Xiaomi 18 Pro Max qoʻshimcha ekrani sunʼiy intellekt yordamida ilova yaratadi

·54·Texno
Xiaomi 18 Pro Max qoʻshimcha ekrani sunʼiy intellekt yordamida ilova yaratadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi 18 Pro Max foydalanuvchilari endi sunʼiy intellekt yordamida oʻz ehtiyojlariga mos kichik ilovalarni yaratish imkoniyatiga ega boʻladi.
  • Bu funksiya oldingi avlodlardagi faqat tayyor vidjetlar va bildirishnomalarni koʻrsatishdan farqli oʻlaroq, foydalanuvchilarga maxsus vositalarni mustaqil shakllantirish imkonini beradi.
  • Tuxum taymeri, suv ichish eslatmasi kabi shaxsiy mini-ilovalar orqa ekranga osonlikcha mahkamlanib, kundalik hayotda faol qoʻllanadi.

Xiaomi kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmalari seriyasida orqa ekrandan foydalanish imkoniyatlarini tubdan kengaytiruvchi yangi funksiyani taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi 18 Pro Max egalari endi sunʼiy intellekt koʻmagida bevosita oʻz soʻrovlari boʻyicha kichik ilovalarni yaratish imkoniyatiga ega boʻladilar. Mazkur yangilik mobil texnologiyalar bozorida qoʻshimcha ekranlar evolyutsiyasidagi eng yirik yangilanishlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sunʼiy intellekt orqali shaxsiy mini-ilovalar

Avvalgi avlod qurilmalarida orqa ekranlar faqatgina oboylar, bildirishnomalar yoki tayyor vidjetlarni chiqarish uchun xizmat qilgan boʻlsa, endi foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda maxsus vositalarni yaratishi mumkin. Rasmiy tizerda koʻrsatilishicha, sunʼiy intellekt yordamida tayyorlanadigan mini-ilovalar qatoriga tuxum pishirish uchun taymer, suv ichish kerakligini eslatuvchi bildirishnoma, ish jarayoni uchun taymer, ingliz tilini oʻrganish trenajeri hamda retseptlar tavsiya etiladigan kartochkalar kiradi.

Yaratilgan shaxsiy vositalarni osongina orqa ekranga mahkamlash va kundalik hayotda faol qoʻllash imkoniyati mavjud. Bu esa foydalanuvchiga kompaniya tomonidan oldindan tayyorlangan cheklangan roʻyxat bilangina cheklanib qolmasdan, oʻz odatlariga mos keladigan funksiyalar toʻplamini mustaqil ravishda shakllantirish imkonini beradi.

Evolyutsiya va foydalanuvchilar faolligi

Ushbu yangi tizim bir yil muqaddam taqdim etilgan Xiaomi 17 Pro modeli gʻoyasining mantiqiy davomi hisoblanadi. Kompaniya taqdim etgan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, oʻtgan davr mobaynida foydalanuvchilar oʻtish ekranlari va kartochkalari bilan kuniga 4 million martadan ortiq oʻzaro aloqaga kirishgan. Shuningdek, har kuni oʻrtacha 3,5 milliondan ziyod yangi oboylar qoʻshib borilgan.

Xiaomi tahlilchilari va muhandislari foydalanuvchilarning qoʻshimcha ekrandan foydalanish borasidagi ehtiyojlari bir-biridan keskin farq qilishini inobatga olishgan. Shu sababli, yangi avlod qurilmalarida mazkur yordamchi displeyni oddiygina axborot panolidan deyarli har qanday kichik kundalik vazifaga moslashuvchan boʻlgan qulay vositaga aylantirishga qaror qilindi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, mazkur funksionallikni yanada boyitish maqsadida mashhur kontent yaratuvchilar bilan hamkorlik yoʻlga qoʻyilgan. Ushbu ijodkorlar bilan birgalikda orqa ekrandan foydalanishning yangi va qiziqarli ssenariylari ishlab chiqilmoqda. Mazkur qadam kelgusida butun smartfonsozlik bozorida yangi trendga asos solishi mumkin.

XiaomiXiaomi 18 Pro MaxSunʼiy intellektSmartfonTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shartNASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shartBugun, 14:29Starlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadiStarlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadiBugun, 13:58Nubia NaviX Ultra: ilgʻor AI va rekord darajadagi akkumulyator taqdim etildiNubia NaviX Ultra: ilgʻor AI va rekord darajadagi akkumulyator taqdim etildiBugun, 12:52iPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladiiPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladiBugun, 12:25Xiaomi, Oppo, Vivo va Honor birgalikda fayl uzatish standartini joriy qildiXiaomi, Oppo, Vivo va Honor birgalikda fayl uzatish standartini joriy qildiBugun, 11:56LG Smart TV foydalanuvchilar suhbatini yashirin yozib oladimi? Kompaniya tarqalgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiLG Smart TV foydalanuvchilar suhbatini yashirin yozib oladimi? Kompaniya tarqalgan xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiBugun, 11:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi