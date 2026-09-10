Apple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildi
Apple yillar davomida kutilgan qadamni nihoyat amalga oshirdi. Kompaniya birinchi marta buklanadigan iPhone'ni rasman namoyish qildi. iPhone Duo nomi bilan taqdim etilgan qurilma yopiq holatda oddiy smartfonga o‘xshaydi, ammo ochilganda 7,6 dyuymli katta ekranga aylanadi.
Qurilmaning boshlang‘ich narxi $1,999, oldindan buyurtmalar 16 oktyabrda boshlanadi, rasmiy sotuvlar esa 23 oktyabrdan yo‘lga qo‘yiladi.
Bu Apple uchun oddiy yangi model emas. iPhone Duo kompaniyaning buklanadigan smartfonlar bozoriga birinchi jiddiy kirishi bo‘lib, Apple'ning smartfonlar dizaynidagi eng katta o‘zgarishlardan biri sifatida baholanmoqda.
Apple nihoyat «buklandi»: iPhone Duo qanday ko‘rinishda?
iPhone Duo kitob singari gorizontal tarzda ochiladi. Yopiq holatda qurilma 5,4 dyuymli tashqi ekranga ega.
Telefon ochilganda esa foydalanuvchi ixtiyoriga 7,6 dyuymli ichki displey taqdim etiladi. Apple ushbu ekranni iPhone tarixidagi eng katta displey sifatida ta’riflamoqda.
Qizig‘i shundaki, Apple ikki ekrandagi tasvir nisbatini bir-biriga moslashtirgan. Shu sababli qurilma ochilganda kontent keskin o‘zgarib ketmaydi, balki kattaroq maydonga moslashadi.
Bu yondashuv smartfonni bir vaqtning o‘zida telefon, kichik planshet va ishlash qurilmasi sifatida ishlatish imkonini kengaytiradi.
Old kamera ham o‘zgardi
iPhone Duo dizaynidagi eng qiziq jihatlardan biri — ichki kamera yechimi.
Apple ichki ekrandagi selfi kamerasini displey ostiga joylashtirgan. Shu tariqa katta 7,6 dyuymli ekranda an’anaviy kamera uchun ko‘rinadigan kesikka ehtiyoj kamaygan.
Kompaniya buklanish mexanizmi va ekran o‘rtasidagi chiziqni ham imkoni boricha sezilmas qilishga uringan. Apple maxsus sharnir konstruksiyasidan foydalangan.
Korpusi titan: Apple nega bu materialni tanladi?
iPhone Duo korpusida 5-darajali titan qo‘llanilgan.
Apple'ning rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, qurilma titan korpus bilan ishlangan va ko‘zgu singari sayqallangan yuzaga ega.
Kompaniya buklanadigan smartfon uchun nafaqat tashqi ko‘rinish, balki mustahkamlikka ham katta urg‘u bergan.
Qurilma shuningdek IP68 darajasida suv va changdan himoyaga ega ekani haqida ma’lumotlar berilgan.
24 soatlik batareya va 20 daqiqada 50 foiz
Buklanadigan smartfonlarda eng katta savollardan biri — batareya.
Apple iPhone Duo‘ni ikki ekranli konstruksiyaga qaramay, kun davomida ishlay oladigan qurilma sifatida taqdim etmoqda. Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, smartfon ikki ekrandan foydalanilganda 24 soatgacha ishlay oladi.
Qurilma taxminan 20 daqiqada 50 foizgacha quvvat olishi aytilmoqda. Reuters ham Apple taqdimotida 24 soatlik aralash ikki ekranli foydalanish va 20 daqiqada 50 foizgacha tez quvvatlanish imkoniyati qayd etilganini tasdiqlaydi.
iPhone Duo‘ning asosiy xususiyatlari
Xususiyat
iPhone Duo
Model
iPhone Duo
Tashqi ekran
5,4 dyuym
Ichki ekran
7,6 dyuym
Konstruksiya
Kitob singari buklanadi
Korpus
5-darajali titan
Protsessor
A20 Pro
Batareya
24 soatgacha
Tez quvvatlash
20 daqiqada 50% gacha
Operatsion tizim
iOS 27
Narxi
$1,999 dan
Oldindan buyurtma
16 oktyabr
Sotuv boshlanishi
23 oktyabr
Ranglar
Star White, Night Sky
Apple rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, iPhone Duo‘ning ikki asosiy rangi Star White va Night Sky deb nomlangan.
A20 Pro va yangi iOS 27: katta ekran uchun katta imkoniyatlar
iPhone Duo faqat buklanadigan korpus bilan cheklanib qolmaydi.
Qurilma Apple'ning yangi A20 Pro chipi bilan jihozlangan. Kompaniya ichki ekrandan foydalanishda multitasking, o‘yinlar, video ko‘rish va bir vaqtning o‘zida bir nechta vazifani bajarishga urg‘u bermoqda.
iOS 27 ham aynan shu formatga moslashtirilgan. Katta ekranda bir nechta ilova bilan ishlash, kontentni kengroq ko‘rish va ekran maydonidan samarali foydalanish imkoniyatlari kengaytirilgan.
Bu jihat iPhone Duo‘ni oddiy smartfondan ko‘ra cho‘ntakka sig‘adigan kichik planshetga yaqinlashtiradi.
Eng katta savol — $1999lik iPhone kim uchun?
iPhone Duo‘ning eng ko‘p muhokama qilinadigan jihati uning narxi bo‘lishi aniq.
$1,999 — Apple smartfonlari orasida ham juda yuqori narx hisoblanadi. Shuning uchun kompaniyaning yangi qurilmasi ommaviy iPhone'ga emas, asosan premium segmentga qaratilgan.
Bundan tashqari, buklanadigan smartfonlar bozorida Apple kechroq paydo bo‘ldi. Samsung va Huawei kabi kompaniyalar bu segmentda bir necha yildan beri raqobatlashib kelmoqda.
Biroq Apple'ning kech kirishi uning uchun kamchilik emas, balki afzallikka aylanishi mumkin. Kompaniya mavjud buklanadigan smartfonlar tajribasini o‘rganib, ekran, sharnir, dasturiy ta’minot va ekotizimni birlashtirgan holda bozorga kirmoqda. Reuters tahlilida ham Apple'ning kirishi buklanadigan smartfonlar bozorini ommalashtirishi mumkinligi ta’kidlangan.
Apple uchun yangi davr boshlandimi?
iPhone Duo‘ning taqdimoti Apple uchun yana bir muhim jihatga ega. Bu kompaniyaning yangi bosh direktori Jon Ternus rahbarligidagi birinchi katta taqdimot bo‘ldi. Shu ma’noda buklanadigan iPhone nafaqat yangi mahsulot, balki Apple'ning kelgusi smartfon strategiyasining ramzi ham bo‘lishi mumkin.
Kompaniya iPhone dizaynini birinchi iPhone'dan keyingi eng katta o‘zgarishlardan biri darajasiga olib chiqishga urinmoqda.
Eng muhimi esa — Apple endi buklanadigan smartfonlar bozorining kuzatuvchisi emas. Kompaniyaning o‘zi bu poygaga kirdi.
Xulosa: Apple kechikdi, ammo bozorni o‘zgartirishi mumkin
Samsung va Huawei buklanadigan smartfonlar konsepsiyasini bir necha yil oldin ommaga olib chiqqan edi. Apple esa bu texnologiya ancha takomillashganidan keyin maydonga chiqdi.
Natijada iPhone Duo:
5,4 dyuymli tashqi ekran;
7,6 dyuymli ichki displey;
titan korpus;
A20 Pro chipi;
iOS 27;
24 soatgacha batareya;
tez quvvatlash;
katta ekranda multitasking;
$1,999 boshlang‘ich narx
bilan Apple'ning yangi premium mahsulotiga aylandi.
16 oktyabrdan buyurtmalar qabul qilinadi, 23 oktyabrdan esa iPhone Duo rasman sotuvga chiqadi.
Endi asosiy savol boshqa: Apple'ning birinchi buklanadigan iPhone'i faqat qimmat yangi qurilma bo‘lib qoladimi yoki butun smartfon bozorida yangi standartni belgilaydimi?
…