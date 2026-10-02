SpaceX va Tesla koinotda quyosh energiyasini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- SpaceX va Tesla kompaniyalari koinotda yiliga 200 gigavatt quyosh energiyasini ishlab chiqarishni maqsad qilgan.
- Ilon Maskning ta'kidlashicha, kosmosda quyosh energiyasini yig'ish Yerga qaraganda ancha samaraliroq, chunki u yerda havo sharoiti to'sqinlik qilmaydi va "har doim quyoshli".
- Bu tashabbus Yerdagi energetik muammolarni hal qilish va kelajakdagi texnologik ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan.
Ilon Mask rahbarligidagi SpaceX va Tesla kompaniyalari koinotda yiliga 200 gigavatt quyosh energiyasini ishlab chiqarishni maqsad qilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu tashabbus Yerdagi energetik muammolarni hal qilish va kelajakdagi texnologik ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Koinotdagi ulkan salohiyatIlon Maskning taʼkidlashicha, kosmosda quyosh energiyasini yigʻish Yerga qaraganda ancha samaraliroq, chunki u yerda havo sharoiti toʻsqinlik qilmaydi va «har doim quyoshli». Bu esa energiya ishlab chiqarish koʻrsatkichlarini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi.
Tadbirkor AQSh Xitoy bilan raqobatda qolishi uchun elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini sezilarli darajada oshirishi shartligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, hozirda Xitoy Amerikaga nisbatan taxminan uch barobar koʻp elektr energiyasi ishlab chiqaradi.
Shuningdek, Mask energetika va iqtisodiyot oʻgʻzaro bogʻliqligiga eʼtibor qaratdi. Uning fikricha, AQShda elektr energiyasi isteʼmolining har bir 1 foizga oshishi mamlakat YaIMning ham shuncha miqdorga oʻsishiga olib keladi.
Star Mind loyihasi va yangi texnologiyalarEslatib oʻtamiz, avvalroq Ilon Mask SpaceX tomonidan yoʻlga qoʻyilayotgan Star Mind nomli yangi sunʼiy yoʻldoshlar guruhining AI1 apparatlari yuqori quvvatli quyosh batareyalari bilan jihozlanishini maʼlum qilgan edi.
Ushbu qurilmalarning har biri 250 kilovatdan ortiq quvvatga ega boʻlishi kutilmoqda. Maskning baholashicha, bu koʻrsatkich Xalqaro kosmik stansiya ishlab chiqaradigan energiyadan taxminan 20 foizga koʻpdir.
Mazkur ulkan loyihalarning amalga oshirilishi kelgusida kosmik texnologiyalar va sunʼiy intellekt tizimlarini energiya bilan taʼminlashda muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…