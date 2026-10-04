Pokistonda Toyota Alphard dizaynidagi yangi Metro elektromobili namoyish etildi

·21·Texno
Pokistonda Toyota Alphard dizaynidagi yangi Metro elektromobili namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Pokistonning Nora EV kompaniyasi Toyota Alphard'ga o'xshash dizaynga ega yangi Metro elektromobilini taqdim etdi.
  • Ushbu kompakt miniven 3900 millimetr uzunlikka ega va 4 kilovatt quvvatli elektr motor bilan jihozlangan.
  • Metro modeli 9, 15 yoki 23,1 kW·soat sig'imli akkumulyatorlar bilan taklif etiladi, bu esa 250-300 kilometrgacha masofani bosib o'tish imkonini beradi.

Pokistonning Nora EV kompaniyasi oʻzining yangi kompakt elektr miniveni — Metro modelini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur avtomobilning tashqi koʻrinishi mashhur yapon miniveni Toyota Alphard va Vellfire modellarini yaqqol eslatib yuboradi, biroq uning texnik imkoniyatlari ancha vazminroq ishlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi elektr minivenining tashqi qiyofasi premium sinfdagi yapon avtomobillarining dizayn elementlarini takrorlaydi. Xususan, old qismida yirik radiator paneli va xromlangan bezaklarga ega vertikal elementlar oʻrnatilgan boʻlib, shunga oʻxshash motivlar avtomobil yon tomonlari va orqa qismining bezagida ham kuzatiladi.

Texnik tavsiflar va oʻlchamlar

Tashqi koʻrinishi yirik boʻlib koʻringaniga qaramay, Pokiston mashinasi haqiqiy Alphard'dan sezilarli darajada kichik. Metro modeli uzunligi atigi 3900 millimetrni tashkil etuvchi shahar avtomobillari gabaritiga ega boʻlib, 14 dyuymli yengil qotishmali gʻildiraklar bilan jihozlangan. Shuningdek, yirik minivenlarga xos boʻlgan suriluvchi eshiklar oʻrniga bu yerda oddiy ochiladigan eshiklardan foydalanilgan.

Avtomobilning texnik xarakteristikalari uning tashqi qiyofasidan ancha kamtarona. Orqa oʻqqa oʻrnatilgan elektr motor atigi 4 kilovatt, yani taxminan 5 ot kuchiga ega quvvatni rivojlantiradi. Shunga qaramay, besh kishiga moʻljallangan salon yetarlicha qulayliklar, jumladan, konditsioner, elektr oyna koʻtargichlar, knopkali dvigatel ishga tushirgich, orqa koʻrinish kamerasi, shuningdek Bluetooth va USB portlari bilan taʼminlangan.

Batareya turlari va qoʻshimcha imkoniyatlar

ixbt.com xabar qilishicha, avtomobil uchun xaridorlarga sigʻimi 9, 15 yoki 23,1 kW·soat boʻlgan litiy-temir-fosfat akkumulyatorlari taklif etiladi. Eng yirik batareya yordamida ishlab chiqaruvchi 250 dan 300 kilometrgacha boʻlgan masofani bosib oʻtishni vaʼda qilmoqda. Bundan tashqari, Nora EV kompaniyasi Pokistonda tezkor akkumulyator almashtirish stansiyalari tarmogʻini rivojlantirishni rejalashtirmoqda.

Uzoq masofaga safar qilishni xohlovchilar uchun esa benzinda ishlaydigan zaxira generatori taqdim etilgan. Kichik generator va 3 litr hajmli yonilgʻi baki yordamida yana 150–180 kilometr masofa qoʻshish imkoniyati yaratilgan. 2025 yilda asos solingan Nora EV kompaniyasi kelgusida Pokistonda kuzatuv qismlari va yoritish texnikasini mahalliylashtirishni maqsad qilgan.

Toyota AlphardNora EVElektromobilPokistonAvtomobillar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Renault 4 avtomobili egalarida oʻziga xos birdamlik muhiti shakllandiRenault 4 avtomobili egalarida oʻziga xos birdamlik muhiti shakllandi3 avgust 15:55Toyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladiToyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladi20 sentabr 19:55Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladiToyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi26 iyul 19:58Toyota zavodlariga 2028-yildan boshlab 400 mingta robot yo‘naltiradiToyota zavodlariga 2028-yildan boshlab 400 mingta robot yo‘naltiradi25 sentabr 10:23Toyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqdaToyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqda6 iyul 01:29Toyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdiToyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdi7 sentabr 00:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...