: Falcon 9 parvozi soʻnggi soniyalarda bekor qilindi

·28·Texno
SpaceX kutilmagan toʻxtalishga yuz tutdi: Falcon 9 parvozi soʻnggi soniyalarda bekor qilindi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining navbatdagi kosmik missiyasini amalga oshirishda texnik muammolarga duch keldi. Kaliforniyadagi Vandenberg kosmik kuchlari bazasidan uchirilishi rejalashtirilgan Falcon 9 raketa-tashuvchisining parvozi dvigatellar ishga tushib boʻlganidan soʻng, startga sanoqli soniyalar qolganda avtomatik tarzda toʻxtatildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu missiya doirasida orbitaga 24 ta yangi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini olib chiqish koʻzda tutilgan edi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Starlink 17-39 missiyasi uchun moʻljallangan raketaning birinchi bosqichidagi barcha toʻqqizta Merlin dvigateli oʻt oldirilgan boʻlsa-da, tizimdagi avtomatika kutilmaganda parvozni bekor qilish haqida buyruq bergan.

Texnik nosozliklar va xavfsizlik choralari

Hozircha SpaceX mutaxassislari parvoz nima sababdan toʻxtatilgani boʻyicha rasmiy bayonot berishmadi. Odatda, bunday holatlar raketaning bort kompyuterlari datchiklardan birida meʼyordan ogʻishni aniqlaganida sodir boʻladi. Kompaniya Starship dasturidan farqli oʻlaroq, Falcon 9 bilan bogʻliq bunday kichik nosozliklar tafsilotlarini jamoatchilikka ochiqlashni xush koʻrmaydi.

Eʼtiborli jihati shundaki, bu soʻnggi bir hafta ichida SpaceX amaliyotida kuzatilgan ikkinchi shunday holatdir. Avvalroq Starship loyihasining 13-sinov parvozi ham xuddi shunday ssenariy boʻyicha, yaʼni dvigatellar yoqilgandan soʻng soʻnggi soniyalarda toʻxtatilgan edi. Bu esa kompaniyaning parvoz xavfsizligiga oʻta jiddiy yondashayotganidan dalolat beradi.

Starlink loyihasi Oʻzbekiston kabi keng hududga ega mamlakatlar uchun ham strategik ahamiyatga ega boʻlishi mumkin. Hozirda dunyoning koʻplab chekka hududlarini yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlayotgan ushbu tarmoqning kengayishi global raqamli aloqa sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois, har bir muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz start soha mutaxassislari diqqat markazida turibdi.

Mutaxassislarning fikricha, Falcon 9 kabi koʻp marotaba ishlatiladigan raketalar uchun bunday toʻxtalishlar normal holat hisoblanadi. Raketaning birinchi bosqichi oʻz resursini tejash va qimmatbaho uskunani saqlab qolish uchun har qanday shubhali holatda parvozni toʻxtatishga dasturlangan. Yaqin soatlar ichida SpaceX muhandislari barcha tizimlarni qayta koʻrikdan oʻtkazib, yangi parvoz vaqtini belgilashlari kutilmoqda.

SpaceXFalcon 9StarlinkKosmosIlon Mask
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telegram messenjerida yangi funksiya: Pavel Durov "karusel" formatini eʼlon qildiTelegram messenjerida yangi funksiya: Pavel Durov "karusel" formatini eʼlon qildiBugun, 23:30Paramount va Warner Bros. Discovery birlashuvi toʻxtatildi: 110 milliard dollarlik bitim xavf ostidaParamount va Warner Bros. Discovery birlashuvi toʻxtatildi: 110 milliard dollarlik bitim xavf ostidaBugun, 22:52Koinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadiKoinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadiBugun, 21:52Volkswagen aqlli texnologiyalar bilan jihozlangan yangi elektrovelosipedini taqdim etdiVolkswagen aqlli texnologiyalar bilan jihozlangan yangi elektrovelosipedini taqdim etdiBugun, 21:26AQSH tibbiyot tizimiga xizmat koʻrsatuvchi Craneware kompaniyasi kiberhujumga uchradiAQSH tibbiyot tizimiga xizmat koʻrsatuvchi Craneware kompaniyasi kiberhujumga uchradiBugun, 21:22NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldiNASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldiBugun, 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda