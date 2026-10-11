Smartfonlarning maxfiy kodlari: Ekran, batareya va tizimni tekshirishning yashirin yo‘llari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Smartfonlarning yashirin USSD-kodlari yordamida qurilmaning ekran, batareya, kamera va boshqa muhim funksiyalarini tekshirish mumkin.
- Har bir ishlab chiqaruvchi o‘z qurilmalari uchun maxsus diagnostika kodlarini taqdim etgan, masalan, Samsung uchun *#0*#, Xiaomi va Poco uchun *#*#6484#*#*. iPhone’larda esa *#06# kodi IMEI raqamini, *3001#12345#* kodi esa Field Test rejimini ishga tushiradi.
Zamonaviy smartfonlar kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylangan bo‘lsa-da, ularning ichidagi ko‘plab foydali funksiyalar odatiy sozlamalar menyusida ko‘rinmaydi. Ayniqsa, ishlatilgan telefon sotib olayotganda uning ekrani, sensori, kamerasi yoki batareyasi holatini aniqlash uchun maxsus injenerlik kodlari yordamga keladi.
Ushbu yashirin USSD-kodlarni telefonning qo‘ng‘iroq qilish (raqam terish) oynasiga kiritish orqali qurilmaning yashirin imkoniyatlari va diagnostika menyusini ishga tushirish mumkin.
Top Android smartfonlar uchun diagnostika va test kodlari
Turli ishlab chiqaruvchilar o‘z qurilmalari uchun alohida tekshiruv kombinatsiyalarini joriy etgan:
Samsung:
*#0*#— Ekran sifati, sensorning ishlashi, kamera, dinamik va vibratsiya tizimlarini to‘liq sinovdan o‘tkazish menyusi;
Xiaomi va Poco:
*#*#6484#*#*— Smartfonning barcha asosiy detallari va sensorlarini tekshirish uchun CIT menyusi;
Redmi:
*#*#64663#*#*— Qurilma qismlarini apparat darajasida kompleks diagnostika qilish;
Realme va Oppo:
*#899#— Muhandislik va umumiy test menyusi; qo‘shimcha ravishda Oppo‘da
*#808#kodi ekran, sensor, LCD va kamerani tekshirishga xizmat qiladi;
Huawei va OnePlus:
*#*#2846579#*#*(Huawei) hamda
*#*#2346579#*#*(OnePlus) — Tizim sozlamalari, muhandislik menyusi va tekshiruv kodi;
Vivo va iQOO:
*#*#225#*#*— Taqvim va sinxronizatsiya ma’lumotlarini ko‘rish;
Motorola, Lenovo va ASUS:
*#*#4636#*#*— Telefon holati, uyali aloqa tarmog‘i, Wi-Fi va batareya haqidagi batafsil texnik ma’lumotlar;
Infinix:
*#07#— Sertifikat va radioemissiya (SAR) darajasini bilish;
Tecno va Honor:
*#85#(Tecno) va
*#*#2345#*#*(Honor) — Modelga bog‘liq tekshiruv funksiyalari;
Sony:
*#*#7378423#*#*— Xizmat ko‘rsatish va diagnostika bo‘limi;
HTC, Alcatel va Lava:
*#*#3424#*#*(HTC diagnostika),
*#2886#(Alcatel sinov menyusi),
*#1234#(Lava dasturiy ta’minot ma’lumotlari).
iPhone foydalanuvchilari uchun maxsus kombinatsiyalar
Apple qurilmalarida ham tarmoq va aloqa holatini nazorat qilish imkonini beruvchi foydali buyruqlar mavjud:
IMEI raqamini bilish:
*#06#— Qurilmaning noyob xalqaro identifikatsiya raqamini (IMEI) chiqarib beradi (ushbu kod barcha telefonlarda ishlaydi);
Field Test Mode:
*3001#12345#*— Mobil aloqa signali kuchi va tarmoq qamrovi haqidagi chuqur texnik ko‘rsatkichlarni ko‘rsatadi;
Qo‘ng‘iroqni yo‘naltirishni tekshirish:
*#67#— Raqam band bo‘lganda qo‘ng‘iroqlar qaysi raqamga yo‘naltirilayotganini tekshirish;
Barcha xizmatlar yo‘nalishini bilish:
*#21#— Qo‘ng‘iroq va xabarlarning boshqa raqamga ulanib qolganini aniqlash;
Raqamni ko‘rsatish/yashirish holati:
*#31#— Chiquvchi qo‘ng‘iroqlarda raqamni yashirish sozlamalarini tekshirish.
Foydalanuvchilar uchun muhim eslatma
Mazkur kodlardan foydalanishda bir nechta jihatni yodda tutish lozim:
Modelga bog‘liqlik: Mazkur kombinatsiyalar telefon ishlab chiqarilgan hudud, operatsion tizim versiyasi (Android/iOS) hamda protsessor turiga qarab o‘zgarishi yoki ayrim modellarda ishlamasligi mumkin;
Ehtiyotkorlik chorasi: Muhandislik va sinov menyulariga kirganda sozlamalarni tushunmasdan o‘zgartirmaslik tavsiya etiladi, chunki bu qurilma ishining buzilishiga olib kelishi mumkin.
Izohlar 0
…