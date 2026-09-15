Korean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Korean Air aviakompaniyasi o'z reyslarida Starlink sun'iy yo'ldosh interneti xizmatini yo'lga qo'ydi, bu esa barcha xizmat ko'rsatish klasslaridagi yo'lovchilarga parvoz vaqtida bepul va yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish imkonini beradi.
- Mazkur yangilik Sharqiy Osiyo mintaqasidagi an'anaviy aviatashuvchilar orasida ilk bor barcha toifadagi yo'lovchilarga cheklovlarsiz bortda internetdan foydalanish imkoniyatini ochmoqda.
Osiyo aviatsiya bozorida muhim qadam tashlandi: Korean Air aviakompaniyasi oʻz reyslarida Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti xizmati yoʻlga qoʻyilganini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endi yoʻlovchilar parvoz vaqtida yuqori tezlikdagi global tarmoqqa bepul ulanish imkoniyatiga ega boʻladilar va bu xizmat barcha xizmat koʻrsatish klasslaridagi mijozlar uchun taqdim etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yangilik Sharqiy Osiyo mintaqasidagi anʼanaviy aviatashuvchilar orasida ilk bor barcha toifadagi yoʻlovchilarga bortda cheklovlarsiz internetdan foydalanish imkoniyatini ochib bermoqda. Sayohat davomida mijozlar sevimli striming videolarni tomosha qilishlari, onlayn oʻyinlar oʻynashlari, ish jarayonlarini toʻxtatmagan holda zarur veb-saytlar va xizmatlardan erkin foydalanishlari mumkin boʻladi.
Aviatsiyada sunʼiy yoʻldosh internetining jadal rivojlanishiHozirgi kunda Starlink tizimi nafaqat Korean Air, balki boshqa yirik xalqaro aviakompaniyalar flotiga ham faol joriy etilmoqda. Xususan, United Airlines kompaniyasi oʻzining uzoq masofalarga uchuvchi Boeing 777-200 samolyotlarini mazkur zamonaviy terminallar bilan jihozlamoqda. Ushbu aviatashuvchi 2026 yil oxiriga qadar tarmoqqa ulangan laynerlar sonini mingdan oshirishni oʻz oldiga maqsad qilib qoʻygan.
Shuningdek, Yevropa hududida ham shunday jarayonlar kuzatilmoqda. Austrian Airlines oʻzining Airbus A320neo rusumli havo kemalarida Starlink tizimidan foydalanishni boshlab yubordi. Kompaniya 2026/2027-yilgi qishki mavsum oxiriga qadar jami 20 ta samolyotni shunday internet uskunalari bilan toʻliq taʼminlashni rejalashtirgan.
Yoʻlovchilar uchun qulayliklarBiroq mutaxassislar hozircha ushbu xizmatdan faqatgina tegishli turdagi zamonaviy terminallar bilan jihozlangan havo kemalarida uchayotganlargina foydalanishi mumkinligini eslatib oʻtadilar. Barcha samolyotlarni birdek qamrab olish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.
Misol uchun, Southwest Airlines reyslarida ham Starlink paydo boʻla boshladi. Ayrim bortlarda sunʼiy yoʻldosh aloqasi allaqachon muvaffaqiyatli ishlamoqda. Yoʻlovchilarga qulaylik yaratish maqsadida aviatsiya ilovalarida maxsus funksiya joriy etilgan boʻlib, u orqali parvozdan oldinroq samolyotda "WiFi Powered by Starlink" belgisi bor-yoʻqligini oldindan aniqlab olish mumkin.
Mazkur texnologik yangiliklar kelgusida havo transportida qatnovchi yoʻlovchilar uchun masofadan turib ishlash va hordiq chiqarish sharoitlarini tubdan yaxshilab, osmondagi aloqa sifatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…