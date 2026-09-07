Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi

·0·Texno
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi

Yer atmosferasiga diametri taxminan bir metrga teng boʻlgan kichik asterod kelib urildi. RBK nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur hodisa Indoneziyaning Bali oroli yaqinidagi akvatoriyada, Hind okeani uzra qayd etilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rossiya geografik jamiyatining Krasnodar boʻlimi Astronomiya va kosmonavtika markazi rahbari Aleksandr Ivanovning dastlabki hisob-kitoblariga tayanib xabar berishicha, osmon jismining Yer atmosferasiga kirishi Toshkent vaqti bilan soat 21:08 atrofida sodir boʻlishi kerak edi. Hisob-kitoblarga koʻra, uning qulash hududi Balidan taxminan 600 kilometr janubda joylashgan suv havzasiga toʻgʻri kelgan.

Kichik osmon jismlari nega xavfli emas

Mutaxassisning taʼkidlashicha, bunday oʻlchamdagi asteroidlar zich qatlamlardan oʻtish jarayonida odatda deyarli toʻliq parchalanib ketadi. Atmosfera bosimi va ishqalanish taʼsirida ular yonib bitadi va Yer yuziga faqatgina mayda meteorit moddalari parchalarigina yetib kelishi mumkin.

Olim bu kabi hodisalar aholi uchun hech qanday xavf tugʻdirmasligini alohida qayd etdi. Bunga asosiy sabab sifatida nafaqat obyektdagi kichik oʻlchamlar, balki uning qulash hududi zich aholi yashaydigan quruqlik qismidan juda olisda joylashgani xizmat qiladi.

Kosmik xavfsizlik va oʻlchamlar ahamiyati

Mutaxassislarning fikricha, bundan sezilarli darajada jiddiy oqibatlarni keltirib chiqarish uchun osmon jismining diametri kamida 5-10 metr yoki undan ham katta boʻlishi talab etiladi. Shunga qaramay, yakuniy taʼsir faqatgina oʻlcham bilangina belgilanmaydi.

Halokatli oqibatlar ehtimoli jismning kimyoviy tarkibi, uning atmosferaga kirish tezligi hamda burchagiga ham bevosita bogʻliq boʻladi. Kichikroq jismlar esa odatda Yer sirtiga yetib bormasdan osonlikcha parchalanishga ulguradi.

Eslatib oʻtamiz, oʻxshash hodisa bundan oldin ham kuzatilgan edi. Xususan, 2025-yil oktabr oyida Indoneziya hududida, aniqrogʻi Yava dengizi uzra yirik meteor qayd etilgan boʻlib, uning harakati yorqin chaqnash va baland ovoz bilan kechgan, biroq u ham mahalliy aholiga xavf tugʻdirmagan edi.

AsteroidHind okeaniBaliAstronomiyaIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tim Kuki Apple kompaniyasidagi yangi lavozimida 47 million dollar oladiTim Kuki Apple kompaniyasidagi yangi lavozimida 47 million dollar oladiBugun, 01:29Toyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdiToyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdiBugun, 00:52LG kompaniyasi 30 soatdan ortiq ishlaydigan yangi Gram Book AI 2026 noutbukini taqdim etdiLG kompaniyasi 30 soatdan ortiq ishlaydigan yangi Gram Book AI 2026 noutbukini taqdim etdiKecha, 22:20Zanglamaydigan poʻlatni oʻzgartirish suvdan vodorod olishni arzonlashtiradiZanglamaydigan poʻlatni oʻzgartirish suvdan vodorod olishni arzonlashtiradiKecha, 19:26Google Pixel 11 Pro avtonomligi boʻyicha iPhone 17 Pro'ni ortda qoldirdiGoogle Pixel 11 Pro avtonomligi boʻyicha iPhone 17 Pro'ni ortda qoldirdiKecha, 18:56AQShda GPS’siz aviatsiya navigatsiyasi sinovdan oʻtkazildiAQShda GPS’siz aviatsiya navigatsiyasi sinovdan oʻtkazildiKecha, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi