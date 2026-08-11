Roskosmos va Yandeks Pogoda quyosh tutilishini jonli efirda namoyish etadi
2026-yilning 12-avgustida Roskosmos va Yandeks Pogoda Sankt-Peturgerdagi Laxta Markazdan to'liq quyosh tutilishini jonli efirda namoyish etadi. Translyatsiya Moskva vaqti bilan soat 20:00 da boshlanadi va geografik cheklovlar yoki bulutli ob-havo sabab hodisani ko'ra olmaydigan tomoshabinlarga uni kuzatish imkonini beradi.
Kelgusi yilda tabiatning eng noyob va hayratlanarli hodisalaridan biri — toʻliq quyosh tutilishi kuzatiladi. Ushbu ulkan astronomik hodisani geografik joylashuvi yoki noqulay ob-havo sharoiti tufayli oʻz hududida koʻra olmaydigan millionlab insonlar uchun maxsus imkoniyat yaratilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, 2026-yilning 12-avgust sanasida Roskosmos hamda Yandeks Pogoda xizmati Sankt-Peturgerdagi mashhur Laxta Markazdan turib quyosh tutilishining eksklyuziv onlayn-translyatsiyasini amalga oshiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur noyob efir Moskva vaqti bilan soat 20:00 da boshlanishi rejalashtirilgan. Tashkilotchilarning taʼkidlashicha, translyatsiya geografik jihatdan bu hodisadan chetda qoladigan yoki osmonni bulutlar qoplagan hududlar aholisiga kosmik tomoshadan bahramand boʻlish imkonini beradi. Mutaxassislar bu kabi keng koʻlamli onlayn-namoyishlar ilm-fanni ommalashtirish va keng jamoatchilikda astronomiyaga qiziqish uygʻotishda muhim oʻrin tutishini taʼkidlashmoqda.
Quyosh tutilishining geografik xususiyatlari va hududlar boʻyicha taqsimotiMutaxassislarning maʼlumot berishicha, tutilishning toʻliq fazasi juda tor yoʻlak boʻylab harakatlanadi. Bu hududga Rossiyaning shimoliy qismlari, Shimoliy Muz okeani akvatoriyasi, Grenlandiya, Islandiya, shuningdek, Ispaniyaning shimoli va Portugaliyaning kichik bir qismi kiradi. Ushbu hududlarda Oy quyosh diskini toʻliq toʻsib qoʻyadi va havo ochiq boʻlgan taqdirda noyob quyosh tojini kuzatish imkoniyati tugʻiladi.
Shu bilan birga, Moskva, Sankt-Peterburg hamda Yevropaning aksariyat hududlarida bu safargi tutilish faqat qisman kuzatiladi. Quyoshning Oy tomonidan qoplanish darajasi toʻliq faza chizigʻidan qanchalik uzoqda joylashganiga bogʻliq boʻladi va ayrim joylarda bu hodisa deyarli sezilmasligi ham mumkin. Aynan shuning uchun ham onlayn-translyatsiya geografik cheklovlarni chetlab oʻtib, barchaga jarayonni toʻlaqonli kuzatish imkonini beradi.
Jonli efir dasturi va ekspertlar ishtirokiTomoshabinlarni nafaqat chiroyli manzara, balki ilmiy-maʼrifiy dastur ham kutmoqda. Efir davomida taniqli astrofotograf Nikolay Vodovin hamda Rossiya Fanlar akademiyasi Bosh astronomik observatoriyasining ilmiy xodimi Yelena Kupriyanova ekspert sifatida qatnashadilar. Ular tomoshabinlarga tutilish mexanizmlari, boʻlajak astronomik hodisaning oʻziga xos jihatlari hamda quyoshni xavfsiz kuzatish qoidalari haqida batafsil tushuntirishlar berib oʻtadilar.
Qayd etilishicha, mazkur qiziqarli efirni kuzatish uchun bir nechta qulay platformalar taqdim etiladi. Uni toʻgʻridan-toʻgʻri Yandeks Pogoda veb-saytida, uning mobil ilovasida, shuningdek, Roskosmosning VPKontakte ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy hamjamiyatida tomosha qilish mumkin boʻladi. Efirdan soʻng uning yozuvi agentlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida hamda Kinopoisk platformasidagi Astrograf dasturi doirasida eʼlon qilinadi.
…