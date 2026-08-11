Anthropicʼning nomaʼlum modeli Riman gipotezasida jiddiy siljish qildi

·78·Texno
Anthropicʼning nomaʼlum modeli Riman gipotezasida jiddiy siljish qildi
Qisqacha

Anthropic kompaniyasining hali ommaga taqdim etilmagan sun'iy intellekt modeli 150 yildan ortiq vaqt davomida yechilmay kelayotgan Riman gipotezasida yechimlarning quyi chegarasini sezilarli darajada oshirdi. Model bir yarim kun davomida mustaqil ishlagan, 650 ta g'oyani sinovdan o'tkazgan va 60 ta kichik agentni muvofiqlashtirgan.

Matematikaning eng murakkab hamda 150 yildan ortiq vaqt davomida yechilmagan jumboqlaridan biri boʻlgan Riman gipotezasi yoʻnalishida muhim ilmiy qadam tashlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Anthropic kompaniyasining hali ommaga taqdim etilmagan sunʼiy intellekt modeli ushbu murakkab muammoni hal qilishda kutilmagan yutuqlarga erishdi va gipoteza oʻrinli boʻlgan yechimlarning quyi chegarasini sezilarli darajada oshirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Tub sonlarning taqsimotiga bagʻishlangan Riman gipotezasiga umumiy isbot topgan tadqiqotchi uchun hozirgi kunda 1 million dollar miqdoridagi mukofot eʼlon qilingan boʻlib, u hamon oʻz egasini kutmoqda. Zamonaviy neyrotarmoqlar hali bu muammoni toʻliq yecholmasa-da, ularning ilm-fan va matematikada yangi gʻoyalarni kashf etish qobiliyati haqidagi bahslarni yana-da kuchaytirib yubordi.

Sunʼiy intellektning mustaqil ilmiy tadqiqoti

Mazkur yutuqning eng hayratlanarli jihati uning qanday qoʻlga kiritilganidadir. Anthropic xodimlaridan biri, hech qanday chuqur matematik maʼlumotga ega boʻlmagan mutaxassis modelga gipotezani isbotlash boʻyicha jiddiy urinib koʻrishni vazifa qilib qoʻygan. Shundan soʻng tizim bir yarim kun davomida butun jarayonni oʻzi muvofiqlashtirgan holda mustaqil ravishda ish olib borgan.

Ushbu muddat davomida model masalani hal etish boʻyicha jami 650 ta turli gʻoyalarni sinovdan oʻtkazdi. Ish jarayonida 60 ta kichik agentlar (sub-agentlar) bir-biri bilan oʻzaro muvofiqlashgan holda harakat qilgan. Ilmiy maqola ilovasida keltirilishicha, ushbu agentlarning 2 tasi asosiy matematik gʻoyalarni ishlab chiqqan, 13 tasi gʻoyalarga oʻz hissasini qoʻshgan, 30 tasi yangi yechim topishga urinib koʻrgan, 13 tasi dalillarning toʻgʻriligini tekshiruvchi validator vazifasini bajargan, qolgan 2 tasi esa dastlabki ilmiy maqolani yozishga yordam bergan.

Ilmiy hamjamiyatdagi muhokamalar va xavotirlar

Eриishilgan natijalar Anthropic kompaniyasining ichki matematika mutaxassislari tomonidan tasdiqlandi va Lean ochiq manbali isbot yordamchisi vositasida rasmiylashtirildi. Bu yirik til modellari (LLM) ishtirokida erishilgan matematik yutuqlarning soʻnggi misollaridan biridir. Joriy yil davomida sunʼiy intellekt modellari Erdosh muammolarining bir qatorini hal etgani ham bunga yaqqol misoldir.

Bunday oʻsish surʼatlari matematika sohasida ham hayrat, ham jiddiy xavotirlarni keltirib chiqarmoqda. Iyun oyida imzolangan ommaviy deklaratsiyada taniqli matematiklar sunʼiy intellekt fanning muhim qadriyatlariga putur yetkazishi mumkinligidan xavotir bildirishgan edi. Xususan, haqiqiy matematik isbotlar muallifga tegishli boʻlishi va ularning toʻgʻriligi uchun shaxsan masʼuliyat olinishi kerakligi taʼkidlangan.

Shunga qaramay, soha mutaxassislari yangi tadqiqot usullariga qanday yondashish kerakligi borasida ikki xil fikrda qolmoqda. Filds medali sovrindori Timoti Gowers eʼlon qilingan bayonotga javoban yozgan blog postida sunʼiy intellektning taʼsiri matematikani yanada murakkab va ijobiy tomonga oʻzgartirishi mumkinligini savol ostiga qoʻygan.

Sunʼiy intellektMatematikaRiman gipotezasiAnthropicIlmiy kashfiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi