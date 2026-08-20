Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi

·3·Texno
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Qisqacha

Pekinda Butunjahon robototexnika konferensiyasida yuz qismida yetti yilgacha xizmat qiladigan bionik teriga ega insonnoma robot namoyish etildi. Milliy libosdagi kiberpank uslubidagi qurilma an'anaviy sharqona estetika va zamonaviy robototexnika yutuqlarini birlashtirgan. Robot ko'z qisish, miltillash va yuz ifodasini o'zgartirish kabi nozik mimikalarni tabiiy tarzda takrorlay oladi. Anjumanda 300 dan ortiq kompaniya 2000 dan ziyod ilg'or ishlanmalarini taqdim etmoqda.

Pekinda boʻlib oʻtayotgan Butunjahon robototexnika konferensiyasida mutaxassislar va tashrif buyuruvchilar eʼtiborini tortgan oʻziga xos insonnoma bionik robot taqdim etildi. Anjumanda dunyoning 300 dan ortiq kompaniyasi oʻzining 2000 dan ziyod ilgʻor ishlanmalarini namoyish etmoqda, biroq ularning orasidan milliy libosdagi kiberpank uslubidagi mexanik qurilma yaqqol ajralib turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur robot anʼanaviy sharqona estetika hamda eng soʻnggi robototexnika yutuqlarini oʻzida mujassam etgan. Qurilmaning qoʻl qismida koʻrinib turuvchi mexanik boʻgʻinli tuzilma mavjud boʻlib, uning sovuq va qattiq detallari yumshoq milliy liboslar bilan keskin kontrast hosil qiladi hamda oʻziga xos xitoycha kiberpank obrazini yaratadi.

Bionik yuz va tabiiy mimika

Tadbir mehmonlari robotning yuz tuzilishiga alohida eʼtibor qaratishdi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, uning yuzi turli xil nozik mimikalarni mukammal darajada takrorlay oladi. Shu bilan birga, koʻz qisish, miltillash va yuz ifodasining oʻzgarishi jarayoni juda silliq hamda tabiiy chiqib, inson va mashina orasidagi tafovutni sezilarli darajada qisqartiradi.

Mazkur qurilmaning eng asosiy texnik yutuqlaridan biri bu uning yuz qismidagi maxsus bionik teridir. Ilgari yaratilgan sunʼiy teri turlari tez eskirish va shikastlanishga moyil boʻlgan boʻlsa, yangi material bu muammoni hal etishga muvaffaq boʻldi.

Chidamlilik va uzoq muddatli xizmat

Taqdim etilgan bionik teri materiali eskirish va qishish jarayonlariga qarshi yuqori darajada turgʻunlikka ega. Manbaga koʻra, ushbu innovatsion qoplama yetti yilgacha xizmat qilish muddatini taʼminlay oladi.

Bu kabi yechimlar bionik robotlarning umumiy foydalanish davrini keskin uzaytirish imkonini beradi. Mutaxassislar bunday texnologiyalar kelgusida xizmat koʻrsatish, taʼlim va koʻngilochar sohalarda keng qoʻllanilishini taxmin qilmoqdalar.

Pekindagi koʻrgazmada namoyish etilgan mazkur ishlanma robototexnika sohasida tashqi oʻxshashlik bilangina cheklanmay, balki materialshunoslik va dasturiy taʼminot uygʻunligida ham muhim qadam tashlanganini koʻrsatib bermoqda.

RobototexnikaBionik teriPekinKiberpankTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi yangi avlod insonnoma robotini namoyish etdiXiaomi yangi avlod insonnoma robotini namoyish etdiBugun, 14:25SpaceX orbitaga 11 mingdan ortiq Starlink sunʼiy yoʻldoshini chiqardiSpaceX orbitaga 11 mingdan ortiq Starlink sunʼiy yoʻldoshini chiqardiBugun, 13:52Elon Musk Starship raketasining navbatdagi sinovlari va rejalari haqida gapirdiElon Musk Starship raketasining navbatdagi sinovlari va rejalari haqida gapirdiBugun, 13:27Apple kompaniyasining 2026-yilgi asosiy taqdimoti sanasi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining 2026-yilgi asosiy taqdimoti sanasi maʼlum boʻldiBugun, 12:56Xiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdiXiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdiBugun, 11:53Lufthansa samolyotlarida Starlink yuqori tezlikdagi interneti ishga tushirildiLufthansa samolyotlarida Starlink yuqori tezlikdagi interneti ishga tushirildiBugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi