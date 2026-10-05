Okean tubidagi “ko‘rinmas” ayg‘oqchi: dengiz jonivorlarini hurkitmaydigan «Qiyomat balig‘i» yaratildi

·44·Texno
Okean tubidagi “ko‘rinmas” ayg‘oqchi: dengiz jonivorlarini hurkitmaydigan «Qiyomat balig‘i» yaratildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Harbiy-dengiz tadqiqotlari boshqarmasi buyurtmasi bilan Kornell universiteti olimlari dengiz jonivorlarini bezovta qilmaydigan, shovqinsiz harakatlanuvchi suvosti robotini yaratmoqda.
  • Ushbu robot loyihasi uchun tabiatning «Qiyomat balig‘i» nomi bilan tanilgan seld qirolining noyob suzish usulidan ilhomlanilgan.
  • Seld qiroli gavdasini to‘lqinlantirmasdan, orqa suzgichidagi mikroto‘lqinlar yordamida harakatlanadi va bu unga shovqinsiz, mukammal boshqaruvni ta’minlaydi.

AQSH Harbiy-dengiz tadqiqotlari boshqarmasi buyurtmasi asosida Kornell universiteti muhandislik maktabi olimlari okean tubini o‘rganishga mo‘ljallangan mutlaqo yangi turdagi suvosti apparatini loyihalashga kirishdi. Professor Rob Sheperd boshchiligidagi guruh oldiga ulkan o‘lchamga ega, biroq suv ostida shovqinsiz va dengiz faunasini aslo hurkitmasdan harakatlana oladigan robot yaratish vazifasi qo‘yilgan.

Ushbu murakkab muhandislik muammosiga yechim sifatida tabiatning eng sirli mavjudotlaridan biri — okeanning chuqur qatlamlarida yashovchi, xalq orasida «Qiyomat balig‘i» nomi bilan tanilgan seld qiroli (tasmabaliq) tanlab olindi.

Tanasini qimirlatmasdan suzish mahorati

Uzunligi qariyb 8 metrgacha yetadigan ushbu gigant baliq suv ostida harakatlanish bo‘yicha noyob biologik xususiyatga ega:

  • Qotib turgan gavda: Ilonbaliq yoki boshqa dengiz jonzotlari singari butun gavdasini to‘lqinlantirib egish o‘rniga, seld qiroli suzish vaqtida o‘z tanasini deyarli bir maromda, to‘g‘ri va harakatsiz tutadi;

  • Shovqinsiz suzgich: Harakatning asosiy kuchi uning orqa qismi bo‘ylab cho‘zilgan uzun tasmasimon suzgichi orqali hosil qilinadi;

  • Oson boshqaruv: Ushbu suzgichda hosil bo‘ladigan mikroto‘lqinlar baliqqa zarracha shovqin chiqarmasdan oldinga, orqaga harakatlanish va yo‘nalishni mukammal boshqarish imkonini beradi.

Ushbu jonzot suvdan chiqarib olinganda yoki o‘lganida tanasi tezda mo‘rt bo‘laklarga ajralib ketgani bois, Kornell universitetining sobiq ixtiologi Uilli Bemis bilan hamkorlik qilgan olimlar tadqiqotda kompyuter tomografiyasi, Smitson institutining maxsus rentgen nurlari va batafsil anatomik modellashtirishdan foydalanishdi.

Teri ostidagi yuzlab «joystiklar»: Ixtiro siri nimada?

Tadqiqotchilar baliq anatomiyasini o‘rganish chog‘ida teri ostida yashiringan va evolyutsiyada ilk bor isbotlangan murakkab kinematik tuzilmani kashf etishdi:

  • Sharsimon bo‘g‘imlar: Orqa suzgichni tutib turuvchi yuzlab ingichka suyaksimon nurlar mitti «joystiklar» kabi ishlaydigan maxsus sharsimon bo‘g‘imlarga mahkamlangan;

  • Mustaqil boshqaruv: Har bir nur o‘ziga xos mushak va tog‘aylar yordamida alohida harakatga kelib, suzgichning istalgan qismini mustaqil ravishda turli tomonlarga bura oladi;

  • Qarama-qarshi to‘lqinlar: Nurlarni birlashtirib turuvchi yupqa parda bir vaqtning o‘zida ikki qarama-qarshi yo‘nalishda harakat to‘lqinini uzatishga qodir. Natijada ulkan baliq tanasini egmasdan, harakat tezligi va trayektoriyasini bir lahzada keskin o‘zgartiradi.

Robototexnikada qo‘llanilishi: Okean uchun «ko‘rinmas» kuzatuvchi

Rob Sheperd jamoasi ushbu biomexanikani nusxalagan holda yuqori aniqlikda manyovr qila oluvchi biomimetik suvosti robotlarini ishlab chiqmoqda.

Mazkur ixtiro nafaqat harbiy-dengiz strategik kuzatuvlari, balki inson omili va texnika shovqiniga o‘ta sezgir bo‘lgan nozik okean ekotizimlarini o‘rganishda ham inqilob yasaydi. Robotlar suvosti hayvonot olamini hurkitmasdan va dengiz tubidagi ekologik muvozanatni buzmasdan, sirli chuqurliklardan qimmatli ma’lumotlarni to‘plash imkoniyatini beradi.

Kornell universitetiRob SheperdSeld qiroliAQSH Harbiy-dengiz tadqiqotlari boshqarmasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiOkean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi18 iyul 05:00Endurance Energy okean tubidan energiya olish uchun 54 million dollar jalb qildiEndurance Energy okean tubidan energiya olish uchun 54 million dollar jalb qildi11 iyun 19:26iPhone hujumga uchradi: Turkiyaning uch vaziriga ayg‘oqchi dasturlar orqali hujum uyushtirildiiPhone hujumga uchradi: Turkiyaning uch vaziriga ayg‘oqchi dasturlar orqali hujum uyushtirildi11 sentabr 15:20Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdi8 avgust 03:26Dunyo okeani harorati rekord darajaga yetdi: 2026-yil iyun oyi tarixdagi eng issigʻi boʻldiDunyo okeani harorati rekord darajaga yetdi: 2026-yil iyun oyi tarixdagi eng issigʻi boʻldi1 iyul 21:56Olimlar dengiz bulutlarini yoritish orqali El-Ninyo hodisasini jilovlash yoʻlini topdiOlimlar dengiz bulutlarini yoritish orqali El-Ninyo hodisasini jilovlash yoʻlini topdi13 iyul 04:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...