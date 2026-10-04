Pokistonda Toyota Alphard dizaynidagi yangi Metro elektromobili namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Pokistonning Nora EV kompaniyasi Toyota Alphard'ga o'xshash dizaynga ega yangi Metro elektromobilini taqdim etdi.
- Ushbu kompakt miniven 3900 millimetr uzunlikka ega va 4 kilovatt quvvatli elektr motor bilan jihozlangan.
- Metro modeli 9, 15 yoki 23,1 kW·soat sig'imli akkumulyatorlar bilan taklif etiladi, bu esa 250-300 kilometrgacha masofani bosib o'tish imkonini beradi.
Pokistonning Nora EV kompaniyasi oʻzining yangi kompakt elektr miniveni — Metro modelini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur avtomobilning tashqi koʻrinishi mashhur yapon miniveni Toyota Alphard va Vellfire modellarini yaqqol eslatib yuboradi, biroq uning texnik imkoniyatlari ancha vazminroq ishlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi elektr minivenining tashqi qiyofasi premium sinfdagi yapon avtomobillarining dizayn elementlarini takrorlaydi. Xususan, old qismida yirik radiator paneli va xromlangan bezaklarga ega vertikal elementlar oʻrnatilgan boʻlib, shunga oʻxshash motivlar avtomobil yon tomonlari va orqa qismining bezagida ham kuzatiladi.
Texnik tavsiflar va oʻlchamlarTashqi koʻrinishi yirik boʻlib koʻringaniga qaramay, Pokiston mashinasi haqiqiy Alphard'dan sezilarli darajada kichik. Metro modeli uzunligi atigi 3900 millimetrni tashkil etuvchi shahar avtomobillari gabaritiga ega boʻlib, 14 dyuymli yengil qotishmali gʻildiraklar bilan jihozlangan. Shuningdek, yirik minivenlarga xos boʻlgan suriluvchi eshiklar oʻrniga bu yerda oddiy ochiladigan eshiklardan foydalanilgan.
Avtomobilning texnik xarakteristikalari uning tashqi qiyofasidan ancha kamtarona. Orqa oʻqqa oʻrnatilgan elektr motor atigi 4 kilovatt, yani taxminan 5 ot kuchiga ega quvvatni rivojlantiradi. Shunga qaramay, besh kishiga moʻljallangan salon yetarlicha qulayliklar, jumladan, konditsioner, elektr oyna koʻtargichlar, knopkali dvigatel ishga tushirgich, orqa koʻrinish kamerasi, shuningdek Bluetooth va USB portlari bilan taʼminlangan.
Batareya turlari va qoʻshimcha imkoniyatlarixbt.com xabar qilishicha, avtomobil uchun xaridorlarga sigʻimi 9, 15 yoki 23,1 kW·soat boʻlgan litiy-temir-fosfat akkumulyatorlari taklif etiladi. Eng yirik batareya yordamida ishlab chiqaruvchi 250 dan 300 kilometrgacha boʻlgan masofani bosib oʻtishni vaʼda qilmoqda. Bundan tashqari, Nora EV kompaniyasi Pokistonda tezkor akkumulyator almashtirish stansiyalari tarmogʻini rivojlantirishni rejalashtirmoqda.
Uzoq masofaga safar qilishni xohlovchilar uchun esa benzinda ishlaydigan zaxira generatori taqdim etilgan. Kichik generator va 3 litr hajmli yonilgʻi baki yordamida yana 150–180 kilometr masofa qoʻshish imkoniyati yaratilgan. 2025 yilda asos solingan Nora EV kompaniyasi kelgusida Pokistonda kuzatuv qismlari va yoritish texnikasini mahalliylashtirishni maqsad qilgan.
Izohlar 0
…