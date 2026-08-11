Yandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdi

·52·Texno
Yandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdi
Qisqacha

«Yandeks Knyigi» obunachilari Lyumen nomli sun'iy intellekt yordamchisining kitob qahramonlari haqidagi ilk imkoniyatlarini sinab ko'rishlari mumkin. Funksiya qahramonlar, ularning voqealar rivojidagi o'rni va o'zaro munosabatlari haqida foydalanuvchi o'qib yoki tinglab ulgurgan qism doirasida ma'lumot beradi. Lyumen Android va iOS uchun «Yandeks Knyigi» ilovalarida hamda lumen.yandex.ru sayti orqali ishlaydi.

Yandeks matbuot xizmatining xabar berishicha, «Yandeks Knyigi» servisining obunachilari kelgusida kompaniyaning koʻngilochar xizmatlariga tatbiq etilishi rejalashtirilgan Lyumen nomli sunʼiy intellekt yordamchisining ilk imkoniyatlarini sinab koʻrishlari mumkin. Yangi funksiya kitobxonlarga asar qahramonlari, ularning voqealar rivojidagi oʻrni hamda oʻzaro munosabatlari haqida batafsil maʼlumot olish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yangilik, ayniqsa, kitob oʻqish yoki uning audiosini eshitish jarayonida uzoq tanaffuz qilgan va syujet ipini biroz unutib qoʻygan foydalanuvchilar uchun juda qoʻl keladi. Sunʼiy intellekt oʻquvchining asarni qaysi joyigacha oʻqib yoki tinglab kelganini aniq qayd etib boradi va hech qanday ortiqcha tafsilotlarni ochib tashlamaydi.

Spoylerlardan holi yondashuv

Dasturchilarning taʼkidlashicha, Lyumen kelajakdagi voqealar haqida oldindan maʼlumot bermaydi va faqatgina foydalanuvchi tanishib ulgurgan qahramonlar hamda voqealar haqidangina soʻzlab beradi. Bu esa asar mutolaasi davomida intriganing saqlanib qolishini taʼminlaydi.

Yangi funksiyadan foydalanish jarayoni ham juda qulay tarzda tashkil etilgan boʻlib, buning uchun elektron oʻquvchi yoki pleyerdagi Lyumen tugmasini bosish va «O personajah» boʻlimini tanlash kifoya qiladi. Hozirgi kunda mazkur imkoniyat asosiy qahramonlari mavjud boʻlgan aksariyat elektron va audiokitoblarda ishlab turibdi.

Qayerda va qanday ishlaydi?

Hozirgi bosqichda ushbu funksiyadan Android hamda iOS operatsion tizimlari uchun moʻljallangan «Yandeks Knyigi» mobil ilovalari orqali foydalanish mumkin. Shuningdek, foydalanuvchilar maxsus lumen.yandex.ru veb-sayti orqali ham sunʼiy intellekt yordamchisini faollashtirish imkoniyatiga ega.

Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, ushbu funksiya hozircha sinov rejimida ishlayotgan boʻlib, kelgusida toʻlaqonli sunʼiy intellekt xizmatining ommaviy ishga tushirilishi joriy yilning oxirigacha rejalashtirilgan. Bu esa kelgusida raqamli adabiyotlar bilan ishlash jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv bosqichga olib chiqadi.

YandeksSunʼiy intellektKitoblarTexnologiyalarIlovalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi