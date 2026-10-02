SpaceX va Tesla koinotda quyosh energiyasini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda

·36·Texno
SpaceX va Tesla koinotda quyosh energiyasini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SpaceX va Tesla kompaniyalari koinotda yiliga 200 gigavatt quyosh energiyasini ishlab chiqarishni maqsad qilgan.
  • Ilon Maskning ta'kidlashicha, kosmosda quyosh energiyasini yig'ish Yerga qaraganda ancha samaraliroq, chunki u yerda havo sharoiti to'sqinlik qilmaydi va "har doim quyoshli".
  • Bu tashabbus Yerdagi energetik muammolarni hal qilish va kelajakdagi texnologik ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan.

Ilon Mask rahbarligidagi SpaceX va Tesla kompaniyalari koinotda yiliga 200 gigavatt quyosh energiyasini ishlab chiqarishni maqsad qilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu tashabbus Yerdagi energetik muammolarni hal qilish va kelajakdagi texnologik ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Koinotdagi ulkan salohiyat

Ilon Maskning taʼkidlashicha, kosmosda quyosh energiyasini yigʻish Yerga qaraganda ancha samaraliroq, chunki u yerda havo sharoiti toʻsqinlik qilmaydi va «har doim quyoshli». Bu esa energiya ishlab chiqarish koʻrsatkichlarini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi.

Tadbirkor AQSh Xitoy bilan raqobatda qolishi uchun elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini sezilarli darajada oshirishi shartligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, hozirda Xitoy Amerikaga nisbatan taxminan uch barobar koʻp elektr energiyasi ishlab chiqaradi.

Shuningdek, Mask energetika va iqtisodiyot oʻgʻzaro bogʻliqligiga eʼtibor qaratdi. Uning fikricha, AQShda elektr energiyasi isteʼmolining har bir 1 foizga oshishi mamlakat YaIMning ham shuncha miqdorga oʻsishiga olib keladi.

Star Mind loyihasi va yangi texnologiyalar

Eslatib oʻtamiz, avvalroq Ilon Mask SpaceX tomonidan yoʻlga qoʻyilayotgan Star Mind nomli yangi sunʼiy yoʻldoshlar guruhining AI1 apparatlari yuqori quvvatli quyosh batareyalari bilan jihozlanishini maʼlum qilgan edi.

Ushbu qurilmalarning har biri 250 kilovatdan ortiq quvvatga ega boʻlishi kutilmoqda. Maskning baholashicha, bu koʻrsatkich Xalqaro kosmik stansiya ishlab chiqaradigan energiyadan taxminan 20 foizga koʻpdir.

Mazkur ulkan loyihalarning amalga oshirilishi kelgusida kosmik texnologiyalar va sunʼiy intellekt tizimlarini energiya bilan taʼminlashda muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda.

SpaceXTeslaIlon MaskQuyosh energiyasiKoinot texnologiyalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun Starmind loyihasini boshlaydiSpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun Starmind loyihasini boshlaydi12 avgust 19:54Skuterlar asoschisi koinotda maʼlumotlar markazi qurish uchun 5 mln dollar yigʻdiSkuterlar asoschisi koinotda maʼlumotlar markazi qurish uchun 5 mln dollar yigʻdi9 iyun 17:23Tesla va SpaceX'ning ulkan Terafab sirlari ochildiTesla va SpaceX'ning ulkan Terafab sirlari ochildi10 avgust 08:50Tesla yangi Optimus Gen 3 robotining koʻrinishini oshkor qildiTesla yangi Optimus Gen 3 robotining koʻrinishini oshkor qildi24 sentabr 14:58SpaceX Star Mind sunʼiy yoʻldoshlari quvvati MKSdan oshadiSpaceX Star Mind sunʼiy yoʻldoshlari quvvati MKSdan oshadiBugun 12:52Tesla va SpaceX Texasda 16,8 milliard dollarlik "Terafab" zavodini quradiTesla va SpaceX Texasda 16,8 milliard dollarlik "Terafab" zavodini quradi6 avgust 20:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi