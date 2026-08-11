Joby Aviation Resonant Sciences kompaniyasini 500 million dollarga sotib oldi
Joby Aviation mudofaa sektoridagi faoliyatini kengaytirish uchun Resonant Sciences kompaniyasini 500 million dollarga naqd pul va aksiyalar evaziga sotib olish bo'yicha kelishuvga erishdi. Ogayo shtatidagi Resonant Sciences radiochastota va datchik tizimlarini ishlab chiqaradi hamda Joby tarkibida J. Micah North rahbarlik qiladigan maxsus mudofaa biznesi sifatida faoliyat yuritadi.
Elektr uchish apparatlarini ishlab chiquvchi Joby Aviation mudofaa sektoridagi faoliyatini kengaytirish maqsadida Resonant Sciences kompaniyasini 500 million dollarga naqd pul va aksiyalar evaziga sotib olish boʻyicha kelishuvga erishdi. Regulyatorga taqdim etilgan rasmiy hujjatlarga tayanib xabar berilishicha, ushbu yirik bitim kompaniyaning harbiy yoʻnalishdagi mavqeini yanada mustahkamlashga qaratilgan navbatdagi muhim qadami hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ogayo shtatida joylashgan Resonant Sciences radiochastota va datchik tizimlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan boʻlib, kelgusida Joby tarkibida maxsus mudofaa yoʻnalishidagi biznes sifatida faoliyat yuritadi. Ushbu yangi boʻlinmaga kompaniya asoschilaridan biri va bosh direktori J. Micah North rahbarlik qiladi. Boʻlinma, shuningdek, Joby'ning turbina-elektr va vodorod-elektr dvigatelli havo kemalari hamda avtonom texnologiyalar loyihalarini ham oʻz ichiga oladi.
Mudofaa yoʻnalishi asosiy maqsadlarga eʼtibor qaratishga yordam beradiJoby Aviation vakillarining taʼkidlashicha, yangi mudofaa boʻlinmasining tashkil etilishi kompaniyaning asosiy jamoasiga oʻzining tijorat maqsadidagi elektr havo taksisini sertifikatsiyadan oʻtkazish, ishlab chiqarish va bozorga chiqarish jarayonlariga toʻliq eʼtibor qaratish imkonini beradi. Kaliforniyada joylashgan Joby qisqa masofalarga odamlar va yuklarni tashish uchun moʻljallangan shahar elektr havo taksilari tarmogʻini yaratish ustida ish olib bormoqda.
Soʻnggi ikki yil davomida kompaniya mudofaa sohasidagi loyihalarini yanada ochiq rivojlantira boshladi. Oʻtgan yili Joby mudofaa pudratchisi L3Harris Technologies bilan hamkorlik shartnomasini imzolagan edi. Ushbu kelishuv harbiy maqsadlar uchun moʻljallangan, avtonom tarzda ucha oladigan yangi turdagi gaz-turbinali gibrid vertikal uchib qoʻnuvchi (VTOL) havo kemasini ishlab chiqish imkoniyatlarini oʻrganishga qaratilgan.
Texnologik integratsiya va moliyaviy barqarorlikResonant Sciences kompaniyasining sotib olinishi Joby uchun darhol daromad keltiradigan tayyor biznesni taqdim etadi. Hujjatlarga koʻra, Resonant oxirgi 12 oy davomida 100 million dollarlik daromad keltirgan va AQSh hukumati tomonidan yuritiladigan maxfiy dasturlarga kirish imkoniyatiga ega. Kompaniyaning radiochastota va datchik texnologiyalari Joby kompaniyasining shaxsiy elektr vertikal uchib qoʻnuvchi (eVTOL) apparatlarini mukammallashtirishga yaxshi xizmat qiladi.
eVTOL uchish apparatlarini ishlab chiqish, ularni sertifikatlashdan oʻtkazish va ommaviy ishlab chiqarish yillar va katta moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. 2021-yilda birja bozoriga chiqqan Joby investorlarning ishonchini saqlab qolish uchun yaqin istiqbolda daromad keltiradigan manbalarni faol izlamoqda. Xususan, oʻtgan yili kompaniya Blade Air Mobility kompaniyasining vertolyotda qatnov xizmatlari biznesini taxminan 125 million dollarga sotib olgandi.
Mazkur strategik qadamlar orqali Joby Aviation nafaqat muhim infratuzilma va daromad manbalariga ega boʻlmoqda, balki kelgusidagi tijoriy va mudofaa loyihalarini moliyalashtirish uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Yangi mudofaa boʻlinmasining tashkil etilishi esa kelajakdagi texnologik yutuqlar uchun keng imkoniyatlar ochadi.
…