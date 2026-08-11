Roskosmos va Yandeks Pogoda quyosh tutilishini jonli efirda namoyish etadi

·79·Texno
Roskosmos va Yandeks Pogoda quyosh tutilishini jonli efirda namoyish etadi
Qisqacha

2026-yilning 12-avgustida Roskosmos va Yandeks Pogoda Sankt-Peturgerdagi Laxta Markazdan to'liq quyosh tutilishini jonli efirda namoyish etadi. Translyatsiya Moskva vaqti bilan soat 20:00 da boshlanadi va geografik cheklovlar yoki bulutli ob-havo sabab hodisani ko'ra olmaydigan tomoshabinlarga uni kuzatish imkonini beradi.

Kelgusi yilda tabiatning eng noyob va hayratlanarli hodisalaridan biri — toʻliq quyosh tutilishi kuzatiladi. Ushbu ulkan astronomik hodisani geografik joylashuvi yoki noqulay ob-havo sharoiti tufayli oʻz hududida koʻra olmaydigan millionlab insonlar uchun maxsus imkoniyat yaratilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, 2026-yilning 12-avgust sanasida Roskosmos hamda Yandeks Pogoda xizmati Sankt-Peturgerdagi mashhur Laxta Markazdan turib quyosh tutilishining eksklyuziv onlayn-translyatsiyasini amalga oshiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur noyob efir Moskva vaqti bilan soat 20:00 da boshlanishi rejalashtirilgan. Tashkilotchilarning taʼkidlashicha, translyatsiya geografik jihatdan bu hodisadan chetda qoladigan yoki osmonni bulutlar qoplagan hududlar aholisiga kosmik tomoshadan bahramand boʻlish imkonini beradi. Mutaxassislar bu kabi keng koʻlamli onlayn-namoyishlar ilm-fanni ommalashtirish va keng jamoatchilikda astronomiyaga qiziqish uygʻotishda muhim oʻrin tutishini taʼkidlashmoqda.

Quyosh tutilishining geografik xususiyatlari va hududlar boʻyicha taqsimoti

Mutaxassislarning maʼlumot berishicha, tutilishning toʻliq fazasi juda tor yoʻlak boʻylab harakatlanadi. Bu hududga Rossiyaning shimoliy qismlari, Shimoliy Muz okeani akvatoriyasi, Grenlandiya, Islandiya, shuningdek, Ispaniyaning shimoli va Portugaliyaning kichik bir qismi kiradi. Ushbu hududlarda Oy quyosh diskini toʻliq toʻsib qoʻyadi va havo ochiq boʻlgan taqdirda noyob quyosh tojini kuzatish imkoniyati tugʻiladi.

Shu bilan birga, Moskva, Sankt-Peterburg hamda Yevropaning aksariyat hududlarida bu safargi tutilish faqat qisman kuzatiladi. Quyoshning Oy tomonidan qoplanish darajasi toʻliq faza chizigʻidan qanchalik uzoqda joylashganiga bogʻliq boʻladi va ayrim joylarda bu hodisa deyarli sezilmasligi ham mumkin. Aynan shuning uchun ham onlayn-translyatsiya geografik cheklovlarni chetlab oʻtib, barchaga jarayonni toʻlaqonli kuzatish imkonini beradi.

Jonli efir dasturi va ekspertlar ishtiroki

Tomoshabinlarni nafaqat chiroyli manzara, balki ilmiy-maʼrifiy dastur ham kutmoqda. Efir davomida taniqli astrofotograf Nikolay Vodovin hamda Rossiya Fanlar akademiyasi Bosh astronomik observatoriyasining ilmiy xodimi Yelena Kupriyanova ekspert sifatida qatnashadilar. Ular tomoshabinlarga tutilish mexanizmlari, boʻlajak astronomik hodisaning oʻziga xos jihatlari hamda quyoshni xavfsiz kuzatish qoidalari haqida batafsil tushuntirishlar berib oʻtadilar.

Qayd etilishicha, mazkur qiziqarli efirni kuzatish uchun bir nechta qulay platformalar taqdim etiladi. Uni toʻgʻridan-toʻgʻri Yandeks Pogoda veb-saytida, uning mobil ilovasida, shuningdek, Roskosmosning VPKontakte ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy hamjamiyatida tomosha qilish mumkin boʻladi. Efirdan soʻng uning yozuvi agentlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida hamda Kinopoisk platformasidagi Astrograf dasturi doirasida eʼlon qilinadi.

Yandeks PogodaRoskosmosQuyosh tutilishiAstronomiyaLaxta Markaz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi