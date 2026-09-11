iPhone hujumga uchradi: Turkiyaning uch vaziriga ayg‘oqchi dasturlar orqali hujum uyushtirildi

·49·Texno
iPhone hujumga uchradi: Turkiyaning uch vaziriga ayg‘oqchi dasturlar orqali hujum uyushtirildi

Xalqaro kibermakonda davlat darajasidagi yuqori martabali mulozimlarga qaratilgan navbatdagi shov-shuvli ayg‘oqchilik mojarosi portladi. Bir tomonda — dunyoning eng himoyalangan tizimlaridan biri sanaladigan Apple korporatsiyasining shaxsan ogohlantirishi: Turkiya hukumatining amaldagi naq uch nafar vaziriga qarashli iPhone smartfonlari tijoriy shpionlik dasturlari orqali nishonga olingani ma’lum qilindi. Ikkinchi tomonda esa — Anqaraning tezkor mudofaasi: Turkiya xavfsizlik xizmatlari kuchaytirilgan himoya va milliy shifrlangan ilovalar tufayli buzg‘unchilar hukumatning maxfiy ma’lumotlariga yeta olmaganini ta’kidlamoqda. Taniqli jurnalist Rag‘ip Soylu va «Yeni Şafak» nashri tomonidan e’lon qilingan bu ma’lumot qit’alararo kiber-urushlar yangi bosqichga chiqqanidan darak bermoqda. Xo‘sh, Anqara elitasining telefonlarini buzishga kimlar urindi, Apple qanday qilib 110 dan ziyod davlatni qamrab olgan hujumni payqadi va turk mulozimlarini qanday qalqon asrab qoldi?

Birinchi tomon zarbasi: Apple'ning shoshilinch bongi va tijoriy shpionlik nishoni

Kupertino giganti o‘z tizimidagi zaifliklar va nishonga olingan siyosiy shaxslar bo‘yicha mislsiz keng ko‘lamli ogohlantirish to‘lqinini boshladi:

  • 110 dan ortiq mamlakatga ogohlantirish: Apple avgustdan buyon 110 dan ziyod davlatdagi yuqori martabali siyosatchilar, faollar va jurnalistlarga ularning iPhone qurilmalari davlatlar homiyligidagi ilg‘or tijoriy shpionlik dasturlari hujumiga uchragani to‘g‘risida shoshilinch xabarnomalar yubordi;

  • Turkiyaning uch nafar vaziri xavf ostida: Kompaniya Turkiya hukumatining uch nafar amaldagi vazirini shaxsan ogohlantirib, ularning gadjetlariga nisbatan maqsadli kiberhujum urinishlari qayd etilganini bildirdi;

  • Noma’lum va kuchli qurol: Hujumda aynan qaysi shpionlik dasturi (Pegasus, Predator yoki yangi turdagi kiberqurol) qo‘llangani rasman ochiqlanmagan bo‘lsa-da, bu darajadagi hujumlar odatda millionlab dollar turuvchi maxsus tizimlar yordamida amalga oshirilishi ma’lum;

  • Vazirlar ismlarining sir saqlanishi: Xavfsizlik nuqtayi nazaridan nishonga olingan vazirlarning ism-shariflari jamoatchilikka e’lon qilinmadi.

Ikkinchi tomon himoyasi: Anqaraning kiberqalqoni va apparatlarni shoshilinch almashtirish

Turkiya hukumati va maxsus xizmatlari esa hujum muvaffaqiyatsiz yakunlanganini va vaziyat to‘liq nazoratda ekanini bildirmoqda:

  • «Birorta ham ma’lumot sizib chiqmadi»: Turkiya rasmiy vakillari telefonlarni buzib kirish urinishlari bartaraf etilganini va xakerlar vazirlarning ma’lumotlariga kira olmaganini ta’kidladi;

  • Kuchaytirilgan himoya va milliy shifrlash: Vazirlarning apparatlarida standart tizimlar emas, balki alohida xavfsizlik rejimlari va maxsus ishlab chiqilgan shifrlangan ilovalar ishlagani hujumni qaytarishda hal qiluvchi rol o‘ynadi;

  • Shoshilinch tekshiruv va yangi telefonlar: Ogohlantirish olingan zahoti barcha uch vazirning telefonlari zudlik bilan musodara qilinib, chuqur ekspertizadan o‘tkazildi hamda ular yangi, xavfsiz qurilmalarga almashtirildi;

  • Davlat xavfsizlik protokollarini keskinlashtirish: Voqea ortidan butun turk hukumati a’zolari va strategik vazirliklar bo‘ylab aloqa vositalarini ishlatish bo‘yicha cheklovlar kuchaytirildi.

«Bizning davlat mulozimlarimiz oddiy smartfonlardan foydalanmaydi. Ularda yuqori darajada kodlangan va maxsus himoyalangan tizimlar mavjud. Hujumchilarning har qanday urinishi ana shu xavfsizlik devoriga borib urildi», — deya ta’kidlamoqda Anqaradagi rasmiy doiralar.

Milliardlik shpionlik industriyasi va milliy mudofaa kurashi

Baholash mezonlari

Hujumchilar va Apple ogohlantirishi

Anqaraning mudofaa choralari

Hujum darajasi

Yuqori texnologiyali tijoriy shpion dasturlari orqali nishonli hujum

Ko‘p bosqichli xavfsizlik va maxsus shifrlangan aloqa ilovalari

Geografik qamrov

110 dan ortiq mamlakatdagi elita vakillari qatorida Turkiya ham bor

Faqat turk mulozimlarini qamrab olgan lokal himoya tizimi

Natija

Zaiflikning topilishi va rasmiy ogohlantirish chiqarilishi

Buzib kirishning muvaffaqiyatsizligi, telefonlarning shoshilinch almashtirilishi

Keyingi xavf

Yangi «nolinchi kun» (zero-day) zaifliklari paydo bo‘lish ehtimoli

Hukumat aloqasi to‘liq milliy apparat-dasturiy majmuaga o‘tkazilishi zarurati

Tarozining bir tomonida dunyoning eng ilg‘or razvedka dasturlari yordamida davlat arboblarini yashirin kuzatuv ostiga olishga urinayotgan yashirin kuchlar va Apple'ning xavotirli bongi turgan bo‘lsa, ikkinchi pallada murakkab shifrlash tizimlari orqali hujumlarni qaytargan Turkiya davlat xavfsizlik tizimi turibdi. Bu duel hatto eng qimmatbaho va himoyalangan tijoriy smartfonlar ham siyosiy mulozimlar uchun to‘liq kafolat berolmasligini ko‘rsatdi.

Sizningcha, Turkiyaning uch vaziriga uyushtirilgan bu kiberhujum ortida qaysi davlatlar yoki razvedka tuzilmalari turibdi? Yuqori martabali siyosatchilarga xorijiy brendlarning (masalan, Apple yoki Android) smartfonlaridan foydalanishni butunlay taqiqlab, faqat yopiq milliy aloqaga o‘tish vaqti kelmadimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va davlatlar o‘rtasidagi yashirin kiber-urush tahlilini do‘stlaringizga ulashing!

AppleTurkiyaPegasusAnqara
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotda qattiq rux asosidagi Xoll dvigateli sinovdan oʻtkazildiKoinotda qattiq rux asosidagi Xoll dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 16:28Xiaomi Mijia portativ nasosi Xitoy bozorida sotuvga chiqarildiXiaomi Mijia portativ nasosi Xitoy bozorida sotuvga chiqarildiBugun, 15:54Elon Musk rejissyor Alex Gibney va uning yangi filmiga qarshi sud bilan tahdid qildiElon Musk rejissyor Alex Gibney va uning yangi filmiga qarshi sud bilan tahdid qildiBugun, 15:24Sunʼiy intellekt sohasi yetakchisi Endрю Tallak Meta kompaniyasini tark etdiSunʼiy intellekt sohasi yetakchisi Endрю Tallak Meta kompaniyasini tark etdiBugun, 14:50AQSh Afrikada Huawei taʼsirini kamaytirish uchun qariyb 100 million dollar ajratmoqdaAQSh Afrikada Huawei taʼsirini kamaytirish uchun qariyb 100 million dollar ajratmoqdaBugun, 14:24Huawei Pura X View smartfoni ilk kunda 180 ming nusxada sotildiHuawei Pura X View smartfoni ilk kunda 180 ming nusxada sotildiBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi