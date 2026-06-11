Endurance Energy okean tubidan energiya olish uchun 54 million dollar jalb qildi

·16·Texno
Endurance Energy okean tubidan energiya olish uchun 54 million dollar jalb qildi

SpaceX kompaniyasining sobiq muhandisi Andrew Redd koinot texnologiyalaridan soʻng oʻz eʻtiborini okean tubidagi ulkan energiya manbalariga qaratdi. U asos solgan Endurance Energy startapi okean tubidagi geotermal energiyadan foydalanish loyihasini amalga oshirish uchun A seriyasida 54 million dollar investitsiya jalb qildi. Founders Fund boshchiligidagi ushbu investitsiya raundi 72 Ventures, Construct Capital va boshqa yirik fondlar tomonidan qoʻllab-quvvatlandi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Redd SpaceX kompaniyasida Dragon va Starship loyihalari ustida ishlagan tajribasiga tayanib, qayta tiklanuvchi energiya muammosiga mutlaqo yangicha yondashuvni taklif qilmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, kelajakdagi energiya manbai nafaqat ekologik toza, balki sutkasiga 24 soat davomida barqaror quvvat (baseload power) bera olishi zarur. Bu ayniqsa AI maʻlumotlar markazlari, elektromobillar va ogʻir sanoatning ortib borayotgan ehtiyojlarini qondirishda muhim ahamiyatga ega.

Hozirda geotermal energiya AQSH umumiy energiya isteʻmolining atigi 0,4 foizini tashkil etadi. Fervo va Zanskar kabi boshqa startaplar quruqlikda chuqur burgʻulash ishlarini olib borayotgan boʻlsa, Endurance Energy okean tubidagi issiqlik manbalariga eʻtibor qaratmoqda. Bu usul aholi zich joylashgan hududlarga yaqinroq joyda ulkan hajmdagi elektr energiyasini ishlab chiqarish imkonini beradi.

Endurance Energy jamoasi hozirda 21 nafar xodimdan iborat boʻlib, ularning yarmidan koʻpi SpaceX sobiq muhandislaridir. Shuningdek, kompaniyaning muhandislik boʻyicha vitse-prezidenti avvalroq Helion Energy termoyadroviy startapida faoliyat yuritgan. Yangi mablagʻlar kompaniyaga okean tubida teravattlab energiya ishlab chiqarishga qodir boʻlgan ilk elektr stansiyalari loyihasini ishlab chiqishga yordam beradi.

Endurance EnergySpaceXGeotermal EnergiyaStartapTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy SpaceX bilan raqobatlashuvchi Mosasaurus V raketa dvigatelini sinovdan oʻtkazdiXitoy SpaceX bilan raqobatlashuvchi Mosasaurus V raketa dvigatelini sinovdan oʻtkazdiBugun, 14:28Deezer Apple Music va Spotify uchun sunʻiy intellekt detektorini ishga tushirdiDeezer Apple Music va Spotify uchun sunʻiy intellekt detektorini ishga tushirdiBugun, 14:24DoorDash yangi AI-chatboti orqali matn va suratlar bilan buyurtma berishni yoʻlga qoʻydiDoorDash yangi AI-chatboti orqali matn va suratlar bilan buyurtma berishni yoʻlga qoʻydiBugun, 14:23Janubiy Koreya Coupang kompaniyasini 400 million dollardan ortiq jarimaga tortdiJanubiy Koreya Coupang kompaniyasini 400 million dollardan ortiq jarimaga tortdiBugun, 13:28SK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiSK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiBugun, 12:57Xiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiXiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiBugun, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus