Endurance Energy okean tubidan energiya olish uchun 54 million dollar jalb qildi
SpaceX kompaniyasining sobiq muhandisi Andrew Redd koinot texnologiyalaridan soʻng oʻz eʻtiborini okean tubidagi ulkan energiya manbalariga qaratdi. U asos solgan Endurance Energy startapi okean tubidagi geotermal energiyadan foydalanish loyihasini amalga oshirish uchun A seriyasida 54 million dollar investitsiya jalb qildi. Founders Fund boshchiligidagi ushbu investitsiya raundi 72 Ventures, Construct Capital va boshqa yirik fondlar tomonidan qoʻllab-quvvatlandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Redd SpaceX kompaniyasida Dragon va Starship loyihalari ustida ishlagan tajribasiga tayanib, qayta tiklanuvchi energiya muammosiga mutlaqo yangicha yondashuvni taklif qilmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, kelajakdagi energiya manbai nafaqat ekologik toza, balki sutkasiga 24 soat davomida barqaror quvvat (baseload power) bera olishi zarur. Bu ayniqsa AI maʻlumotlar markazlari, elektromobillar va ogʻir sanoatning ortib borayotgan ehtiyojlarini qondirishda muhim ahamiyatga ega.
Hozirda geotermal energiya AQSH umumiy energiya isteʻmolining atigi 0,4 foizini tashkil etadi. Fervo va Zanskar kabi boshqa startaplar quruqlikda chuqur burgʻulash ishlarini olib borayotgan boʻlsa, Endurance Energy okean tubidagi issiqlik manbalariga eʻtibor qaratmoqda. Bu usul aholi zich joylashgan hududlarga yaqinroq joyda ulkan hajmdagi elektr energiyasini ishlab chiqarish imkonini beradi.
Endurance Energy jamoasi hozirda 21 nafar xodimdan iborat boʻlib, ularning yarmidan koʻpi SpaceX sobiq muhandislaridir. Shuningdek, kompaniyaning muhandislik boʻyicha vitse-prezidenti avvalroq Helion Energy termoyadroviy startapida faoliyat yuritgan. Yangi mablagʻlar kompaniyaga okean tubida teravattlab energiya ishlab chiqarishga qodir boʻlgan ilk elektr stansiyalari loyihasini ishlab chiqishga yordam beradi.
…