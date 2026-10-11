Smartfonlarning maxfiy kodlari: Ekran, batareya va tizimni tekshirishning yashirin yo‘llari

·54·Texno
Smartfonlarning maxfiy kodlari: Ekran, batareya va tizimni tekshirishning yashirin yo‘llari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Smartfonlarning yashirin USSD-kodlari yordamida qurilmaning ekran, batareya, kamera va boshqa muhim funksiyalarini tekshirish mumkin.
  • Har bir ishlab chiqaruvchi o‘z qurilmalari uchun maxsus diagnostika kodlarini taqdim etgan, masalan, Samsung uchun *#0*#, Xiaomi va Poco uchun *#*#6484#*#*. iPhone’larda esa *#06# kodi IMEI raqamini, *3001#12345#* kodi esa Field Test rejimini ishga tushiradi.

Zamonaviy smartfonlar kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylangan bo‘lsa-da, ularning ichidagi ko‘plab foydali funksiyalar odatiy sozlamalar menyusida ko‘rinmaydi. Ayniqsa, ishlatilgan telefon sotib olayotganda uning ekrani, sensori, kamerasi yoki batareyasi holatini aniqlash uchun maxsus injenerlik kodlari yordamga keladi.

Ushbu yashirin USSD-kodlarni telefonning qo‘ng‘iroq qilish (raqam terish) oynasiga kiritish orqali qurilmaning yashirin imkoniyatlari va diagnostika menyusini ishga tushirish mumkin.

Top Android smartfonlar uchun diagnostika va test kodlari

Turli ishlab chiqaruvchilar o‘z qurilmalari uchun alohida tekshiruv kombinatsiyalarini joriy etgan:

  • Samsung: *#0*# — Ekran sifati, sensorning ishlashi, kamera, dinamik va vibratsiya tizimlarini to‘liq sinovdan o‘tkazish menyusi;

  • Xiaomi va Poco: *#*#6484#*#* — Smartfonning barcha asosiy detallari va sensorlarini tekshirish uchun CIT menyusi;

  • Redmi: *#*#64663#*#* — Qurilma qismlarini apparat darajasida kompleks diagnostika qilish;

  • Realme va Oppo: *#899# — Muhandislik va umumiy test menyusi; qo‘shimcha ravishda Oppo‘da *#808# kodi ekran, sensor, LCD va kamerani tekshirishga xizmat qiladi;

  • Huawei va OnePlus: *#*#2846579#*#* (Huawei) hamda *#*#2346579#*#* (OnePlus) — Tizim sozlamalari, muhandislik menyusi va tekshiruv kodi;

  • Vivo va iQOO: *#*#225#*#* — Taqvim va sinxronizatsiya ma’lumotlarini ko‘rish;

  • Motorola, Lenovo va ASUS: *#*#4636#*#* — Telefon holati, uyali aloqa tarmog‘i, Wi-Fi va batareya haqidagi batafsil texnik ma’lumotlar;

  • Infinix: *#07# — Sertifikat va radioemissiya (SAR) darajasini bilish;

  • Tecno va Honor: *#85# (Tecno) va *#*#2345#*#* (Honor) — Modelga bog‘liq tekshiruv funksiyalari;

  • Sony: *#*#7378423#*#* — Xizmat ko‘rsatish va diagnostika bo‘limi;

  • HTC, Alcatel va Lava: *#*#3424#*#* (HTC diagnostika), *#2886# (Alcatel sinov menyusi), *#1234# (Lava dasturiy ta’minot ma’lumotlari).

iPhone foydalanuvchilari uchun maxsus kombinatsiyalar

Apple qurilmalarida ham tarmoq va aloqa holatini nazorat qilish imkonini beruvchi foydali buyruqlar mavjud:

  • IMEI raqamini bilish: *#06# — Qurilmaning noyob xalqaro identifikatsiya raqamini (IMEI) chiqarib beradi (ushbu kod barcha telefonlarda ishlaydi);

  • Field Test Mode: *3001#12345#* — Mobil aloqa signali kuchi va tarmoq qamrovi haqidagi chuqur texnik ko‘rsatkichlarni ko‘rsatadi;

  • Qo‘ng‘iroqni yo‘naltirishni tekshirish: *#67# — Raqam band bo‘lganda qo‘ng‘iroqlar qaysi raqamga yo‘naltirilayotganini tekshirish;

  • Barcha xizmatlar yo‘nalishini bilish: *#21# — Qo‘ng‘iroq va xabarlarning boshqa raqamga ulanib qolganini aniqlash;

  • Raqamni ko‘rsatish/yashirish holati: *#31# — Chiquvchi qo‘ng‘iroqlarda raqamni yashirish sozlamalarini tekshirish.

Foydalanuvchilar uchun muhim eslatma

Mazkur kodlardan foydalanishda bir nechta jihatni yodda tutish lozim:

  • Modelga bog‘liqlik: Mazkur kombinatsiyalar telefon ishlab chiqarilgan hudud, operatsion tizim versiyasi (Android/iOS) hamda protsessor turiga qarab o‘zgarishi yoki ayrim modellarda ishlamasligi mumkin;

  • Ehtiyotkorlik chorasi: Muhandislik va sinov menyulariga kirganda sozlamalarni tushunmasdan o‘zgartirmaslik tavsiya etiladi, chunki bu qurilma ishining buzilishiga olib kelishi mumkin.

USSD-kodlarSmartfon diagnostikasiAndroid sinov kodlariiPhone yashirin funksiyalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt agentlari sirli til oʻylab topib, xavfsizlik tizimini aldadiSunʼiy intellekt agentlari sirli til oʻylab topib, xavfsizlik tizimini aldadi25 sentabr 04:50Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladi21 sentabr 19:55Apple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildiApple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildi10 sentabr 08:18Xiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildiXiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildi20 sentabr 14:51Elon Musk foydalanuvchilarning maxfiy maʼlumotlari sizib chiqqani sababli barcha maʼlumotlarni oʻchirishga vaʼda berdiElon Musk foydalanuvchilarning maxfiy maʼlumotlari sizib chiqqani sababli barcha maʼlumotlarni oʻchirishga vaʼda berdi15 iyul 01:50Xiaomi 18 Pro global versiyalari akkumulyatori kichikroq boʻladiXiaomi 18 Pro global versiyalari akkumulyatori kichikroq boʻladi25 sentabr 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)