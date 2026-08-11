Joby Aviation Resonant Sciences kompaniyasini 500 million dollarga sotib oldi

·48·Texno
Joby Aviation Resonant Sciences kompaniyasini 500 million dollarga sotib oldi
Qisqacha

Joby Aviation mudofaa sektoridagi faoliyatini kengaytirish uchun Resonant Sciences kompaniyasini 500 million dollarga naqd pul va aksiyalar evaziga sotib olish bo'yicha kelishuvga erishdi. Ogayo shtatidagi Resonant Sciences radiochastota va datchik tizimlarini ishlab chiqaradi hamda Joby tarkibida J. Micah North rahbarlik qiladigan maxsus mudofaa biznesi sifatida faoliyat yuritadi.

Elektr uchish apparatlarini ishlab chiquvchi Joby Aviation mudofaa sektoridagi faoliyatini kengaytirish maqsadida Resonant Sciences kompaniyasini 500 million dollarga naqd pul va aksiyalar evaziga sotib olish boʻyicha kelishuvga erishdi. Regulyatorga taqdim etilgan rasmiy hujjatlarga tayanib xabar berilishicha, ushbu yirik bitim kompaniyaning harbiy yoʻnalishdagi mavqeini yanada mustahkamlashga qaratilgan navbatdagi muhim qadami hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ogayo shtatida joylashgan Resonant Sciences radiochastota va datchik tizimlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan boʻlib, kelgusida Joby tarkibida maxsus mudofaa yoʻnalishidagi biznes sifatida faoliyat yuritadi. Ushbu yangi boʻlinmaga kompaniya asoschilaridan biri va bosh direktori J. Micah North rahbarlik qiladi. Boʻlinma, shuningdek, Joby'ning turbina-elektr va vodorod-elektr dvigatelli havo kemalari hamda avtonom texnologiyalar loyihalarini ham oʻz ichiga oladi.

Mudofaa yoʻnalishi asosiy maqsadlarga eʼtibor qaratishga yordam beradi

Joby Aviation vakillarining taʼkidlashicha, yangi mudofaa boʻlinmasining tashkil etilishi kompaniyaning asosiy jamoasiga oʻzining tijorat maqsadidagi elektr havo taksisini sertifikatsiyadan oʻtkazish, ishlab chiqarish va bozorga chiqarish jarayonlariga toʻliq eʼtibor qaratish imkonini beradi. Kaliforniyada joylashgan Joby qisqa masofalarga odamlar va yuklarni tashish uchun moʻljallangan shahar elektr havo taksilari tarmogʻini yaratish ustida ish olib bormoqda.

Soʻnggi ikki yil davomida kompaniya mudofaa sohasidagi loyihalarini yanada ochiq rivojlantira boshladi. Oʻtgan yili Joby mudofaa pudratchisi L3Harris Technologies bilan hamkorlik shartnomasini imzolagan edi. Ushbu kelishuv harbiy maqsadlar uchun moʻljallangan, avtonom tarzda ucha oladigan yangi turdagi gaz-turbinali gibrid vertikal uchib qoʻnuvchi (VTOL) havo kemasini ishlab chiqish imkoniyatlarini oʻrganishga qaratilgan.

Texnologik integratsiya va moliyaviy barqarorlik

Resonant Sciences kompaniyasining sotib olinishi Joby uchun darhol daromad keltiradigan tayyor biznesni taqdim etadi. Hujjatlarga koʻra, Resonant oxirgi 12 oy davomida 100 million dollarlik daromad keltirgan va AQSh hukumati tomonidan yuritiladigan maxfiy dasturlarga kirish imkoniyatiga ega. Kompaniyaning radiochastota va datchik texnologiyalari Joby kompaniyasining shaxsiy elektr vertikal uchib qoʻnuvchi (eVTOL) apparatlarini mukammallashtirishga yaxshi xizmat qiladi.

eVTOL uchish apparatlarini ishlab chiqish, ularni sertifikatlashdan oʻtkazish va ommaviy ishlab chiqarish yillar va katta moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. 2021-yilda birja bozoriga chiqqan Joby investorlarning ishonchini saqlab qolish uchun yaqin istiqbolda daromad keltiradigan manbalarni faol izlamoqda. Xususan, oʻtgan yili kompaniya Blade Air Mobility kompaniyasining vertolyotda qatnov xizmatlari biznesini taxminan 125 million dollarga sotib olgandi.

Mazkur strategik qadamlar orqali Joby Aviation nafaqat muhim infratuzilma va daromad manbalariga ega boʻlmoqda, balki kelgusidagi tijoriy va mudofaa loyihalarini moliyalashtirish uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Yangi mudofaa boʻlinmasining tashkil etilishi esa kelajakdagi texnologik yutuqlar uchun keng imkoniyatlar ochadi.

Joby AviationResonant ScienceseVTOLTexnologiyaMudofaa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi