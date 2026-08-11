Yandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdi
«Yandeks Knyigi» obunachilari Lyumen nomli sun'iy intellekt yordamchisining kitob qahramonlari haqidagi ilk imkoniyatlarini sinab ko'rishlari mumkin. Funksiya qahramonlar, ularning voqealar rivojidagi o'rni va o'zaro munosabatlari haqida foydalanuvchi o'qib yoki tinglab ulgurgan qism doirasida ma'lumot beradi. Lyumen Android va iOS uchun «Yandeks Knyigi» ilovalarida hamda lumen.yandex.ru sayti orqali ishlaydi.
Yandeks matbuot xizmatining xabar berishicha, «Yandeks Knyigi» servisining obunachilari kelgusida kompaniyaning koʻngilochar xizmatlariga tatbiq etilishi rejalashtirilgan Lyumen nomli sunʼiy intellekt yordamchisining ilk imkoniyatlarini sinab koʻrishlari mumkin. Yangi funksiya kitobxonlarga asar qahramonlari, ularning voqealar rivojidagi oʻrni hamda oʻzaro munosabatlari haqida batafsil maʼlumot olish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yangilik, ayniqsa, kitob oʻqish yoki uning audiosini eshitish jarayonida uzoq tanaffuz qilgan va syujet ipini biroz unutib qoʻygan foydalanuvchilar uchun juda qoʻl keladi. Sunʼiy intellekt oʻquvchining asarni qaysi joyigacha oʻqib yoki tinglab kelganini aniq qayd etib boradi va hech qanday ortiqcha tafsilotlarni ochib tashlamaydi.
Spoylerlardan holi yondashuvDasturchilarning taʼkidlashicha, Lyumen kelajakdagi voqealar haqida oldindan maʼlumot bermaydi va faqatgina foydalanuvchi tanishib ulgurgan qahramonlar hamda voqealar haqidangina soʻzlab beradi. Bu esa asar mutolaasi davomida intriganing saqlanib qolishini taʼminlaydi.
Yangi funksiyadan foydalanish jarayoni ham juda qulay tarzda tashkil etilgan boʻlib, buning uchun elektron oʻquvchi yoki pleyerdagi Lyumen tugmasini bosish va «O personajah» boʻlimini tanlash kifoya qiladi. Hozirgi kunda mazkur imkoniyat asosiy qahramonlari mavjud boʻlgan aksariyat elektron va audiokitoblarda ishlab turibdi.
Qayerda va qanday ishlaydi?Hozirgi bosqichda ushbu funksiyadan Android hamda iOS operatsion tizimlari uchun moʻljallangan «Yandeks Knyigi» mobil ilovalari orqali foydalanish mumkin. Shuningdek, foydalanuvchilar maxsus lumen.yandex.ru veb-sayti orqali ham sunʼiy intellekt yordamchisini faollashtirish imkoniyatiga ega.
Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, ushbu funksiya hozircha sinov rejimida ishlayotgan boʻlib, kelgusida toʻlaqonli sunʼiy intellekt xizmatining ommaviy ishga tushirilishi joriy yilning oxirigacha rejalashtirilgan. Bu esa kelgusida raqamli adabiyotlar bilan ishlash jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv bosqichga olib chiqadi.
…