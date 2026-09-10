Apple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildi

·50·Texno
Apple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildi

Apple yillar davomida kutilgan qadamni nihoyat amalga oshirdi. Kompaniya birinchi marta buklanadigan iPhone'ni rasman namoyish qildi. iPhone Duo nomi bilan taqdim etilgan qurilma yopiq holatda oddiy smartfonga o‘xshaydi, ammo ochilganda 7,6 dyuymli katta ekranga aylanadi.

Qurilmaning boshlang‘ich narxi $1,999, oldindan buyurtmalar 16 oktyabrda boshlanadi, rasmiy sotuvlar esa 23 oktyabrdan yo‘lga qo‘yiladi.

Bu Apple uchun oddiy yangi model emas. iPhone Duo kompaniyaning buklanadigan smartfonlar bozoriga birinchi jiddiy kirishi bo‘lib, Apple'ning smartfonlar dizaynidagi eng katta o‘zgarishlardan biri sifatida baholanmoqda.

Apple nihoyat «buklandi»: iPhone Duo qanday ko‘rinishda?

iPhone Duo kitob singari gorizontal tarzda ochiladi. Yopiq holatda qurilma 5,4 dyuymli tashqi ekranga ega.

Telefon ochilganda esa foydalanuvchi ixtiyoriga 7,6 dyuymli ichki displey taqdim etiladi. Apple ushbu ekranni iPhone tarixidagi eng katta displey sifatida ta’riflamoqda.

Qizig‘i shundaki, Apple ikki ekrandagi tasvir nisbatini bir-biriga moslashtirgan. Shu sababli qurilma ochilganda kontent keskin o‘zgarib ketmaydi, balki kattaroq maydonga moslashadi.

Bu yondashuv smartfonni bir vaqtning o‘zida telefon, kichik planshet va ishlash qurilmasi sifatida ishlatish imkonini kengaytiradi.

Old kamera ham o‘zgardi

iPhone Duo dizaynidagi eng qiziq jihatlardan biri — ichki kamera yechimi.

Apple ichki ekrandagi selfi kamerasini displey ostiga joylashtirgan. Shu tariqa katta 7,6 dyuymli ekranda an’anaviy kamera uchun ko‘rinadigan kesikka ehtiyoj kamaygan.

Kompaniya buklanish mexanizmi va ekran o‘rtasidagi chiziqni ham imkoni boricha sezilmas qilishga uringan. Apple maxsus sharnir konstruksiyasidan foydalangan.

Korpusi titan: Apple nega bu materialni tanladi?

iPhone Duo korpusida 5-darajali titan qo‘llanilgan.

Apple'ning rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, qurilma titan korpus bilan ishlangan va ko‘zgu singari sayqallangan yuzaga ega.

Kompaniya buklanadigan smartfon uchun nafaqat tashqi ko‘rinish, balki mustahkamlikka ham katta urg‘u bergan.

Qurilma shuningdek IP68 darajasida suv va changdan himoyaga ega ekani haqida ma’lumotlar berilgan.

24 soatlik batareya va 20 daqiqada 50 foiz

Buklanadigan smartfonlarda eng katta savollardan biri — batareya.

Apple iPhone Duo‘ni ikki ekranli konstruksiyaga qaramay, kun davomida ishlay oladigan qurilma sifatida taqdim etmoqda. Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, smartfon ikki ekrandan foydalanilganda 24 soatgacha ishlay oladi.

Qurilma taxminan 20 daqiqada 50 foizgacha quvvat olishi aytilmoqda. Reuters ham Apple taqdimotida 24 soatlik aralash ikki ekranli foydalanish va 20 daqiqada 50 foizgacha tez quvvatlanish imkoniyati qayd etilganini tasdiqlaydi.

iPhone Duo‘ning asosiy xususiyatlari

Xususiyat

iPhone Duo

Model

iPhone Duo

Tashqi ekran

5,4 dyuym

Ichki ekran

7,6 dyuym

Konstruksiya

Kitob singari buklanadi

Korpus

5-darajali titan

Protsessor

A20 Pro

Batareya

24 soatgacha

Tez quvvatlash

20 daqiqada 50% gacha

Operatsion tizim

iOS 27

Narxi

$1,999 dan

Oldindan buyurtma

16 oktyabr

Sotuv boshlanishi

23 oktyabr

Ranglar

Star White, Night Sky

Apple rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, iPhone Duo‘ning ikki asosiy rangi Star White va Night Sky deb nomlangan.

A20 Pro va yangi iOS 27: katta ekran uchun katta imkoniyatlar

iPhone Duo faqat buklanadigan korpus bilan cheklanib qolmaydi.

Qurilma Apple'ning yangi A20 Pro chipi bilan jihozlangan. Kompaniya ichki ekrandan foydalanishda multitasking, o‘yinlar, video ko‘rish va bir vaqtning o‘zida bir nechta vazifani bajarishga urg‘u bermoqda.

iOS 27 ham aynan shu formatga moslashtirilgan. Katta ekranda bir nechta ilova bilan ishlash, kontentni kengroq ko‘rish va ekran maydonidan samarali foydalanish imkoniyatlari kengaytirilgan.

Bu jihat iPhone Duo‘ni oddiy smartfondan ko‘ra cho‘ntakka sig‘adigan kichik planshetga yaqinlashtiradi.

Eng katta savol — $1999lik iPhone kim uchun?

iPhone Duo‘ning eng ko‘p muhokama qilinadigan jihati uning narxi bo‘lishi aniq.

$1,999 — Apple smartfonlari orasida ham juda yuqori narx hisoblanadi. Shuning uchun kompaniyaning yangi qurilmasi ommaviy iPhone'ga emas, asosan premium segmentga qaratilgan.

Bundan tashqari, buklanadigan smartfonlar bozorida Apple kechroq paydo bo‘ldi. Samsung va Huawei kabi kompaniyalar bu segmentda bir necha yildan beri raqobatlashib kelmoqda.

Biroq Apple'ning kech kirishi uning uchun kamchilik emas, balki afzallikka aylanishi mumkin. Kompaniya mavjud buklanadigan smartfonlar tajribasini o‘rganib, ekran, sharnir, dasturiy ta’minot va ekotizimni birlashtirgan holda bozorga kirmoqda. Reuters tahlilida ham Apple'ning kirishi buklanadigan smartfonlar bozorini ommalashtirishi mumkinligi ta’kidlangan.

Apple uchun yangi davr boshlandimi?

iPhone Duo‘ning taqdimoti Apple uchun yana bir muhim jihatga ega. Bu kompaniyaning yangi bosh direktori Jon Ternus rahbarligidagi birinchi katta taqdimot bo‘ldi. Shu ma’noda buklanadigan iPhone nafaqat yangi mahsulot, balki Apple'ning kelgusi smartfon strategiyasining ramzi ham bo‘lishi mumkin.

Kompaniya iPhone dizaynini birinchi iPhone'dan keyingi eng katta o‘zgarishlardan biri darajasiga olib chiqishga urinmoqda.

Eng muhimi esa — Apple endi buklanadigan smartfonlar bozorining kuzatuvchisi emas. Kompaniyaning o‘zi bu poygaga kirdi.

Xulosa: Apple kechikdi, ammo bozorni o‘zgartirishi mumkin

Samsung va Huawei buklanadigan smartfonlar konsepsiyasini bir necha yil oldin ommaga olib chiqqan edi. Apple esa bu texnologiya ancha takomillashganidan keyin maydonga chiqdi.

Natijada iPhone Duo:

  • 5,4 dyuymli tashqi ekran;

  • 7,6 dyuymli ichki displey;

  • titan korpus;

  • A20 Pro chipi;

  • iOS 27;

  • 24 soatgacha batareya;

  • tez quvvatlash;

  • katta ekranda multitasking;

  • $1,999 boshlang‘ich narx

bilan Apple'ning yangi premium mahsulotiga aylandi.

16 oktyabrdan buyurtmalar qabul qilinadi, 23 oktyabrdan esa iPhone Duo rasman sotuvga chiqadi.

Endi asosiy savol boshqa: Apple'ning birinchi buklanadigan iPhone'i faqat qimmat yangi qurilma bo‘lib qoladimi yoki butun smartfon bozorida yangi standartni belgilaydimi?

AppleiPhone Duobuklanadigan telefonpremium smartfontitan korpusiOS 27A20 Pro chip
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Watch Series 12 va Ultra 4 taqdim etildiApple Watch Series 12 va Ultra 4 taqdim etildiBugun, 08:27Apple tushuntirish bermasdan yangi iPhone 17 liniyasi narxini oshirdiApple tushuntirish bermasdan yangi iPhone 17 liniyasi narxini oshirdiBugun, 02:23Apple kompaniyasining yangi rahbari Stiv Jobs strategiyasini qayta tiklamoqdaApple kompaniyasining yangi rahbari Stiv Jobs strategiyasini qayta tiklamoqdaBugun, 01:56Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdiApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdiBugun, 01:20Apple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqdaApple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqdaBugun, 01:20Apple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiApple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiBugun, 00:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi