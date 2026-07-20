Telegram messenjerida yangi funksiya: Pavel Durov "karusel" formatini eʼlon qildi
Telegram asoschisi Pavel Durov messenjerda foydalanuvchilar uchun navbatdagi qulaylik — "karusel" funksiyasi ishga tushirilganini maʼlum qildi. Ushbu yangilik orqali endilikda foydalanuvchilar bir nechta fotosurat yoki videolarni bitta xabarda tartibli, varaqlanadigan galereya koʻrinishida birlashtirishlari mumkin boʻladi. Bu funksiya platformadagi vizual kontent almashinuvini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi funksiyaning ishlash mexanizmi juda sodda va tushunarli qilib loyihalashtirilgan. Foydalanuvchi galereyadan bir nechta mediafaylni tanlaganidan soʻng, maxsus menyu orqali "Karusel sifatida koʻrsatish" (Show as carousel) opsiyasini faollashtirishi kifoya. Natijada yuborilgan rasmlar ketma-ketlikda, bir-birini toʻldiruvchi yaxlit blok koʻrinishida namoyon boʻladi.
Vizual kontentda yangi imkoniyatlarPavel Durov oʻzining rasmiy kanalida yangi funksiyaning namoyish videosini eʼlon qilar ekan, bu oʻzgarishga hazilomuz yondashdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu xabarlar almashinuvi uchun kichik qadam boʻlishi mumkin, ammo "mushukchalar suratlarini taqdimotlarga aylantirish yoʻlidagi ulkan sakrashdir". Bu ibora bilan Durov Telegram nafaqat oddiy muloqot, balki professional va estetik kontent yaratish vositasiga aylanib borayotganiga ishora qildi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangilanish ayniqsa blogerlar, marketologlar va oʻz kanallarida mahsulotlar sharhini eʼlon qiluvchi foydalanuvchilar uchun juda qoʻl keladi. Ilgari bir nechta rasm yuborilganda ular umumiy toʻplam (albom) koʻrinishida joylashar va baʼzan vizual tartibni buzishi mumkin edi. Endi esa har bir surat alohida diqqat markazida boʻladi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham Telegram eng asosiy muloqot va axborot olish vositasi hisoblanadi. Mahalliy tadbirkorlar va tijoriy kanallar uchun "karusel" formati mahsulotlar katalogini chiroyli koʻrinishda taqdim etish imkonini beradi. Bu esa platformaning nafaqat messenjer, balki ijtimoiy tarmoq funksiyalarini tobora koʻproq oʻzlashtirayotganidan dalolat beradi.
Hozirda ushbu funksiya ilovaning soʻnggi yangilanishlarida bosqichma-bosqich paydo boʻlmoqda. Foydalanuvchilar yangi imkoniyatdan foydalanishlari uchun Telegram ilovasini App Store yoki Google Play orqali oxirgi versiyagacha yangilab olishlari tavsiya etiladi. Kelgusida ushbu formatni yanada takomillashtirish va unga qoʻshimcha interaktiv elementlar qoʻshish rejalashtirilgan.
…