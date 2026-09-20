Toyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladi

·29·Texno
Toyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toyota o'zining global ishlab chiqarish tarmoqlarini modernizatsiya qilish doirasida taxminan 400 mingta ELEY insonqiyofali robotlarini joriy etishni rejalashtirmoqda.
  • Ushbu robotlar samaradorlikni oshirish uchun mo'ljallangan bo'lib, nozik amallarni bajarish, o'qish va harakatlarni takomillashtirish qobiliyatiga ega.
  • Toyota 2028-yildan boshlab zavodlarni modernizatsiya qilishga har yili 1 trillion yen sarmoya kiritishni niyat qilgan.

Yaponiya avtomobilsozlik giganti Toyota oʻzining global ishlab chiqarish tarmoqlarini tubdan modernizatsiya qilish doirasida misli koʻrilmagan qadamga qoʻl urmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya guruh korxonalarida odamlar bilan birga mehnat qiladigan taxminan 400 mingta ELEY insonqiyofali robotlarini joriy etishni rejalashtirmoqda. Ushbu yirik koʻlamli loyiha Toyota avtomobillarini yigʻish jarayonini yanada takomillashtirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eley qisqartmasi Embodied Learning Robot for Enhanced Yield soʻzlaridan olingan boʻlib, bu qurilmalar samaradorlikni oshirish uchun moʻljallangan. Ogʻirligi qariyb 50 kilogrammni tashkil etuvchi robot akkumulyator yoki elektr tarmogʻidan quvvat oladi. Uning tuzilishida oyoqlar oʻrniga harakatchan gʻildirakli platforma ishlatilgan boʻlib, yuqori qismi inson qiyofasida yaratilgan.

Inson uchun moʻljallangan ish joylari

Mazkur robot ikkita qoʻlga ega boʻlib, ularning har biri ikkitadan barmoq bilan jihozlangan. ELEY tanasining oʻlchami hamda boʻgʻinlarning joylashuvi oʻrtacha yaponiyali erkakning tana tuzilishiga moslashtirilgan. Bu esa robotga dastlab odamlar ishlashi uchun moʻljallangan tor va qulay boʻlmagan joylarda ham muammosiz harakatlanish imkonini beradi.

2028-yildan boshlab Toyota va uning tarkibidagi kompaniyalar butun dunyo boʻylab zavodlarni modernizatsiya qilishga har yili 1 trillion yen miqdorida sarmoya kiritishni niyat qilgan. Rejaga koʻra, Toyota korxonalarining oʻzida 150 mingta shunday robot oʻrnatilsa, qolgan 250 mingtasi guruhga kiruvchi boshqa kompaniyalar zavodlarida ish boshlaydi.

Nozik operatsiyalar va oʻquv jarayoni

ELEY juda nozik amallarni bajarishga moʻljallangan boʻlib, u mayda detallarni ushlash, ularni idishlarga saralash va hatto matolar bilan ishlash koʻnikmasiga ega. Qurilma mustaqil ravishda oʻqish va harakatlar ketma-ketligini oʻzi yaxshilash qobiliyatiga ega. Yevropadagi shtab-kvartirada oʻtkazilgan namoyishda ELEY futbolkalarni toʻgʻrilab taxlagan edi. Taxminan ikki haftalik oʻqish va 1500 martaga yaqin urinishdan keyin vazifani bajarish aniqligi deyarli 100 foizga yaqinlashgan.

Robotlarni oʻqitish jarayoni bevosita korxona xodimlari tajribasiga tayanadi. Ayrim liniyalarda ishchilar ELEY barmoqlarini taqlid qiluvchi maxsus tutqichlardan foydalangan holda odatiy amallarni bajarmoqda. Maxsus tizim insonning harakati, sarflangan kuchi, trayektoriyasi va ritmini yozib olib, uni mashina uchun oʻquv maʼlumotiga aylantiradi.

Tajribali ustalar bilimi raqamlashtirilmoqda

Kompaniya uchun eng yuqori malakali mutaxassislarning bilimi muhim ahamiyat kasb etadi. Toyotada ichki maqomga ega boʻlgan taxminan 18 ming nafar tajribali ustalar faoliyat yuritadi. Oddiy qoʻllanmalar yordamida tushuntirish qiyin boʻlgan ularning amaliy koʻnikmalari raqamlashtirilib, robotlarga oʻtkaziladi.

Kelgusida bitta zavodda ELEY oʻzlashtirgan koʻnikmani dunyo boʻylab boshqa Toyota robotlariga ham ulashish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, aksincha ssenariy ham koʻrib chiqilmoqda — oʻqitilgan robotlar yangi ishchilarga ishlab chiqarish jarayonlarini oʻrganishda yaqindan yordam beradi. Toyota vitse-prezidenti Xiroki Nakadzima loyihaning asosiy maqsadi xodimlarni mashinalar bilan almashtirish emasligini taʼkidlab, inson va robotlar hamkorlikda ishlaydigan muhit yaratilishini bildirdi. Bugungi kunda Toyota butun dunyo boʻylab 60 ga yaqin korxonaga ega boʻlib, ularda 391 mingga yaqin xodim mehnat qilmoqda.

ToyotaRobototexnikaIshlab chiqarishAvtomobilTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia Refrigerator 256L muzlatgichini taqdim etdiBugun, 19:25Asus yangi turdagi Googlebook noutbukining ilk suratlari tarqaldiAsus yangi turdagi Googlebook noutbukining ilk suratlari tarqaldiBugun, 18:58iPhone 18 Pro smartfonida 27 milliard parametrli sunʼiy intellekt ishga tushirildiiPhone 18 Pro smartfonida 27 milliard parametrli sunʼiy intellekt ishga tushirildiBugun, 18:21AQShda sunʼiy intellekt sohasi uchun maxsus tuzilma va yangi maslahatchi tayinlanadiAQShda sunʼiy intellekt sohasi uchun maxsus tuzilma va yangi maslahatchi tayinlanadiBugun, 17:57Sunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiSunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiBugun, 17:23Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladiXiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladiBugun, 16:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi