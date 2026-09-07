Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Yer atmosferasiga diametri taxminan bir metrga teng boʻlgan kichik asterod kelib urildi. RBK nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur hodisa Indoneziyaning Bali oroli yaqinidagi akvatoriyada, Hind okeani uzra qayd etilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rossiya geografik jamiyatining Krasnodar boʻlimi Astronomiya va kosmonavtika markazi rahbari Aleksandr Ivanovning dastlabki hisob-kitoblariga tayanib xabar berishicha, osmon jismining Yer atmosferasiga kirishi Toshkent vaqti bilan soat 21:08 atrofida sodir boʻlishi kerak edi. Hisob-kitoblarga koʻra, uning qulash hududi Balidan taxminan 600 kilometr janubda joylashgan suv havzasiga toʻgʻri kelgan.
Kichik osmon jismlari nega xavfli emasMutaxassisning taʼkidlashicha, bunday oʻlchamdagi asteroidlar zich qatlamlardan oʻtish jarayonida odatda deyarli toʻliq parchalanib ketadi. Atmosfera bosimi va ishqalanish taʼsirida ular yonib bitadi va Yer yuziga faqatgina mayda meteorit moddalari parchalarigina yetib kelishi mumkin.
Olim bu kabi hodisalar aholi uchun hech qanday xavf tugʻdirmasligini alohida qayd etdi. Bunga asosiy sabab sifatida nafaqat obyektdagi kichik oʻlchamlar, balki uning qulash hududi zich aholi yashaydigan quruqlik qismidan juda olisda joylashgani xizmat qiladi.
Kosmik xavfsizlik va oʻlchamlar ahamiyatiMutaxassislarning fikricha, bundan sezilarli darajada jiddiy oqibatlarni keltirib chiqarish uchun osmon jismining diametri kamida 5-10 metr yoki undan ham katta boʻlishi talab etiladi. Shunga qaramay, yakuniy taʼsir faqatgina oʻlcham bilangina belgilanmaydi.
Halokatli oqibatlar ehtimoli jismning kimyoviy tarkibi, uning atmosferaga kirish tezligi hamda burchagiga ham bevosita bogʻliq boʻladi. Kichikroq jismlar esa odatda Yer sirtiga yetib bormasdan osonlikcha parchalanishga ulguradi.
Eslatib oʻtamiz, oʻxshash hodisa bundan oldin ham kuzatilgan edi. Xususan, 2025-yil oktabr oyida Indoneziya hududida, aniqrogʻi Yava dengizi uzra yirik meteor qayd etilgan boʻlib, uning harakati yorqin chaqnash va baland ovoz bilan kechgan, biroq u ham mahalliy aholiga xavf tugʻdirmagan edi.
…