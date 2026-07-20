SpaceX kutilmagan toʻxtalishga yuz tutdi: Falcon 9 parvozi soʻnggi soniyalarda bekor qilindi
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining navbatdagi kosmik missiyasini amalga oshirishda texnik muammolarga duch keldi. Kaliforniyadagi Vandenberg kosmik kuchlari bazasidan uchirilishi rejalashtirilgan Falcon 9 raketa-tashuvchisining parvozi dvigatellar ishga tushib boʻlganidan soʻng, startga sanoqli soniyalar qolganda avtomatik tarzda toʻxtatildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu missiya doirasida orbitaga 24 ta yangi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini olib chiqish koʻzda tutilgan edi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Starlink 17-39 missiyasi uchun moʻljallangan raketaning birinchi bosqichidagi barcha toʻqqizta Merlin dvigateli oʻt oldirilgan boʻlsa-da, tizimdagi avtomatika kutilmaganda parvozni bekor qilish haqida buyruq bergan.
Texnik nosozliklar va xavfsizlik choralariHozircha SpaceX mutaxassislari parvoz nima sababdan toʻxtatilgani boʻyicha rasmiy bayonot berishmadi. Odatda, bunday holatlar raketaning bort kompyuterlari datchiklardan birida meʼyordan ogʻishni aniqlaganida sodir boʻladi. Kompaniya Starship dasturidan farqli oʻlaroq, Falcon 9 bilan bogʻliq bunday kichik nosozliklar tafsilotlarini jamoatchilikka ochiqlashni xush koʻrmaydi.
Eʼtiborli jihati shundaki, bu soʻnggi bir hafta ichida SpaceX amaliyotida kuzatilgan ikkinchi shunday holatdir. Avvalroq Starship loyihasining 13-sinov parvozi ham xuddi shunday ssenariy boʻyicha, yaʼni dvigatellar yoqilgandan soʻng soʻnggi soniyalarda toʻxtatilgan edi. Bu esa kompaniyaning parvoz xavfsizligiga oʻta jiddiy yondashayotganidan dalolat beradi.
Starlink loyihasi Oʻzbekiston kabi keng hududga ega mamlakatlar uchun ham strategik ahamiyatga ega boʻlishi mumkin. Hozirda dunyoning koʻplab chekka hududlarini yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlayotgan ushbu tarmoqning kengayishi global raqamli aloqa sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois, har bir muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz start soha mutaxassislari diqqat markazida turibdi.
Mutaxassislarning fikricha, Falcon 9 kabi koʻp marotaba ishlatiladigan raketalar uchun bunday toʻxtalishlar normal holat hisoblanadi. Raketaning birinchi bosqichi oʻz resursini tejash va qimmatbaho uskunani saqlab qolish uchun har qanday shubhali holatda parvozni toʻxtatishga dasturlangan. Yaqin soatlar ichida SpaceX muhandislari barcha tizimlarni qayta koʻrikdan oʻtkazib, yangi parvoz vaqtini belgilashlari kutilmoqda.
…