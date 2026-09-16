Xiaomi 18 Pro Max qoʻshimcha ekrani sunʼiy intellekt yordamida ilova yaratadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi 18 Pro Max foydalanuvchilari endi sunʼiy intellekt yordamida oʻz ehtiyojlariga mos kichik ilovalarni yaratish imkoniyatiga ega boʻladi.
- Bu funksiya oldingi avlodlardagi faqat tayyor vidjetlar va bildirishnomalarni koʻrsatishdan farqli oʻlaroq, foydalanuvchilarga maxsus vositalarni mustaqil shakllantirish imkonini beradi.
- Tuxum taymeri, suv ichish eslatmasi kabi shaxsiy mini-ilovalar orqa ekranga osonlikcha mahkamlanib, kundalik hayotda faol qoʻllanadi.
Xiaomi kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmalari seriyasida orqa ekrandan foydalanish imkoniyatlarini tubdan kengaytiruvchi yangi funksiyani taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi 18 Pro Max egalari endi sunʼiy intellekt koʻmagida bevosita oʻz soʻrovlari boʻyicha kichik ilovalarni yaratish imkoniyatiga ega boʻladilar. Mazkur yangilik mobil texnologiyalar bozorida qoʻshimcha ekranlar evolyutsiyasidagi eng yirik yangilanishlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sunʼiy intellekt orqali shaxsiy mini-ilovalarAvvalgi avlod qurilmalarida orqa ekranlar faqatgina oboylar, bildirishnomalar yoki tayyor vidjetlarni chiqarish uchun xizmat qilgan boʻlsa, endi foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda maxsus vositalarni yaratishi mumkin. Rasmiy tizerda koʻrsatilishicha, sunʼiy intellekt yordamida tayyorlanadigan mini-ilovalar qatoriga tuxum pishirish uchun taymer, suv ichish kerakligini eslatuvchi bildirishnoma, ish jarayoni uchun taymer, ingliz tilini oʻrganish trenajeri hamda retseptlar tavsiya etiladigan kartochkalar kiradi.
Yaratilgan shaxsiy vositalarni osongina orqa ekranga mahkamlash va kundalik hayotda faol qoʻllash imkoniyati mavjud. Bu esa foydalanuvchiga kompaniya tomonidan oldindan tayyorlangan cheklangan roʻyxat bilangina cheklanib qolmasdan, oʻz odatlariga mos keladigan funksiyalar toʻplamini mustaqil ravishda shakllantirish imkonini beradi.
Evolyutsiya va foydalanuvchilar faolligiUshbu yangi tizim bir yil muqaddam taqdim etilgan Xiaomi 17 Pro modeli gʻoyasining mantiqiy davomi hisoblanadi. Kompaniya taqdim etgan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, oʻtgan davr mobaynida foydalanuvchilar oʻtish ekranlari va kartochkalari bilan kuniga 4 million martadan ortiq oʻzaro aloqaga kirishgan. Shuningdek, har kuni oʻrtacha 3,5 milliondan ziyod yangi oboylar qoʻshib borilgan.
Xiaomi tahlilchilari va muhandislari foydalanuvchilarning qoʻshimcha ekrandan foydalanish borasidagi ehtiyojlari bir-biridan keskin farq qilishini inobatga olishgan. Shu sababli, yangi avlod qurilmalarida mazkur yordamchi displeyni oddiygina axborot panolidan deyarli har qanday kichik kundalik vazifaga moslashuvchan boʻlgan qulay vositaga aylantirishga qaror qilindi.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, mazkur funksionallikni yanada boyitish maqsadida mashhur kontent yaratuvchilar bilan hamkorlik yoʻlga qoʻyilgan. Ushbu ijodkorlar bilan birgalikda orqa ekrandan foydalanishning yangi va qiziqarli ssenariylari ishlab chiqilmoqda. Mazkur qadam kelgusida butun smartfonsozlik bozorida yangi trendga asos solishi mumkin.
Izohlar 0
…