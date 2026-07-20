Telegram messenjerida yangi funksiya: Pavel Durov "karusel" formatini eʼlon qildi

·0·Texno
Telegram messenjerida yangi funksiya: Pavel Durov "karusel" formatini eʼlon qildi

Telegram asoschisi Pavel Durov messenjerda foydalanuvchilar uchun navbatdagi qulaylik — "karusel" funksiyasi ishga tushirilganini maʼlum qildi. Ushbu yangilik orqali endilikda foydalanuvchilar bir nechta fotosurat yoki videolarni bitta xabarda tartibli, varaqlanadigan galereya koʻrinishida birlashtirishlari mumkin boʻladi. Bu funksiya platformadagi vizual kontent almashinuvini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi funksiyaning ishlash mexanizmi juda sodda va tushunarli qilib loyihalashtirilgan. Foydalanuvchi galereyadan bir nechta mediafaylni tanlaganidan soʻng, maxsus menyu orqali "Karusel sifatida koʻrsatish" (Show as carousel) opsiyasini faollashtirishi kifoya. Natijada yuborilgan rasmlar ketma-ketlikda, bir-birini toʻldiruvchi yaxlit blok koʻrinishida namoyon boʻladi.

Vizual kontentda yangi imkoniyatlar

Pavel Durov oʻzining rasmiy kanalida yangi funksiyaning namoyish videosini eʼlon qilar ekan, bu oʻzgarishga hazilomuz yondashdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu xabarlar almashinuvi uchun kichik qadam boʻlishi mumkin, ammo "mushukchalar suratlarini taqdimotlarga aylantirish yoʻlidagi ulkan sakrashdir". Bu ibora bilan Durov Telegram nafaqat oddiy muloqot, balki professional va estetik kontent yaratish vositasiga aylanib borayotganiga ishora qildi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangilanish ayniqsa blogerlar, marketologlar va oʻz kanallarida mahsulotlar sharhini eʼlon qiluvchi foydalanuvchilar uchun juda qoʻl keladi. Ilgari bir nechta rasm yuborilganda ular umumiy toʻplam (albom) koʻrinishida joylashar va baʼzan vizual tartibni buzishi mumkin edi. Endi esa har bir surat alohida diqqat markazida boʻladi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham Telegram eng asosiy muloqot va axborot olish vositasi hisoblanadi. Mahalliy tadbirkorlar va tijoriy kanallar uchun "karusel" formati mahsulotlar katalogini chiroyli koʻrinishda taqdim etish imkonini beradi. Bu esa platformaning nafaqat messenjer, balki ijtimoiy tarmoq funksiyalarini tobora koʻproq oʻzlashtirayotganidan dalolat beradi.

Hozirda ushbu funksiya ilovaning soʻnggi yangilanishlarida bosqichma-bosqich paydo boʻlmoqda. Foydalanuvchilar yangi imkoniyatdan foydalanishlari uchun Telegram ilovasini App Store yoki Google Play orqali oxirgi versiyagacha yangilab olishlari tavsiya etiladi. Kelgusida ushbu formatni yanada takomillashtirish va unga qoʻshimcha interaktiv elementlar qoʻshish rejalashtirilgan.

TelegramPavel DurovTexnologiyaKaruselYangilanish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX kutilmagan toʻxtalishga yuz tutdi: Falcon 9 parvozi soʻnggi soniyalarda bekor qilindiSpaceX kutilmagan toʻxtalishga yuz tutdi: Falcon 9 parvozi soʻnggi soniyalarda bekor qilindiBugun, 23:00Paramount va Warner Bros. Discovery birlashuvi toʻxtatildi: 110 milliard dollarlik bitim xavf ostidaParamount va Warner Bros. Discovery birlashuvi toʻxtatildi: 110 milliard dollarlik bitim xavf ostidaBugun, 22:52Koinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadiKoinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadiBugun, 21:52Volkswagen aqlli texnologiyalar bilan jihozlangan yangi elektrovelosipedini taqdim etdiVolkswagen aqlli texnologiyalar bilan jihozlangan yangi elektrovelosipedini taqdim etdiBugun, 21:26AQSH tibbiyot tizimiga xizmat koʻrsatuvchi Craneware kompaniyasi kiberhujumga uchradiAQSH tibbiyot tizimiga xizmat koʻrsatuvchi Craneware kompaniyasi kiberhujumga uchradiBugun, 21:22NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldiNASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldiBugun, 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda