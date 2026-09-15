Korean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdi

·5·Texno
Korean Air samolyotlarida Starlink bepul interneti ishga tushdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Korean Air aviakompaniyasi o'z reyslarida Starlink sun'iy yo'ldosh interneti xizmatini yo'lga qo'ydi, bu esa barcha xizmat ko'rsatish klasslaridagi yo'lovchilarga parvoz vaqtida bepul va yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish imkonini beradi.
  • Mazkur yangilik Sharqiy Osiyo mintaqasidagi an'anaviy aviatashuvchilar orasida ilk bor barcha toifadagi yo'lovchilarga cheklovlarsiz bortda internetdan foydalanish imkoniyatini ochmoqda.

Osiyo aviatsiya bozorida muhim qadam tashlandi: Korean Air aviakompaniyasi oʻz reyslarida Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti xizmati yoʻlga qoʻyilganini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endi yoʻlovchilar parvoz vaqtida yuqori tezlikdagi global tarmoqqa bepul ulanish imkoniyatiga ega boʻladilar va bu xizmat barcha xizmat koʻrsatish klasslaridagi mijozlar uchun taqdim etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yangilik Sharqiy Osiyo mintaqasidagi anʼanaviy aviatashuvchilar orasida ilk bor barcha toifadagi yoʻlovchilarga bortda cheklovlarsiz internetdan foydalanish imkoniyatini ochib bermoqda. Sayohat davomida mijozlar sevimli striming videolarni tomosha qilishlari, onlayn oʻyinlar oʻynashlari, ish jarayonlarini toʻxtatmagan holda zarur veb-saytlar va xizmatlardan erkin foydalanishlari mumkin boʻladi.

Aviatsiyada sunʼiy yoʻldosh internetining jadal rivojlanishi

Hozirgi kunda Starlink tizimi nafaqat Korean Air, balki boshqa yirik xalqaro aviakompaniyalar flotiga ham faol joriy etilmoqda. Xususan, United Airlines kompaniyasi oʻzining uzoq masofalarga uchuvchi Boeing 777-200 samolyotlarini mazkur zamonaviy terminallar bilan jihozlamoqda. Ushbu aviatashuvchi 2026 yil oxiriga qadar tarmoqqa ulangan laynerlar sonini mingdan oshirishni oʻz oldiga maqsad qilib qoʻygan.

Shuningdek, Yevropa hududida ham shunday jarayonlar kuzatilmoqda. Austrian Airlines oʻzining Airbus A320neo rusumli havo kemalarida Starlink tizimidan foydalanishni boshlab yubordi. Kompaniya 2026/2027-yilgi qishki mavsum oxiriga qadar jami 20 ta samolyotni shunday internet uskunalari bilan toʻliq taʼminlashni rejalashtirgan.

Yoʻlovchilar uchun qulayliklar

Biroq mutaxassislar hozircha ushbu xizmatdan faqatgina tegishli turdagi zamonaviy terminallar bilan jihozlangan havo kemalarida uchayotganlargina foydalanishi mumkinligini eslatib oʻtadilar. Barcha samolyotlarni birdek qamrab olish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

Misol uchun, Southwest Airlines reyslarida ham Starlink paydo boʻla boshladi. Ayrim bortlarda sunʼiy yoʻldosh aloqasi allaqachon muvaffaqiyatli ishlamoqda. Yoʻlovchilarga qulaylik yaratish maqsadida aviatsiya ilovalarida maxsus funksiya joriy etilgan boʻlib, u orqali parvozdan oldinroq samolyotda "WiFi Powered by Starlink" belgisi bor-yoʻqligini oldindan aniqlab olish mumkin.

Mazkur texnologik yangiliklar kelgusida havo transportida qatnovchi yoʻlovchilar uchun masofadan turib ishlash va hordiq chiqarish sharoitlarini tubdan yaxshilab, osmondagi aloqa sifatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

StarlinkKorean AirAviatsiyaInternetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSh kosmosni nazorat qilish uchun orbital qurolga ega ekanini aytdiAQSh kosmosni nazorat qilish uchun orbital qurolga ega ekanini aytdiBugun, 10:22Yangi iPhone Duo ekranidagi noodatiy muammo fosh etildiYangi iPhone Duo ekranidagi noodatiy muammo fosh etildiBugun, 09:58PPX avtomobillari harakat vaqtidayoq yuzlarni taniy oladi: bu texnologiya qanday ishlaydi?PPX avtomobillari harakat vaqtidayoq yuzlarni taniy oladi: bu texnologiya qanday ishlaydi?Bugun, 07:03OpenAI Glass Imaging kompaniyasini 300 million dollarga sotib oldiOpenAI Glass Imaging kompaniyasini 300 million dollarga sotib oldiBugun, 01:55Google yangi turdagi Android noutbuklari uchun oldindan buyurtmalarni boshlaydiGoogle yangi turdagi Android noutbuklari uchun oldindan buyurtmalarni boshlaydiBugun, 01:27AQSh ilk bor kosmosda maxfiy qurollar joylashtirilganini tan oldiAQSh ilk bor kosmosda maxfiy qurollar joylashtirilganini tan oldiKecha, 23:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi