Anthropicʼning nomaʼlum modeli Riman gipotezasida jiddiy siljish qildi
Anthropic kompaniyasining hali ommaga taqdim etilmagan sun'iy intellekt modeli 150 yildan ortiq vaqt davomida yechilmay kelayotgan Riman gipotezasida yechimlarning quyi chegarasini sezilarli darajada oshirdi. Model bir yarim kun davomida mustaqil ishlagan, 650 ta g'oyani sinovdan o'tkazgan va 60 ta kichik agentni muvofiqlashtirgan.
Matematikaning eng murakkab hamda 150 yildan ortiq vaqt davomida yechilmagan jumboqlaridan biri boʻlgan Riman gipotezasi yoʻnalishida muhim ilmiy qadam tashlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Anthropic kompaniyasining hali ommaga taqdim etilmagan sunʼiy intellekt modeli ushbu murakkab muammoni hal qilishda kutilmagan yutuqlarga erishdi va gipoteza oʻrinli boʻlgan yechimlarning quyi chegarasini sezilarli darajada oshirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Tub sonlarning taqsimotiga bagʻishlangan Riman gipotezasiga umumiy isbot topgan tadqiqotchi uchun hozirgi kunda 1 million dollar miqdoridagi mukofot eʼlon qilingan boʻlib, u hamon oʻz egasini kutmoqda. Zamonaviy neyrotarmoqlar hali bu muammoni toʻliq yecholmasa-da, ularning ilm-fan va matematikada yangi gʻoyalarni kashf etish qobiliyati haqidagi bahslarni yana-da kuchaytirib yubordi.
Sunʼiy intellektning mustaqil ilmiy tadqiqotiMazkur yutuqning eng hayratlanarli jihati uning qanday qoʻlga kiritilganidadir. Anthropic xodimlaridan biri, hech qanday chuqur matematik maʼlumotga ega boʻlmagan mutaxassis modelga gipotezani isbotlash boʻyicha jiddiy urinib koʻrishni vazifa qilib qoʻygan. Shundan soʻng tizim bir yarim kun davomida butun jarayonni oʻzi muvofiqlashtirgan holda mustaqil ravishda ish olib borgan.
Ushbu muddat davomida model masalani hal etish boʻyicha jami 650 ta turli gʻoyalarni sinovdan oʻtkazdi. Ish jarayonida 60 ta kichik agentlar (sub-agentlar) bir-biri bilan oʻzaro muvofiqlashgan holda harakat qilgan. Ilmiy maqola ilovasida keltirilishicha, ushbu agentlarning 2 tasi asosiy matematik gʻoyalarni ishlab chiqqan, 13 tasi gʻoyalarga oʻz hissasini qoʻshgan, 30 tasi yangi yechim topishga urinib koʻrgan, 13 tasi dalillarning toʻgʻriligini tekshiruvchi validator vazifasini bajargan, qolgan 2 tasi esa dastlabki ilmiy maqolani yozishga yordam bergan.
Ilmiy hamjamiyatdagi muhokamalar va xavotirlarEриishilgan natijalar Anthropic kompaniyasining ichki matematika mutaxassislari tomonidan tasdiqlandi va Lean ochiq manbali isbot yordamchisi vositasida rasmiylashtirildi. Bu yirik til modellari (LLM) ishtirokida erishilgan matematik yutuqlarning soʻnggi misollaridan biridir. Joriy yil davomida sunʼiy intellekt modellari Erdosh muammolarining bir qatorini hal etgani ham bunga yaqqol misoldir.
Bunday oʻsish surʼatlari matematika sohasida ham hayrat, ham jiddiy xavotirlarni keltirib chiqarmoqda. Iyun oyida imzolangan ommaviy deklaratsiyada taniqli matematiklar sunʼiy intellekt fanning muhim qadriyatlariga putur yetkazishi mumkinligidan xavotir bildirishgan edi. Xususan, haqiqiy matematik isbotlar muallifga tegishli boʻlishi va ularning toʻgʻriligi uchun shaxsan masʼuliyat olinishi kerakligi taʼkidlangan.
Shunga qaramay, soha mutaxassislari yangi tadqiqot usullariga qanday yondashish kerakligi borasida ikki xil fikrda qolmoqda. Filds medali sovrindori Timoti Gowers eʼlon qilingan bayonotga javoban yozgan blog postida sunʼiy intellektning taʼsiri matematikani yanada murakkab va ijobiy tomonga oʻzgartirishi mumkinligini savol ostiga qoʻygan.
…